Đúng 12h trưa 30/9/2022, Phá Tài "phong ấn" bản mệnh, 3 con giáp này gặp họa khó thoát, tiểu nhân rình mò ám hại, tiền của dễ dàng hao hụt, sự nghiệp tuột dốc không phanh

Tâm linh - Tử vi 30/09/2022 10:15

Vào 12h trưa ngày 30/9/2022, 3 con giáp này cần tăng sự cẩn trọng để tránh vận xui "hành hạ" đủ đường, kéo theo những mất mát tài sản, tinh thần.

Tuổi Thìn

Đúng 12h trưa 30/9/2022, Phá Tài 'phong ấn' bản mệnh, 3 con giáp này gặp họa khó thoát, tiểu nhân rình mò ám hại, tiền của dễ dàng hao hụt, sự nghiệp tuột dốc không phanh - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đúng 12h trưa 30/9/2022 Lục Xung cho thấy tuổi Thìn vất vả khi phải nỗ lực để hòa giải những mâu thuẫn diễn ra trong gia đình. Trong khi đó, người thân của bạn lại không hề tỏ ý hợp tác. Sự nhiệt tình không được đáp lại có thể khiến bạn bực dọc và nói ra những lời khó nghe.

Nếu bạn cư xử không đúng mực chỉ khiến sự việc tệ hơn, khi vấn đề xảy ra thì bạn càng phải bình tĩnh để tìm cách xử lý. Chớ nên để tình huống sự việc điều khiến tới mức bạn thiếu đi sự kiểm soát, còn không nhớ mình đã nói ra những gì nữa.

Phá Tài tới dẫn đến nhiều nguy hại trong công việc, làm ăn. Làm gì cũng cần thận trọng hết mức để tránh "tiền mất tật mang".

Tuổi Tỵ

Đúng 12h trưa 30/9/2022, Phá Tài 'phong ấn' bản mệnh, 3 con giáp này gặp họa khó thoát, tiểu nhân rình mò ám hại, tiền của dễ dàng hao hụt, sự nghiệp tuột dốc không phanh - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi đúng 12h trưa 30/9/2022 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Tỵ có chút khó khăn về kinh tế, đừng liều lĩnh kẻo trả giá đắt.

Người độc thân rơi vào tình trạng yêu đơn phương, cần phải nỗ lực mới mong được báo đáp

Công việc bị giảm hiệu suất, dễ bị đồng nghiệp chơi khăm mà va phải họa, phải thật cẩn thận và chớ tham lam để tránh rơi vào bẫy của tiểu nhân.

Để duy trì cân bằng thu chi, bạn cần tiết chế trong chi tiêu hàng ngày để tránh vượt quá ngân sách, ngoài ra cần bình tĩnh trong vấn đề đầu tư.

Tuổi Ngọ

Tử vi vào 12h trưa 30/9/2022 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Ngọ vận thế sụt giảm, thiếu tiền, năng lực bị hạn chế.

Tình duyên có chút khởi sắc. Bạn có thể tìm đủ mọi cơ hội để đến gần người mình thích, không lo bị từ chối, có khi càng dày mặt càng đạt được điều mình muốn.

Đúng 12h trưa 30/9/2022, Phá Tài 'phong ấn' bản mệnh, 3 con giáp này gặp họa khó thoát, tiểu nhân rình mò ám hại, tiền của dễ dàng hao hụt, sự nghiệp tuột dốc không phanh - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Công việc có chút vụn vặt làm hạn chế sự phát triển năng lực bản thân, khó có thể vươn lên dẫn đầu trong công ty, bạn vẫn cần tìm cơ hội làm lãnh đạo để thấy giá trị của bạn.

Tài lộc được phản ánh trong đầu tư, rất dễ gây hiểu lầm, số tiền bạn kiếm được trước đó sẽ bị lãng phí, cuối cùng bạn chẳng thu được gì.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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