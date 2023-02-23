Đúng 9h sáng Thứ 6 ngày 24/2: Tiên Đồng báo hỷ, Ngọc Nữ loan tin chúc mừng 3 con giáp trúng giải độc đắc, hốt núi tiền, thu sông bạc, số dư tài khoản tăng lên liên tục

Tâm linh - Tử vi 23/02/2023 00:15

3 con giáp vào đúng 3 ngày tới có cơ hội nắm trọn may mắn, xây dựng cơ ngơi hoành tráng, tài lộc vô biên, một bước lên mây.

 

Tuổi Tý

Vận trình của con giáp tuổi Tý không có gì đáng phải lo ngại vì nếu có gì bạn cũng có thể xử lý một cách dễ dàng nhờ vào sự nhanh nhẹn và khả năng nắm bắt vấn đề rất xuất sắc của bản mệnh.

Đúng 9h sáng Thứ 6 ngày 24/2: Tiên Đồng báo hỷ, Ngọc Nữ loan tin chúc mừng 3 con giáp trúng giải độc đắc, hốt núi tiền, thu sông bạc, số dư tài khoản tăng lên liên tục - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi cho thấy vận trình sự nghiệp của bản mệnh tháng này thuận lợi khi mọi việc đều nằm trong tầm kiểm soát của bạn. Bản mệnh thời gian này rất khiêm tốn và luôn lắng nghe ý kiến của mọi người để cải thiện chất lượng công việc cũng như cuộc sống. Lúc này tinh thần thoải mái, đầu óc của mình rất minh mẫn, sáng suốt. Nhờ thế mà các quyết định liên quan đến công việc cũng trở nên thuận lợi và tốt đẹp hơn.

Tuổi Dậu 

Theo tử vi, người tuổi Dậu có đầu óc nhạy bén, linh hoạt và hoạt bát. Công việc bắt đầu khởi sắc, dù gặp khó khăn cũng có thể giải quyết được. Con giáp này rất dám nghĩ dám làm, có chí hướng theo đuổi sự giàu có. 

Đúng 9h sáng Thứ 6 ngày 24/2: Tiên Đồng báo hỷ, Ngọc Nữ loan tin chúc mừng 3 con giáp trúng giải độc đắc, hốt núi tiền, thu sông bạc, số dư tài khoản tăng lên liên tục - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Trong những ngày tới đây, họ sẽ phát huy tốt hơn năng lực của mình, làm việc siêng năng chăm chỉ và gặt hái được kết quả mỹ mãn. Người tuổi Dậu có sức chịu đựng và tính kiên trì đáng kinh ngạc, đến thời cơ sẽ kiếm được nhiều tiền, đời sống vật chất không ngừng được cải thiện.

Tuổi Tuất

Trong số tất cả các con giáp, tuổi Tuất được xem là những người phải trải qua khoảng thời gian khó khăn khi còn nhỏ. Đa số họ không hẳn được sinh ra trong gia đình giàu có, nếu có thì cũng chỉ là một giai đoạn nhất định, không dài lâu. Từ nhỏ, tuổi Tuất đã tâm niệm rằng nếu mình không tự thương mình thì chẳng thể nào mưu cầu được cuộc sống đầy đủ sung túc. Bên cạnh đó, tuổi Tuất là con giáp cực kỳ trung thành, một khi họ đã chịu ơn ai thì sẽ trả ơn bằng mọi giá.

Đúng 9h sáng Thứ 6 ngày 24/2: Tiên Đồng báo hỷ, Ngọc Nữ loan tin chúc mừng 3 con giáp trúng giải độc đắc, hốt núi tiền, thu sông bạc, số dư tài khoản tăng lên liên tục - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Chịu khổ và vất vả là thế nhưng khi bước vào, tuổi Tuất sẽ được đền đáp xứng đáng, điều đó không chỉ dựa vào vận mệnh mà còn dựa vào khả năng chịu đựng và thực lực của tuổi Tuất.

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

Hung vận lấn át, xui xẻo đeo bám vào buổi trưa Thứ 5 ngày 23/2, 3 con giáp cẩn thận lời nói, kẻo vạ lây những điều không đáng có

Hung vận lấn át, xui xẻo đeo bám vào buổi trưa Thứ 5 ngày 23/2, 3 con giáp cẩn thận lời nói, kẻo vạ lây những điều không đáng có

Những con giáp xui xẻo trong thời điểm này sẽ phải cẩn trọng trong tất cả mọi việc nếu không muốn thiệt thân. Ho làm việc gì cũng khó lòng thành công, dễ vướng họa từ lời ăn tiếng nói.

Xem thêm
Từ khóa:   Tử vi ngày 24/2 tu vi ngày 24/2 tử vi

TIN MỚI NHẤT

Thần Tài chiếu mệnh sau ngày 27/9/2026, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Thần Tài chiếu mệnh sau ngày 27/9/2026, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Tâm linh - Tử vi 24 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 27/9/2026: Người mua lỗ đến 6,5 triệu đồng/lượng chỉ sau một tuần

Giá vàng hôm nay, ngày 27/9/2026: Người mua lỗ đến 6,5 triệu đồng/lượng chỉ sau một tuần

Đời sống 49 phút trước
3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết sau ngày 27/9/2026

3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết sau ngày 27/9/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 19 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 12h30 hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 24 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Đúng 20h hôm nay, ngày 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 54 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 28/9/2026, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 28/9/2026, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 4 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 54 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 27/9/2026, 3 con giáp Hồng Quang soi đường, sự nghiệp lên hương, may mắn tứ phương kéo đến, tiền đẻ ra tiền

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 27/9/2026, 3 con giáp Hồng Quang soi đường, sự nghiệp lên hương, may mắn tứ phương kéo đến, tiền đẻ ra tiền

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 54 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc.

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc.

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 4 phút trước
Tác dụng thanh nhiệt, mát gan từ loại bông thảo mộc dồi dào dưỡng chất

Tác dụng thanh nhiệt, mát gan từ loại bông thảo mộc dồi dào dưỡng chất

Dinh dưỡng 5 giờ 54 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trải chiếu lộc đón vận may, 3 con giáp tiền vàng ngập lối, sự nghiệp hồng phát, ôm trọn tài lộc của thiên hạ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trải chiếu lộc đón vận may, 3 con giáp tiền vàng ngập lối, sự nghiệp hồng phát, ôm trọn tài lộc của thiên hạ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thần Tài chiếu mệnh sau ngày 27/9/2026, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Thần Tài chiếu mệnh sau ngày 27/9/2026, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết sau ngày 27/9/2026

3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết sau ngày 27/9/2026

Đúng 12h30 hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 12h30 hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 20h hôm nay, ngày 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Đúng 20h hôm nay, ngày 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 28/9/2026, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 28/9/2026, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà