Mưa vàng rơi xuống đầu 3 con giáp từ 10h sáng Thứ 6 ngày 24/2: Phát tài phát lộc, làm ăn tấn tới, thịnh vượng kéo dài, ba đời là đại gia, lắm tiền nhiều của

Tâm linh - Tử vi 23/02/2023 09:21

Tử vi dự đoán những con giáp càng làm càng thu hút được quý nhân bắt đầu từ khung giờ này, sự nghiệp phất lên, tài lộc rủng rỉnh.

 

Tuổi Dần

Tử vi khuyên con giáp tuổi Dần nên mở rộng tư duy, đón nhận những thông tin mới và điều chỉnh bản thân để thích nghi với những thay đổi. Bạn có 4 ngày làm việc ưng ý, các mối quan hệ ổn định, cho bạn nhiều cơ hội tiếp xúc với mọi người xung quanh, tăng cường kết nối và bày tỏ ý kiến, cảm xúc của bản thân. Đây cũng là thời gian tốt để tìm kiếm những cơ hội mới cho đời sống tình cảm hay hợp tác công việc.

Mưa vàng rơi xuống đầu 3 con giáp từ 10h sáng Thứ 6 ngày 24/2: Phát tài phát lộc, làm ăn tấn tới, thịnh vượng kéo dài, ba đời là đại gia, lắm tiền nhiều của - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nên lưu tâm đến điều tiết kế hoạch, thời gian, đừng để vấn đề trở nên rối rắm do khối lượng công việc vượt quá tầm kiểm soát. Con giáp tuổi Dần cũng đang có cơ hội phát tài phát lộc trong thời gian này. Nhất là những ai đang khởi nghiệp đã tìm ra được hướng đi mang về doanh thu ổn định cho công ty của mình làm chủ.

Tuổi Mão

Những người tuổi Mão sẽ có đầu óc nhạy bén, trầm tính và trở nên thực tế, có trách nhiệm hơn khi tâm trí của họ trưởng thành. Bắt đầu, những người tuổi Mão sẽ đón nhận tin vui trong công việc, có cơ hội thể hiện tài năng của mình. Quý nhân sẽ đánh giá cao năng lực của họ và giúp người tuổi Dần phát huy tốt hơn nữa. Những khó khăn trong thời gian gần đây được tháo gỡ, người tuổi Mão hứa hẹn sẽ có bước ngoặt mới trong cuộc đời mình. Hạnh phúc nhân lên gấp bội, con giáp này sẽ tiếp tục làm việc chăm chỉ để đạt được mục tiêu, tài lộc dồi dào, gia đình phú quý.

Mưa vàng rơi xuống đầu 3 con giáp từ 10h sáng Thứ 6 ngày 24/2: Phát tài phát lộc, làm ăn tấn tới, thịnh vượng kéo dài, ba đời là đại gia, lắm tiền nhiều của - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Theo các chuyên gia phong thủy, tuổi Dậu thường là những người có cá tính mạnh mẽ, độc lập và dứt khoát. Họ cũng không ngại thử thách bản thân trong những lĩnh vực và vai trò mới. Chính vì vậy, nếu gặp được “thiên thời, địa lợi” nữa thì tuổi Dậu sẽ gặt hái được vô số những thành công trong công việc bởi sự quyết tâm, dám nghĩ, dám làm của họ.

Mưa vàng rơi xuống đầu 3 con giáp từ 10h sáng Thứ 6 ngày 24/2: Phát tài phát lộc, làm ăn tấn tới, thịnh vượng kéo dài, ba đời là đại gia, lắm tiền nhiều của - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Nhờ được thần tài theo chân bạn sẽ kiếm tiền dễ như trở bàn tay. Bao nhiêu lộc lá, của cải trong thiên hạ sẽ ập xuống đời Dậu ào ào như thác. Lúc ấy, Dậu muốn mua nhà sắm xe, du lịch nước ngoài chỉ là chuyện nhỏ. Dậu cứ bước chân ra cửa là tiền rơi trúng đầu, may mắn theo chân. Từ đây, cơ hội thăng tiến của con giáp này sẽ rộng mở, tha hồ tận hưởng cuộc sống sang giàu, đứng trên bục vinh quang.

*Bài viết mang tinh chất tham khảo và chiêm nghiệm.

Ba con giáp được Hỷ thần đón đường, tình tiền đỏ thắm vào lúc 4h sang Thứ 6 ngày 24/2: Vận thế khởi sắc, vận khí bủa vây, làm gì cũng hanh thông thuận lợi

Ba con giáp được Hỷ thần đón đường, tình tiền đỏ thắm vào lúc 4h sang Thứ 6 ngày 24/2: Vận thế khởi sắc, vận khí bủa vây, làm gì cũng hanh thông thuận lợi

Từ thời điểm này khi vận đen được hóa giải, kho kim tiền rộng mở, thì 3 con giáp này sẽ có thêm nhiều cơ hội để tăng thêm các khoản tích lũy, làm dày thêm ví tiền của bản thân. Bên cạnh đó, với năng lực vượt trội thì việc thăng cấp trong công việc là điều sẽ nhanh chóng xảy ra.

Xem thêm
Từ khóa:   Tử vi ngày 24/2 tu vi ngay 24/2 tử vi

TIN MỚI NHẤT

Thần Tài chiếu mệnh sau ngày 27/9/2026, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Thần Tài chiếu mệnh sau ngày 27/9/2026, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Tâm linh - Tử vi 29 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 27/9/2026: Người mua lỗ đến 6,5 triệu đồng/lượng chỉ sau một tuần

Giá vàng hôm nay, ngày 27/9/2026: Người mua lỗ đến 6,5 triệu đồng/lượng chỉ sau một tuần

Đời sống 54 phút trước
3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết sau ngày 27/9/2026

3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết sau ngày 27/9/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 24 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 12h30 hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 29 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Đúng 20h hôm nay, ngày 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 59 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 28/9/2026, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 28/9/2026, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 9 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 59 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 27/9/2026, 3 con giáp Hồng Quang soi đường, sự nghiệp lên hương, may mắn tứ phương kéo đến, tiền đẻ ra tiền

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 27/9/2026, 3 con giáp Hồng Quang soi đường, sự nghiệp lên hương, may mắn tứ phương kéo đến, tiền đẻ ra tiền

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 59 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc.

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc.

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 9 phút trước
Tác dụng thanh nhiệt, mát gan từ loại bông thảo mộc dồi dào dưỡng chất

Tác dụng thanh nhiệt, mát gan từ loại bông thảo mộc dồi dào dưỡng chất

Dinh dưỡng 5 giờ 59 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trải chiếu lộc đón vận may, 3 con giáp tiền vàng ngập lối, sự nghiệp hồng phát, ôm trọn tài lộc của thiên hạ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trải chiếu lộc đón vận may, 3 con giáp tiền vàng ngập lối, sự nghiệp hồng phát, ôm trọn tài lộc của thiên hạ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thần Tài chiếu mệnh sau ngày 27/9/2026, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Thần Tài chiếu mệnh sau ngày 27/9/2026, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết sau ngày 27/9/2026

3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết sau ngày 27/9/2026

Đúng 12h30 hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 12h30 hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 20h hôm nay, ngày 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Đúng 20h hôm nay, ngày 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 28/9/2026, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 28/9/2026, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà