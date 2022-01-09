Tử vi tuần mới (10 - 16/1/2022), 3 con giáp xui xẻo vận đen kéo đến, hết sức cần thận trọng kẻo dễ rước họa vào thân, tài lộc tiêu tan

Tử vi tuần mới ngày 10 - 16/1/2022, cho thấy đầu tuần có lẽ là thời điểm khó khăn với người tuổi Dần, bản mệnh phải đón nhận những điều không mong muốn trong sự nghiệp. Để hạn chế ảnh hưởng của các hung tinh, bạn cần hạn chế tính cách nóng nảy.

Tài vận trong tuần không mấy khả quan khi có hung tinh chủ hao tài là Kiếp Tài xuất hiện. Tiền bạc vừa thu về chưa được bao lâu thì đã gặp phải rắc rối, khiến tiền của trong túi cứ không cánh mà bay. Bản mệnh khó có được một khoản tiền dư dôi để tiết kiệm hay đầu tư làm ăn. Ngoài ra, bản mệnh còn phải đề phòng kẻ tiểu nhân do hung tinh Thiên Cẩu mang lại nhé.

Tử vi tuần mới ngày 10 - 16/1/2022 dự báo trên nhiều phương diện cuộc sống của người tuổi Mùi không được thuận lợi. Tài lộc chịu nhiều tác động bất lợi từ hung tinh Đại Hao, vì thế mà điềm báo mất tiền hao của hiện rõ. Không những vậy, nhiều khoản chi tiêu vượt quá dự tính cũng như những chuyện ngoài mong muốn xảy ra bắt buộc bạn phải dùng tiền để giải quyết, khiến tuổi này dễ lâm vào cảnh nợ nần.

Ở phương diện sự nghiệp, bản mệnh buộc phải nhanh chóng hoàn thành công việc trước khi bước vào kỳ nghỉ lễ. Sang năm mới mà mọi việc vẫn còn ngổn ngang thì không hay, vì thế, bạn hãy tự động viên bản thân cố gắng thêm chút nữa nhé.

Con giáp tuổi Dậu

Tử vi tuần mới ngày 10 - 16/1/2022, vận trình của tuổi Dậu chịu ảnh hưởng của Ngũ Quỷ hung tinh nên không mấy tươi sáng. Công việc thăng trầm bất định, những vấn đề nảy sinh bất ngờ khiến bạn tốn rất nhiều thời gian và công sức để xử lý.

Tử vi tuần mới ngày 10 - 16/1/2022, vận trình của tuổi Dậu chịu ảnh hưởng của Ngũ Quỷ hung tinh nên không mấy tươi sáng. Ảnh minh họa: Internet.

Ở phương diện tài chính, bạn cũng không nên tin tưởng vào ai quá mức, đồng thời chớ vội đầu tư tài chính hoặc cho vay mượn quá nhiều, kẻo khả năng hao hụt tiền bạc là rất lớn. Tài lộc không thông nên tình duyên cũng khó vượng, làm nảy sinh nhiều vấn đề giữa các cặp đôi. Hai người không đủ thấu hiểu và cảm thông cho nhau nên tình yêu phải trải qua thử thách, nhiều vết rạn nứt bắt đầu xuất hiện.

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