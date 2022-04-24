Đúng 12h cuối tuần ngày 24/4: THẦN TÀI gõ cửa, CÁT TINH chiếu mệnh, những con giáp này phúc khí dồi dào, tiền tài vô như nước, tình duyên nở rộ

Tuổi Mùi được Thực Thần nâng đỡ nên ngày Chủ nhật vẫn nhận được tin vui từ công việc, sắp được đi công tác hoặc thăng chức, người kinh doanh thì có khách hàng ủng hộ. Có vài người ngỏ lời hợp tác làm ăn nhưng bạn đang xem xét.

Vận trình công việc thuận lợi trong việc hợp tác dự án, nâng cao hiệu suất, xin việc, dễ được quý nhân chăm sóc, hòa thuận với đồng nghiệp, được mọi người ủng hộ và giúp đỡ nên công việc cũng rất hanh thông.

Tình cảm bình yên nhờ cục diện hai hành Thổ tương hòa. Tâm trạng tốt như này, đừng bỏ lỡ những cuộc hèn hò, gặp gỡ bạn bè nhé. Biết đâu trong cuộc gặp đó bạn sẽ tìm thấy người trong mộng vì vận tình duyên đang thắm sắc.

Vận trình tài lộc rất tốt, có vận may nên dễ thu được nhiều lợi nhuận, dễ nhận được quà từ người lớn tuổi, có nhiều cơ hội làm ăn phát tài, cứ mạnh dạn thử sức, có thể sẽ gặp bất ngờ.

Tuổi Mùi được Thực Thần nâng đỡ nên ngày Chủ nhật vẫn nhận được tin vui từ công việc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Tuổi Thân có đường sự nghiệp khá đẹp nhờ Chính Tài độ mệnh. Con giáp này sống ôn hòa, biết trước biết sau nên ai ai cũng thích làm ăn với bạn. Những người được thừa kế sự nghiệp của gia đình sẽ có nhiều tin vui mới trong tuần mới.

Nhờ cục diện Thổ sinh Kim nên tình yêu đối với bạn chỉ là một thứ gia vị mà bạn muốn thêm vào cuộc sống thú vị kia thôi, bạn không lụy tình. Thật đáng khen khi tuổi Thân luôn biết tự tạo niềm vui cho mình bởi không phải ai cũng làm được điều đó.

Túi tiền rủng rỉnh giúp cho bạn trở nên chủ động hơn với các khoản chi tiêu trong ngày. Đây cũng là thời điểm may mắn để bạn thực hiện các kế hoạch đầu tư trong kinh doanh, mở hàng, khai trương.

Vận trình công việc dễ gặp áp lực, tuy nhiên bản thân không quá chủ động nên không ảnh hưởng lớn đến công việc, lại luôn thích so sánh mình với người khác chỉ tạo thêm áp lực cho bản thân, khó trở thành động lực thực sự.

Vận trình tài lộc có điềm may, hãy thực hiện một số khoản đầu tư tương đối ổn định, thu nhập khá ổn, tiếp tục duy trì, bạn sẽ sớm kiếm được rất nhiều lợi nhuận.

Tuổi Thân có đường sự nghiệp khá đẹp nhờ Chính Tài độ mệnh - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Là con giáp giỏi làm ăn nên Chủ nhật tuổi Hợi được Chính Quan nâng đỡ, công việc suôn sẻ, làm việc có đầu có đuôi, cuối tuần có thời gian cho bản thân và gia đình. Cứ duy trì phong độ thì kiểu gì thời gian tới cũng có tin vui từ cấp trên đem tới.

Được Tam Hợp nâng đỡ nên tình cảm đi lên, giỏi ăn nói, xã giao. Buổi tối bạn hãy nghỉ ngơi và đi chơi với bạn bè cho đầu tóc được thoải mái trước khi quay trở lại với công việc ngày hôm sau.

Nhưng cẩn thận mất tiền, mất của vì cục diện Thổ khắc Thủy. Đi đâu chơi thì nhớ bảo quản tư trang cá nhân thật kỹ vào. Có lẽ bạn cần chú ý lĩnh vực trong cuộc sống cá nhân và công việc chuyên môn của bạn hơn là tiêu tiền.

Vận trình sự nghiệp thăng tiến, thuận lợi trong việc hợp tác dự án, nâng cao hiệu suất, hoạch định thiết kế và marketing, hiệu quả công việc tương đối cao nhưng cần chú ý đúng sai, trách nhiệm các bên rạch ròi tránh rắc rối, tổn thất sau này.

Vận trình tài lộc khởi sắc, có nhiều mối quan hệ tuyệt vời để học hỏi và sẽ sớm kiếm được nhiều tiền, có cơ hội kinh doanh kiếm lợi nhuận tốt, có thể được tặng quà.

(*)Thông tin chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo