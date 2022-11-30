Trong 2 ngày thứ Năm và thứ Sáu liên tiếp: TOP 3 con giáp giàu có vô kể, phát lộc phát tài, đổi đời ngoạn mục, rộng đường thăng tiến

Tâm linh - Tử vi 30/11/2022 11:59

Theo tử vi, trong ngày thứ 5 và thứ 6, những con giáp này sẽ gặp phải khó khăn nhất định nhưng khi đã vượt qua thì sẽ được đền đáp xứng đáng, cuộc sống ngày một giàu sang hơn.

Tuổi Thân

Thân vốn thông minh, tài giỏi, cuộc sống của tuổi Thân càng về sau sẽ càng sung túc nhờ con giáp này biết nắm bắt thời cơ, mọi vấp ngã đều dạy cho Thân một bài học tuyệt vời. Dự đoán liên tiếp 2 ngày thứ Năm và thứ Sáu, người tuổi Thân có khá nhiều cơ may làm giàu, sự nghiệp trong tương lai sẽ vững chắc. Nhìn chung thời hoàng kim của những chú Khỉ đang tới, nên nếu biết nắm bắt nhất định sẽ phát tài phát lộc.

Con giáp này còn có tinh thần thoải mái khi vận trình tình cảm đang vô cùng thuận lợi, tin vui tới tấp. Tình yêu khiến cho Thân như được thay da đổi thịt, tinh thần phơi phới, vui vẻ lạc quan, cuộc sống dường như có thêm rất nhiều điều thú vị.

Trong 2 ngày thứ Năm và thứ Sáu liên tiếp: TOP 3 con giáp giàu có vô kể, phát lộc phát tài, đổi đời ngoạn mục, rộng đường thăng tiến - Ảnh 1
Dự đoán liên tiếp 2 ngày thứ Năm và thứ Sáu, người tuổi Thân có khá nhiều cơ may làm giàu, sự nghiệp trong tương lai sẽ vững chắc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Dậu thông minh, chịu khó, luôn biết nắm bắt thời cơ xung quanh để xây dựng cuộc sống viên mãn. Người tuổi Dậu luôn tin rằng mọi sự nỗ lực sẽ được đền đáp xứng đáng. Vốn được mệnh danh là con giáp biểu tượng cho sự nhanh nhạy nên những người tuổi Dậu sẽ rất may mắn về đường tài lộc ngay trong thứ Năm và thứ Sáu tuần này.

Với sự thông minh của mình, Dậu sáng tạo trong công việc và luôn mong muốn dẫn đầu. Bản mệnh của người tuổi Dậu có cơ duyên với việc kiếm tiền, nên dù chỉ một sự đầu tư nhỏ cũng có khả năng mang lại thành công cao. Công việc của con giáp này sẽ tiến triển tốt, vận may kéo dài, tiền bạc đến khá dễ dàng.

Trong 2 ngày thứ Năm và thứ Sáu liên tiếp: TOP 3 con giáp giàu có vô kể, phát lộc phát tài, đổi đời ngoạn mục, rộng đường thăng tiến - Ảnh 2
 Vốn được mệnh danh là con giáp biểu tượng cho sự nhanh nhạy nên những người tuổi Dậu sẽ rất may mắn về đường tài lộc ngay trong thứ Năm và thứ Sáu tuần này - Ảnh minh họa: Internet


 

Tuổi Mão

Theo tử vi, trong 2 ngày thứ Năm và thứ Sáu liên tiếp là khoảng thời gian hứa hẹn tài lộc rủng rỉnh đối với tuổi Mão. Con giáp này dễ được thăng chức, tăng lương, các khoản đầu tư cũng thu về lợi nhuận khủng. Tuổi Mão vốn có tính cách chính trực, không thích dựa dẫm vào người khác. Con giáp này tự nỗ lực để tạo ra của cải cho riêng mình. Nhờ năng lực cá nhân cũng như vận may trời ban mà con giáp này có thể tạo được sự khác biệt lớn, giàu có trong tầm tay.

Động lực để tuổi Mão làm giàu, cải thiện cuộc sống ngày càng mạnh mẽ. Con giáp này sẽ kiên trì với những mục tiêu mà bản thân đã đặt ra, không chịu khuất phục trước thử thách. Nhờ đó mà thành công sẽ đến với tuổi Mão.

Trong 2 ngày thứ Năm và thứ Sáu liên tiếp: TOP 3 con giáp giàu có vô kể, phát lộc phát tài, đổi đời ngoạn mục, rộng đường thăng tiến - Ảnh 3
Theo tử vi, trong 2 ngày thứ Năm và thứ Sáu liên tiếp là khoảng thời gian hứa hẹn tài lộc rủng rỉnh đối với tuổi Mão - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Vào 2 ngày giữa tuần này (29/11 - 30/11), 3 con giáp ĐAU ĐẦU VÌ TIỀN, lóa mắt vì vàng, tiền bạc cứ đổ về túi như thác nước

Vào 2 ngày giữa tuần này (29/11 - 30/11), 3 con giáp ĐAU ĐẦU VÌ TIỀN, lóa mắt vì vàng, tiền bạc cứ đổ về túi như thác nước

Tử vi học có nói, 2 ngày giữa tuần này chính là thời gian 3 con giáp này gặp vận may chất chồng, tiền bạc tha hồ dư dả.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi ngày 30/10/2022 tử vi thứ 5 tử vi thứ 6 con giap may man tu vi hang ngay tu vi ngay moi xem tu vi 12 con giap tử vi hôm nay tử vi thứ 4

TIN MỚI NHẤT

Loại rau quen thuộc giúp tăng cường sức đề kháng và thanh lọc cơ thể

Loại rau quen thuộc giúp tăng cường sức đề kháng và thanh lọc cơ thể

Dinh dưỡng 21 phút trước
Sau hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Sau hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 36 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (30/9/2026), 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (30/9/2026), 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 6 phút trước
Sau 2 năm ly thân, chồng âm thầm vào phòng vợ cũ và cái kết bất ngờ không ngờ tới

Sau 2 năm ly thân, chồng âm thầm vào phòng vợ cũ và cái kết bất ngờ không ngờ tới

Tâm sự 1 giờ 21 phút trước
Cuối ngày hôm nay (30/9/2026), 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Cuối ngày hôm nay (30/9/2026), 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 36 phút trước
Thức trắng dán lại tờ đăng ký kết hôn bị xé, chồng khiến vợ bật khóc trước ngày ra tòa

Thức trắng dán lại tờ đăng ký kết hôn bị xé, chồng khiến vợ bật khóc trước ngày ra tòa

Tâm sự gia đình 2 giờ 21 phút trước
Vợ đưa ra 1 vật duy nhất, gã chồng đòi bỏ nhà theo bồ lập tức bật khóc nức nở

Vợ đưa ra 1 vật duy nhất, gã chồng đòi bỏ nhà theo bồ lập tức bật khóc nức nở

Tâm sự gia đình 3 giờ 21 phút trước
Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Tâm sự 4 giờ 21 phút trước
Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Tâm sự 5 giờ 21 phút trước
Giấc mộng đổi đời nhờ chồng giàu và sự thật đắng ngắt đằng sau yêu cầu trong đêm tân hôn

Giấc mộng đổi đời nhờ chồng giàu và sự thật đắng ngắt đằng sau yêu cầu trong đêm tân hôn

Tâm sự gia đình 5 giờ 51 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Sau hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (30/9/2026), 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (30/9/2026), 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Cuối ngày hôm nay (30/9/2026), 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Cuối ngày hôm nay (30/9/2026), 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Qua đêm nay, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Qua đêm nay, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông