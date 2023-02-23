Đúng 11h trưa Thứ 6 ngày 24/2: Thần Tài "mát tay" cưng chiều 3 con giáp đào trúng mỏ vàng, tiễn biệt nghèo khó, kẻ thì lên thăng quan tiến chức, người trúng số độc đắc

Tâm linh - Tử vi 23/02/2023 09:26

Chỉ cần có con giáp này trong nhà, tận dụng phước đức của mình thì cả gia đình sẽ được hưởng lây, không những tài vận ngày càng dồi dào mà chất lượng cuộc sống được cải thiện đáng kể.

 

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn có sự bản lĩnh nhất định khi đối mặt với những thay đổi cuộc sống của mình. Nhìn chung, không có vấn đề gì có thể làm khó họ trong thời điểm này. Bạn cá tính và khác biệt nên mỗi khi nói ra ý kiến của mình không phải ai cũng chấp thuận. Vì thế, khi chia sẻ bạn cũng phải cân nhắc xem điều gì nên nói, điều gì không nên.

Đúng 11h trưa Thứ 6 ngày 24/2: Thần Tài 'mát tay' cưng chiều 3 con giáp đào trúng mỏ vàng, tiễn biệt nghèo khó, kẻ thì lên thăng quan tiến chức, người trúng số độc đắc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Chính Ấn xuất hiện trong tháng mới nâng đỡ để công việc thuận lợi, khi mọi thứ đi vào guồng quay thì sẽ đỡ tốn quá nhiều công sức như trước đây. Thời gian này tình hình tài chính không có gì đáng phải lo lắng, nghĩ ngợi khi mà bạn sống rất tiết kiệm. Dù mua sắm gì bạn cũng cân nhắc mọi thứ khá kỹ càng, luôn suy tính trước sau. Có thể nói, khả năng quản lý tài chính của bạn đang cải thiện rõ rệt khi mà bạn không còn ham mê mua sắm như trước đây. 

Tuổi Tỵ

Theo tử vi, những người tuổi Tỵ trong thời điểm này sẽ bước vào thời kỳ tài lộc rộng mở, nếu nắm bắt tốt sẽ có cơ hội đưa công việc của mình lên một tầm cao mới. Người tuổi Tỵ trở nên kiên nhẫn hơn trong công việc, vừa có sự tiến bộ vừa giữ được sự ổn định, vượt qua lo lắng, nâng cao tay nghề hơn, được kỳ vọng mở ra cơ hội phát triển. Những chú Rắn được dự báo có tin vui về tài lộc, vượt qua áp lực, chinh phục thử thách, từng bước thành công.

Đúng 11h trưa Thứ 6 ngày 24/2: Thần Tài 'mát tay' cưng chiều 3 con giáp đào trúng mỏ vàng, tiễn biệt nghèo khó, kẻ thì lên thăng quan tiến chức, người trúng số độc đắc - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thân là người biết người, biết ta. Dù tài năng hơn người nhưng họ sống rất giản dị, khiêm tốn. Họ theo đuổi sự hoàn hảo và luôn đặt ra cho bản thân và những người làm việc với mình tiêu chuẩn cao. Mỗi khi cần sự hỗ trợ con giáp này dễ dàng được nâng đỡ hết mình. Cộng thêm sự chăm chỉ, siêng năng nên thành công càng bám riết lấy Thân không buông.

Đúng 11h trưa Thứ 6 ngày 24/2: Thần Tài 'mát tay' cưng chiều 3 con giáp đào trúng mỏ vàng, tiễn biệt nghèo khó, kẻ thì lên thăng quan tiến chức, người trúng số độc đắc - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi học có nói, kể từ thời điểm đường công danh, tài lộc của tuổi Thân được cho là sẽ lên “như diều gặp gió” với những thành quả trông thấy. Các dự án đầu tư trước đây của họ bắt đầu ra hoa kết trái, vị trí hiện tại ngày càng được củng cố, cuộc sống trở nên thuận lợi, viên mãn được nhiều người ngưỡng mộ.

*Bài viết mang tinh chất tham khảo và chiêm nghiệm.

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Tử vi dự đoán những con giáp càng làm càng thu hút được quý nhân bắt đầu từ khung giờ này, sự nghiệp phất lên, tài lộc rủng rỉnh.

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