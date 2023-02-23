Đúng 9h sáng Thứ 6 ngày 24/2: Thiên Tinh xuất thế trợ mệnh 3 con giáp, công việc vượng phát, tiền bạc ào ào đổ vào nhà, may mắn tột cùng, tiền đầy túi, tình đầy tim

Tâm linh - Tử vi 23/02/2023 09:15

3 con giáp đổi đời sang trang mới, tiền vàng ngập nhà, hưng thịnh phú quý, muốn khổ cũng không được.

 

Tuổi Sửu

Con giáp tuổi Sửu bị cuốn theo cuộc sống bận rộn tới mức có cảm giác không thể nghỉ ngơi hoàn toàn. Tuy nhiên, nếu bạn biết sắp xếp một chút thì mọi việc sẽ đều thuận lợi. Nguyệt lệnh Dưỡng cho thấy con giáp tuổi Sửu tràn đầy nhiệt huyết trong tháng mới. Bản mệnh phát huy điểm mạnh của một người chăm chỉ, cẩn thận, cần cù, nhờ đó mà bắt đầu gặt hái được những thành công đáng kể.

Đúng 9h sáng Thứ 6 ngày 24/2: Thiên Tinh xuất thế trợ mệnh 3 con giáp, công việc vượng phát, tiền bạc ào ào đổ vào nhà, may mắn tột cùng, tiền đầy túi, tình đầy tim - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Bạn mở rộng giao tiếp để có thêm những cơ hội mới và được mọi người đón nhận. Tuy nhiên cần lưu ý là bạn nên tránh tiếp xúc với những nguồn năng lượng tiêu cực từ người khác. Có thể họ cũng gây không ít ảnh hưởng đến bạn. Tình hình tài chính được cải thiện, cơ hội phát tài phát lộc đang tới, nhớ chuẩn bị tinh thần để đón nhận. Bạn cần sốc lại tinh thần làm việc vào cuối tháng nếu không muốn lỡ mất một cơ hội vàng. Nếu có ý tưởng nào còn đang ấp ủ, đã đến lúc để bạn triển khai.

Tuổi Mão

Những người tuổi Mão trời sinh vốn thông minh, nhanh nhẹn. Họ luôn giữ cho mình thái độ sống tích cực, đón nhận mọi thứ với trái tim cởi mở. Họ khao khát một cuộc sống chất lượng cao và sẽ làm việc chăm chỉ để theo đuổi mọi thứ họ muốn. Người tuổi này chu đáo, có tài lãnh đạo nên sẽ sớm lập được thành tích xuất sắc trong công việc.

Đúng 9h sáng Thứ 6 ngày 24/2: Thiên Tinh xuất thế trợ mệnh 3 con giáp, công việc vượng phát, tiền bạc ào ào đổ vào nhà, may mắn tột cùng, tiền đầy túi, tình đầy tim - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi, những người tuổi Mão sẽ mở ra một sự thay đổi, tài vận không ngừng thăng tiến. Nhờ chăm chỉ, họ có thể học thêm những kỹ năng mới và tìm ra cách kiếm tiền gia tăng thu nhập. Đối với người tuổi Mão, họ mạnh mẽ ở bên ngoài và rất nhạy cảm bên trong, mong muốn có cảm giác an toàn và sẽ tiếp tục chứng tỏ bản thân mình hơn nữa.

Tuổi Mùi

Đường công danh rộng mở, có thêm nhiều mối làm ăn giúp tiền chật ví Mùi. Họ không chỉ mở ra con đường xán lạn cho tương lai của mình mà còn tạo một bước ngoặt thay đổi cuộc đời. Mùi dễ dàng đổi đời ngoạn mục, nghèo mấy cũng thành đại gia, giàu nứt đố đổ vách. Tình duyên của Mùi cũng viên mãn ấm êm, hạnh phúc hơn bao giờ hết.

Đúng 9h sáng Thứ 6 ngày 24/2: Thiên Tinh xuất thế trợ mệnh 3 con giáp, công việc vượng phát, tiền bạc ào ào đổ vào nhà, may mắn tột cùng, tiền đầy túi, tình đầy tim - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Mùi có tài lộc vượng phát. Người làm ăn kinh doanh được dự đoán sẽ thu nhiều lợi nhuận. Trong khi đó, người đi xa cũng nhận được tin vui, thu về nhiều thành quả. Người làm công ăn lương nhận được thêm dự án, công việc, phát triển nghề tay trái. Những khoản đầu tư của con giáp tuổi Mùi trong thời gian này cũng bắt đầu sinh lời, mang đến cho họ thu nhập dồi dào.

*Bài viết mang tinh chất tham khảo và chiêm nghiệm.

Tín hiệu xấu gửi đến 3 con giáp vào đúng Thứ 6 ngày 24/2: Xui xẻo đủ đường, công việc không thành, tiểu nhân cản đường, vất vả kéo dài

Tín hiệu xấu gửi đến 3 con giáp vào đúng Thứ 6 ngày 24/2: Xui xẻo đủ đường, công việc không thành, tiểu nhân cản đường, vất vả kéo dài

Tiên tri dự đoán, 3 con giáp sau gặp vận xui cực lớn, làm gì cũng bất thành, làm ăn thất bát, buôn bán ế ẩm, tiền ra như sóng tràn vào bờ.

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