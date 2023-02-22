Hung tinh chiếu mệnh, 3 con giáp dễ dính thị phi từ ngày 23 đến 27/2, tiểu nhân ám hại,tiền của dễ 'không cánh mà bay, cẩn trọng để tránh rước hoạ vào thân

Tâm linh - Tử vi 22/02/2023 11:32

3 con giáp này sẽ cần phải thận trọng trong thời điểm này nếu không muốn dính phải rắc rối không đáng có.

 

Tuổi Mão

Người tuổi Mão sẽ phải đối diện với tình trạng hung vận lấn át cát vận. Những thách thức ập tới đòi hỏi bản mệnh phải có sự chuẩn bị chu đáo mới mong giảm bớt xui xẻo. Điều này khiến Mão trở nên thiếu kiên nhẫn khi phải xử lý những vấn đề phát sinh bất ngờ trong ngày. Các mối quan hệ xung quanh vì vậy cũng trở nên căng thẳng hơn.

Hung tinh chiếu mệnh, 3 con giáp dễ dính thị phi từ ngày 23 đến 27/2, tiểu nhân ám hại,tiền của dễ 'không cánh mà bay, cẩn trọng để tránh rước hoạ vào thân - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tốt nhất Mão nên đi tìm nguyên nhân và đưa ra cách giải quyết thay vì đổ lỗi cho ai đó. Đừng tốn thời gian hơn thua trong khi vẫn còn nhiều vấn đề ngổn ngang. Chỉ cần Mão giữ bình tĩnh và tự tin vào khả năng của mình thì bạn sẽ đạt được mục tiêu đã tự đặt ra.

Tuổi Ngọ

Tuổi Ngọ bị sao hung tinh chiếu mệnh, liên quan tới thị phi, có người âm mưu phá hoại. Vì vậy dù thời điểm này có nhiều cơ hội đến, con giáp cũng chỉ nên quan sát, tránh hành động.

Hung tinh chiếu mệnh, 3 con giáp dễ dính thị phi từ ngày 23 đến 27/2, tiểu nhân ám hại,tiền của dễ 'không cánh mà bay, cẩn trọng để tránh rước hoạ vào thân - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Phía sau những miếng mồi ngon rất có thể là cạm bẫy. Càng tưởng thắng lợi lớn, tuổi Ngọ càng dễ rơi xuống hố sâu. Con giáp cũng tránh nói nhiều, nói dai thành nói dại. Kẻ xấu từ đó có thể lợi dụng để hại chính bạn.

Tuổi Mùi

Khoảng thời gian này có thể sẽ không mấy suôn sẻ với người tuổi Mùi. Vận thế của bản mệnh không tốt, có dấu hiệu tụt dốc không phanh, đặc biệt là trong công việc và vấn đề tình cảm.

Hung tinh chiếu mệnh, 3 con giáp dễ dính thị phi từ ngày 23 đến 27/2, tiểu nhân ám hại,tiền của dễ 'không cánh mà bay, cẩn trọng để tránh rước hoạ vào thân - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Ở thời điểm này, bạn tốt nhất nên tập trung làm tốt việc của mình hơn là bao đồng mọi việc. Bạn có thể giúp đỡ người khác một tay nhưng không đồng nghĩa nhận hết việc về phía mình. Bên cạnh đó, bạn cũng cần thận trọng trước những lời mời gọi đầu tư, kinh doanh hay đơn giản hơn là mua hàng hóa nọ kia trong thời điểm hung tinh rình rập như thời điểm này. Hãy tỉnh táo bởi có thể những người bạn tin tưởng hóa ra lại chẳng hề đáng tin lắm đâu.

Không chỉ vậy, đường tình duyên của tuổi Mùi cũng khó lòng thuận lợi. Người ấy đang muốn kiểm soát bạn quá chặt gây ra sự ức chế, khiến bạn chỉ muốn vùng vẫy thoát khỏi mối quan hệ ngột ngạt này. Người độc thân chưa có ý định bước chân vào một mối quan hệ vào lúc này.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo.

Buổi sáng Thứ 5 ngày 23/2: 3 con giáp xui xẻo bậc nhất, vận trình ảm đạm, chớ nên tin người mà rước họa vào thân

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Vận đen đeo bám trong thời điểm này nên 3 con giáp này phải cẩn thận trong tất cả mọi việc, kẻo dễ mang họa vào người.

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