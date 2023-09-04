Tử vi thứ Ba ngày 5/9/2023 của 12 con giáp: Hợi thu 'quả ngọt', Mão - Tuất rạng rỡ tình duyên, Thìn buồn phiền tài chính, dễ vướng thị phi

Về đường tình cảm, gia đình có con giáp tuổi Tí đang có khúc mắc tình cảm sẽ sớm được hóa giải, có người còn nhận được tin vui về chuyện con cái. Đôi lứa yêu nhau vì tâm đầu ý hợp nên con giáp tuổi Tí cũng sớm tính đến chuyện cưới xin.

Theo tử vi thứ Ba ngày 5/9/2023 , tuổi Tí nên xem xét kĩ các khoản chi tiêu sao cho hợp lý mặc dù trước đó có được mức thu nhập đáng kể đi chăng nữa. Đặc biệt hôm nay có nhiều khoản chi thì điều này cần được chú ý hơn. Do tài khí không quá vượng nên khuyến cáo người tuổi Tí không nên tham gia những trò mang tính đỏ đen, hên xui, cờ bạc để tránh hao tốn tiền của.

Thế nhưng, hãy nhớ bạn là con giáp ít có may mắn về tiền bạc. Bạn cần biết dung hòa công việc và tình cảm để không xảy ra xích mích. Cuối năm rồi, ai chẳng muốn khép lại một năm an yên để bước tới năm 2024 vui vẻ hân hoan phải không nào?

Tử vi mới nhất cho thấy nhờ có sự chăm chỉ nhất định cùng với kế hoạch tài chính rõ ràng và hợp lí, tài vận tuổi Sửu ít có biến động mạnh trong ngày làm việc cuối cùng của năm, mọi chi tiêu hầu như đều nằm trong tầm kiểm soát.

Tuổi Dần

Hôm nay, bạn có thể hưởng được tài lộc nhờ nhân duyên tốt hoặc lộc trời ban. Như là khoản hoa hồng từ gói đầu tư trước đây, hoặc nhận lại được tiền từ việc từng cho vay. Người tuổi Dần được đánh giá là biết làm ra tiền cũng như biết cách hưởng thụ đồng tiền do mình làm ra. Vì vậy, bạn hãy chi tiêu sao cho xứng đáng với “danh xưng” này nhé.

Sự bùng nổ về tình duyên sẽ đến sớm với con giáp may mắn tuổi Dần. Người độc thân được tỏ tình, người đã có cặp lại càng nhuận sắc trong tình cảm. Thời điểm này, chú Hổ như có thêm sức mạnh để thực hiện mọi việc.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Nhờ Bách Việt chiếu mệnh, đường tình duyên của người tuổi Mão xuất hiện những mối nhân duyên tích cực và bất ngờ, mang tới nhiều niềm vui và bất ngờ cho chuyện yêu đương nam nữ, hạnh phúc gia đình của những con giáp may mắn này.

Dù đi đâu, làm gì, bản mệnh cũng dễ dàng thu hút sự chú ý, điều này rất có lợi cho người độc thân. Tuy nhiên, bạn cần để ý đến vấn đề ăn uống, dinh dưỡng nhiều hơn vì cuối năm, tiệc tùng bia rượu nhiều có thể làm ảnh hưởng đến sức khỏe ổn định sẵn có của bạn.

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn chào đón thứ Ba với tâm lí vô cùng thoải mái. Bạn cần cân nhắc cẩn thận trong vấn đề tài chính vì sẽ có khoản phải chi đến độ “cháy túi”. Trong ngày hôm nay, bạn sẽ có nhiều khoản phải chi dành cho nhiều người quan trọng đấy.

Theo tử vi thứ Ba ngày 5/9/2023, đường tình duyên của các cặp vợ chồng tuổi Thìn không được lý tưởng cho lắm. Có những mâu thuẫn tiềm ẩn suốt từ lâu nhưng vì không khí gần năm mới nên cả hai đều cố nín nhịn để không làm ảnh hưởng đến gia đình. Tình duyên của người độc thân thì may mắn hơn chút. Cơ bản tuổi này biết cách quyến rũ và thu hút người khác giới.

Tuổi Tỵ

Con giáp Tỵ có điềm báo quý nhân vượng, dễ phát về đường công danh sự nghiệp, tiền vào đầy két. Sắp kết thúc năm cũ, bạn cần tập trung sức lực để có thể đảm bảo được tiến độ công việc không bị ảnh hưởng bởi những chuyện cá nhân.

Nhiều việc bận rộn cuối năm có thể khiến người tuổi Tỵ rơi vào tình trạng “stress”, từ đó dễ nảy sinh tranh cãi với con cái hoặc cha mẹ trong nhà. Con giáp này cần đặc biệt chú ý đường tình cảm không được tốt, cần bình tĩnh khi giải quyết mọi mâu thuẫn xảy đến.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Hôm nay là ngày thần tài chốt sổ đối với con giáp may mắn này. Người làm kinh doanh thì sẽ có thêm nhiều hợp đồng có khả năng thu về lợi nhuận cao. Tuy sức khỏe ổn định nhưng hung tinh mang tới điềm báo thương tại, tai nạn do tác động bên ngoài cho con giáp này. Hung thần nhắc nhở bản mệnh làm gì cũng cần phải cẩn thận, nhất là khi tiếp xúc với những vật sắc nhọn, đi đứng cẩn thận.

Tuổi Mùi

Theo tử vi thứ Ba ngày 5/9/2023, bạn sẽ nhận được một số tin vui liên quan đến tài chính. Thế nhưng đừng vì vậy mà quên luôn chuyện yêu đương. Đã đến lúc người độc thân tuổi Mùi nên tìm cho mình một ý trung nhân rồi đấy. Cấp trên ngày càng tin tưởng và tạo điều kiện tối đa để bản mệnh có thể phát huy trọn vẹn năng lực, vậy nên bạn sẽ được nhận một khoản thưởng Tết kha khá.

Thổ khí vượng cho thấy sức khỏe của con giáp này có nhiều vấn đề cần được quan tâm kịp thời, nhất là vào thời điểm cuối năm. Lúc này để tránh căng thẳng quá mức dẫn đến đổ bệnh, bạn không nên ôm đồm công việc mà nên dành thời gian nghỉ ngơi hợp lý.

Tuổi Thân

Tử vi ngày mới cho thấy, tuổi Thân cần thận trọng, nhất trong vấn đề tiền bạc vì có điềm hao tốn tiền của, chi tiêu quá kế hoạch đặt ra, thậm chí rơi vào cảnh nợ nần. Chuyện yêu đương của con giáp tuổi Thân cần mạnh dạn và dứt khoát, chần chừ sẽ mất cơ hội. Đối với người lập gia đình thì cần chia sẻ nhiều hơn, tránh tình trạng rạn nứt vợ chồng.

Con giáp này nên để tâm đến các mối quan hệ xung quanh nhiều hơn vì đôi lúc bạn sẽ buồn phiền bởi tiểu nhân quấy phá hay chí ít là có người ganh ghét mà đặt điều nói xấu.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Bạn cứ mãi “mắc kẹt” trong vòng lẩn quẩn giữa việc yêu của bản thân với việc dung hòa người yêu với gia đình vì mối quan hệ của bạn không được người thân ủng hộ. Thế nhưng, vì hôm nay được quý nhân phù trợ, nên bạn cứ mạnh dạn ra mắt xem nào. Bản mệnh hết sức lưu ý vấn đề đi lại, cần suy nghĩ kĩ nếu phải có những chuyến công tác xa vào hôm nay mặc cho những chuyến đi ấy có mang về tiền bạc rủng rinh đi chăng nữa.

Tuổi Tuất

Chuyện tài lộc kém sắc, nên bạn cần cân nhắc chi tiêu những khoản thường ngày lẫn việc sắm Tết. Ngược lại, đường tình duyên có sự khởi sắc, nhiều cặp vợ chồng sẽ dễ đón thêm tin vui về đường con cái sau bao ngày mong chờ.

Còn những người đang yêu mà mâu thuẫn cũng sẽ dễ dàng làm lành với nhau hôm nay. Thời gian này, người tuổi Tuất cần cẩn trọng những việc liên quan đến giấy tờ, một sai sót nhỏ của bạn có thể dẫn đến hậu quả khôn lường.

Tuổi Hợi

Một vài hạng mục công việc còn tồn đọng hoặc chưa xử lý triệt để trước đó sẽ được khai thông, thúc đẩy con đường quan lộ thăng tiến cho con giáp này. Con giáp này cứ cố gắng thêm một ít vào cuối năm, sẽ gặt hái được nhiều quả ngọt trong năm mới đấy.

Người tuổi Hợi cần hết sức chú ý sức khỏe vì bệnh cũ dễ tái phát, nhất là khi vùi đầu vào công việc một cách lao lực. Đặc biệt đối với những con giáp Hợi có nỗi đau trong quá khứ, đây sẽ là thời điểm để dần tìm lại nụ cười trong tình duyên, tình yêu sẽ đến một cách bất ngờ mà bạn không đoán trước được.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo