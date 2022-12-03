Đúng 14h ngày 10/11 âm lịch là tới hồi thái lai của 3 con giáp, rồng cũng thành phượng, đếm tiền mỏi tay, Thiên Phúc rót lộc

Tâm linh - Tử vi 03/12/2022 04:51

Tử vi dự báo, đúng 14h ngày 10/11 âm lịch có 3 con giáp gặt hái được nhiều thành công trong phương diện sự nghiệp, hứa hẹn có nhiều biến động tài chính.

Tuổi Mão 

Xin chúc mừng tuổi Mão khi bản mệnh là một trong những con giáp thành công bậc nhất, gặt hái được nhiều thành công vào đúng 14h ngày 10/11 âm lịch. Bản thân may mắn khi gặp được Chính Ấn nâng đỡ không ngừng, khiến công việc được giải quyết nhanh chóng. Dù trước đó bản mệnh còn e dè khi nhận dự án này nhưng đến khi thực hiện lại được quý nhân chỉ đường dẫn lối, mọi kế hoạch diễn ra suôn sẻ hơn bao giờ hết, chính vì thế bạn có cơ hội thể hiện bản thân. 

Với sự tỉ mỉ, sáng tạo và bằng tầm hiểu biết của mình bạn nhận được nhiều lời tán dương, ngưỡng mộ từ phía cấp trên và đồng nghiệp. Từ đó đường tài lộc mở rộng, các mối quan hệ xã giao cũng hài hòa tạo điều kiện cho bạn có điều kiện hợp tác dự án mới. Tình duyên rộng mở, những người độc thân có cơ hội giao lưu, tiếp cận với không ít người khác giới, lại được vận đào hoa dắt lối bản mệnh nhanh chóng bắt gặp đối tượng thích hợp. 

Đúng 14h ngày 10/11 âm lịch là tới hồi thái lai của 3 con giáp, rồng cũng thành phượng, đếm tiền mỏi tay, Thiên Phúc rót lộc - Ảnh 1
Xin chúc mừng tuổi Mão khi bản mệnh là một trong những con giáp thành công bậc nhất, gặt hái được nhiều thành công vào đúng 14h ngày 10/11 âm lịch - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ 

Theo tử vi 12 con giáp dự báo, đúng 14h ngày 10/11 âm lịch là thời điểm đặc biệt may mắn với tuổi Tỵ vì được Thiên Ấn mang đến những tín hiệu tích cực cho phương diện công việc. Mọi xa cách, mâu thuẫn trước đó được xóa bỏ với đồng nghiệp, đây chính là lúc để bạn tạo dựng cho mình mối quan hệ tốt cũng là tìm cho mình cơ hội gặp quý nhân trong cuộc sống. Họ sẽ đồng hành với bạn trên con đường tiến thân sắp tới. 

Những ngày tháng làm việc chăm chỉ, không kể sớm hay khuya thì đến hôm nay bạn hoàn toàn nhận được sự hậu thuẫn của cấp trên, đó là cơ hội bắt tay vào dự án hoàn toàn mới với lĩnh vực bạn đam mê. Họ luôn tự nhủ với chính mình rằng có làm thì mới có ăn, chẳng có gì quý bằng tự đứng vững trên đôi chân của mình, không cần dựa dẫm hay lệ thuộc vào bất kì ai. 

Đúng 14h ngày 10/11 âm lịch là tới hồi thái lai của 3 con giáp, rồng cũng thành phượng, đếm tiền mỏi tay, Thiên Phúc rót lộc - Ảnh 2
Theo tử vi 12 con giáp dự báo, đúng 14h ngày 10/11 âm lịch là thời điểm đặc biệt may mắn với tuổi Tỵ vì được Thiên Ấn mang đến những tín hiệu tích cực cho phương diện công việc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu 

Đúng 14h ngày 10/11 âm lịch, tuổi Dậu được Tam Hợp giúp đỡ, che chở nên có cơ hội khẳng định năng lực và bản lĩnh của mình trong công việc khi giải quyết được vấn đề phát sinh. Nhờ đó bạn nhận được sự tín nhiệm từ cấp trên. Bản thân bạn ứng phó nhanh nhạy với mọi trường hợp, sự cố bất ngờ nhưng lại vẫn đảm bảo được hiệu quả. Chính điều này tạo cho bạn một chỗ đứng quan trọng - một mắt xích quan trọng trong toàn bộ hệ thống. 

Thời điểm này không có gì lạ khi bạn có cơ hội tiếp cận với những lĩnh vực mới, có thêm cho mình cơ hội phát triển trong tương lai. Tài chính cũng từ đó mà tăng tiến nhanh chóng. Tình duyên trong ngày vượng phát, nở hoa. 

Đúng 14h ngày 10/11 âm lịch là tới hồi thái lai của 3 con giáp, rồng cũng thành phượng, đếm tiền mỏi tay, Thiên Phúc rót lộc - Ảnh 3
Đúng 14h ngày 10/11 âm lịch, tuổi Dậu được Tam Hợp giúp đỡ, che chở nên có cơ hội khẳng định năng lực và bản lĩnh của mình trong công việc khi giải quyết được vấn đề phát sinh - Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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