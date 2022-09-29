Bước sang tháng 10, 3 con giáp may mắn bùng nổ, Thần tài ngự trên két, vàng rót vào túi ầm ầm, công danh sự nghiệp thăng hoa vượt bậc

Được cát tinh soi đường nên người tuổi Sửu dần thoát ra được sự kìm kẹp của hung tinh. Điều này giúp cho họ cải thiện được vận mệnh của mình, đặc biệt sự nghiệp và tài lộc may mắn hơn rất nhiều. Cũng bởi giai đoạn trước họ luôn tin tưởng mọi công sức mình bỏ ra ắt sẽ có ngày hưởng thành quả nên sắp tới bản mệnh xứng đáng thu được trái ngọt.

Bước sang tháng 10 là thời điểm người tuổi Sửu như lên như diều gặp gió, không có ai cản trở được con đường thành công của họ. Nhờ có những năm tháng tuổi trẻ nỗ lực phấn đấu nên giờ vị thế đã được nâng cao hơn trong xã hội và công việc.

Kim Đẩu tinh mang theo vận khí tài lộc đến cho người tuổi Sửu nên họ tránh được sự khó khăn và vất vả. Mọi công việc lớn nhỏ đều đi đến thành công tốt đẹp vượt xa cả sự mong muốn của họ. Điều này giúp cho khả năng kiếm tiền của bản mệnh dễ dàng hơn, các nguồn đầu tư luôn báo về những con số lợi nhuận lớn.

Bước sang tháng 10 là quãng thời gian bản mệnh tuổi Sửu dễ dàng hoàn thành nhiều kế hoạch và mục tiêu lớn trong cuộc đời mình. Với kinh nghiệm sống tích lũy bao năm và khả năng tiềm ẩn của bản thân họ cũng đã trưởng thành hơn. Kết hợp với đó là sự ban phát của ông trời cho người tốt tính nên họ càng gặt hái được thành công trong cả cuộc sống và công việc.

Tuổi Dần

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dần mạnh mẽ và có trách nhiệm. Trong giao thiệp với mọi người, họ thể hiện mình là người chân thành, thật thà và chu đáo.

Khi bạn bè, người thân gặp khó khăn, họ sẽ luôn giúp đỡ hết mình. Con giáp tuổi này có năng lực trong công việc, nhiều tài lẻ và có tinh thần lạc quan trước mỗi khó khăn.

Ảnh minh họa: Internet

Bước sang tháng 10, vận khí của người tuổi Dần tăng lên nhanh chóng. Họ có cơ hội thăng tiến trong công việc. Con giáp tuổi Dần dựa vào kinh nghiệm tích lũy được nên đạt được thành tích tốt, được cấp trên trọng dụng.

Những người gặp khó khăn, nợ nần cũng được quý nhân giúp đỡ, mọi sự đều khởi sắc. Con giáp tuổi này làm kinh doanh cũng buôn may bán đắt, gặp được bạn làm ăn uy tín. Vì vậy, họ làm đâu thắng đó, lợi nhuận tăng đều, tài chính dư dả hơn trước.

Tuổi Tý

Tý có não bộ thông minh, linh hoạt. Trong công việc, người này luôn xác định rõ mục tiêu và biết mình phải làm gì. Tý luôn tin tưởng vào khả năng của mình.

Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi, bước sang tháng 10, người tuổi Tý sẽ có những thu hoạch tốt trong công việc, tài lộc hanh thông, ngày càng gặp nhiều may mắn để mọi việc được suôn sẻ, thuận lợi.

Ngoài ra, vận trình sắp tới của người tuổi Tý cũng sẽ phất lên nhanh chóng khi cuộc sống của con giáp này có thể viên mãn cả về gia đạo lẫn tiền của, tài lộc. Tuy nhiên, con giáp này vẫn giữ thái độ sống khiêm tốn, biết mình biết ta nên vận mệnh ngày một tốt hơn, càng về hậu vận càng phú quý.

Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo.