Đúng 12h trưa mai (14/9/2023), 3 con giáp chính thức hết khổ, đụng đâu cũng hái ra tiền, lợi nhuận sinh gấp mười, đầu tư cũng trúng lớn

Tâm linh - Tử vi 13/09/2023 10:30

Số trời đã định, đúng 12h trưa mai (14/9/2023), những con giáp may mắn này sẽ không lo cơm áo gạo tiền, cuộc sống thăng hoa bất ngờ.

Tuổi Hợi

Những người tuổi Hợi bản tính hiền lành, nhân hậu, luôn giữ hòa vi quý. Tuy nhiên, thời gian từ đầu năm đến nay, Hợi gặp không ít khó khăn trong sự nghiệp, tài chính cũng như tình cảm. Họ có ít cơ hội kiếm tiền, áp lực với công việc và quay cuồng với những nhiệm vụ, dự án mới.

Tuy nhiên, đúng 12h trưa mai (14/9/2023), Hợi sẽ được cát tinh giúp đỡ, tài lộc tăng vọt trông thấy. Bản mệnh có thể thu về nhiều lợi nhuận từ các dự án trước đó, việc kinh doanh diễn ra vô cùng suôn sẻ, hứa hẹn tài lộc sẽ rủng rỉnh.

Đúng 12h trưa mai (14/9/2023), 3 con giáp chính thức hết khổ, đụng đâu cũng hái ra tiền, lợi nhuận sinh gấp mười, đầu tư cũng trúng lớn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Thời gian qua quả thật không hề dễ dàng với những người tuổi Thân nhưng đúng 12h trưa mai (14/9/2023), bạn sẽ được 2 chòm sao may mắn Thiên Khôi và Văn Xương chiếu sáng. Nhờ vậy mà bạn sẽ nói lời tạm biệt với cuộc sống nghèo khó, có cơ hội để đổi đời, tài lộc hanh thông.

Thậm chí, nếu bạn nắm bắt tốt cơ hội thì đúng là một bước lên mây, cuộc sống về sau ít phải lo nghĩ về tiền bạc. Ngoài ra, một số người còn có thể được thăng quan tiến chức. Tuy nhiên, trong việc hợp tác làm ăn với người khác thì bạn cần phải cẩn thận hơn.

Đúng 12h trưa mai (14/9/2023), 3 con giáp chính thức hết khổ, đụng đâu cũng hái ra tiền, lợi nhuận sinh gấp mười, đầu tư cũng trúng lớn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Đúng 12h trưa mai (14/9/2023), tuổi Mùi là một trong 3 con giáp gặp nhiều may mắn. Trong khoảng thời gian này, công việc của Mùi sẽ suôn sẻ hơn rất nhiều, những khó khăn trước đó đều được bạn giải quyết triệt để, một phần là được quý nhân soi đường chỉ lối, một phần là nhờ vào chính bản lĩnh của bạn.

Bên cạnh đó, Mùi cũng rất vượng vận đào hoa, tình yêu đích thực của một số người sắp xuất hiện. Trong khi đó, chuyện tình cảm giữa các cặp đôi ngày càng bền chặt, thậm chí đang rục rịch tiến tới hôn nhân, các cặp vợ chồng có thể đón tin vui.

Đúng 12h trưa mai (14/9/2023), 3 con giáp chính thức hết khổ, đụng đâu cũng hái ra tiền, lợi nhuận sinh gấp mười, đầu tư cũng trúng lớn - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Tử vi thứ Ba ngày 5/9/2023 của 12 con giáp: Hợi thu 'quả ngọt', Mão - Tuất rạng rỡ tình duyên, Thìn buồn phiền tài chính, dễ vướng thị phi

Tử vi thứ Ba ngày 5/9/2023 của 12 con giáp: Hợi thu 'quả ngọt', Mão - Tuất rạng rỡ tình duyên, Thìn buồn phiền tài chính, dễ vướng thị phi

Tử vi thứ Ba ngày 5/9/2023 cho thấy, người tuổi Thìn phải đau đầu vì đường tiền bạc không được may mắn, trong khi đó, tuổi Tuất - Mão nhẹ lòng vì đường tình duyên nhuận sắc.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi ngày mai tử vi ngày 14/9/2023 tử vi giữa tháng 9 con giap may man tu vi hang ngay tu vi 12 con giap tử vi hôm nay

TIN MỚI NHẤT

Sự thật phía sau chiếc que thử thai khiến người chồng mừng rỡ

Sự thật phía sau chiếc que thử thai khiến người chồng mừng rỡ

Ngoại tình 18 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Tâm linh - Tử vi 33 phút trước
Định vạch trần chuyện tình cảm, chàng trai ngỡ ngàng khi biết sự thật về mối quan hệ

Định vạch trần chuyện tình cảm, chàng trai ngỡ ngàng khi biết sự thật về mối quan hệ

Tâm sự 33 phút trước
Sự thật việc chồng đưa người khác về nhà khi vợ vắng mặt bị lộ qua chi tiết không ngờ

Sự thật việc chồng đưa người khác về nhà khi vợ vắng mặt bị lộ qua chi tiết không ngờ

Ngoại tình 1 giờ 3 phút trước
Sau ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp như 'chuột sa chĩnh gạo', phú quý đầy tay, dễ dàng mua nhà sắm xe

Sau ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp như 'chuột sa chĩnh gạo', phú quý đầy tay, dễ dàng mua nhà sắm xe

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 13 phút trước
Thất nghiệp nửa năm mới tìm được việc, chàng trai gặp tình huống bất ngờ ngày đầu đi làm

Thất nghiệp nửa năm mới tìm được việc, chàng trai gặp tình huống bất ngờ ngày đầu đi làm

Tâm sự gia đình 1 giờ 33 phút trước
Đi bơi, người đàn ông bị cá mập tấn công tử vong trên biển

Đi bơi, người đàn ông bị cá mập tấn công tử vong trên biển

Video 2 giờ 3 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 22/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp ăn nên làm ra, tiền bạc ùa về ào ào như thác đổ, giàu sang thịnh vượng hơn người

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 22/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp ăn nên làm ra, tiền bạc ùa về ào ào như thác đổ, giàu sang thịnh vượng hơn người

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 18 phút trước
Ý định "mượn" lại vàng cưới của mẹ chồng và câu trả lời khiến bà bối rối

Ý định "mượn" lại vàng cưới của mẹ chồng và câu trả lời khiến bà bối rối

Tâm sự 2 giờ 33 phút trước
Phát hiện con rắn hổ mang chúa dài 3,6 mét đang ẩn nấp sau tủ quần áo, người phụ nữ hét lên bỏ chạy

Phát hiện con rắn hổ mang chúa dài 3,6 mét đang ẩn nấp sau tủ quần áo, người phụ nữ hét lên bỏ chạy

Video 3 giờ 3 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

3 con giáp thoát khỏi kiếp nghèo khó, dễ trúng số phát tài, sự nghiệp vượng vận bất ngờ đúng ngày 22/9/2026

3 con giáp thoát khỏi kiếp nghèo khó, dễ trúng số phát tài, sự nghiệp vượng vận bất ngờ đúng ngày 22/9/2026

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Sau ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp như 'chuột sa chĩnh gạo', phú quý đầy tay, dễ dàng mua nhà sắm xe

Sau ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp như 'chuột sa chĩnh gạo', phú quý đầy tay, dễ dàng mua nhà sắm xe

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 22/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp ăn nên làm ra, tiền bạc ùa về ào ào như thác đổ, giàu sang thịnh vượng hơn người

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 22/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp ăn nên làm ra, tiền bạc ùa về ào ào như thác đổ, giàu sang thịnh vượng hơn người

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 9h sáng mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 9h sáng mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng