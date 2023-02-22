Buổi sáng Thứ 5 ngày 23/2: 3 con giáp xui xẻo bậc nhất, vận trình ảm đạm, chớ nên tin người mà rước họa vào thân

Tâm linh - Tử vi 22/02/2023 11:21

Vận đen đeo bám trong thời điểm này nên 3 con giáp này phải cẩn thận trong tất cả mọi việc, kẻo dễ mang họa vào người.

 

Tuổi Mùi

Là một trong những con giáp gặp nhiều điều xui rủi trong thời điểm này, tuổi Mùi trong thời điểm này được dự báo có thể gặp phải những chuyện không ưng ý, dẫn tới nóng giận mà hành sự thiếu thận trọng, gây ra tai họa.

Buổi sáng Thứ 5 ngày 23/2: 3 con giáp xui xẻo bậc nhất, vận trình ảm đạm, chớ nên tin người mà rước họa vào thân - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đặc biệt, trong thời điểm này, con giáp này được dự đoán phải đối mặt với nguy cơ hao hụt tài chính nghiêm trọng. Bản mệnh cần hết sức thận trọng trong vấn đề kinh doanh đầu tư kẻo lợi bất cập hại, cơ hội tưởng như “ngon ăn” nhưng lại thất bại ngay trước mắt, mất cả chì lẫn chài.

Tuổi Tuất

Trên phương diện đầu tư, tử vi tài lộc của 12 con giáp khuyên bản mệnh người tuổi Tuất nên dừng lại ở một số hạng mục an toàn, càng mạo hiểm càng rủi ro cao. Đặc biệt là với những lời hứa hẹn về các khoản đầu tư lãi suất cao thì bản mệnh không nên vội vàng tin tưởng.

Buổi sáng Thứ 5 ngày 23/2: 3 con giáp xui xẻo bậc nhất, vận trình ảm đạm, chớ nên tin người mà rước họa vào thân - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Trong chuyện tình cảm, mối quan hệ giữa người tuổi Tuất và nửa kia ngày càng lạnh nhạt, thiếu mất ngọn lửa yêu nồng nhiệt, thậm chí có thời điểm bạn rơi vào cảm giác chán chường, nếu không giữ mình, e rằng sẽ rơi vào lưới tình ngoài luồng, đe dọa hạnh phúc gia đình.

Tuổi Dậu

Thời điểm này hung vận sẽ tác động chủ yếu lên đường tài lộc của người tuổi Dậu. Những kế hoạch kiếm tiền của con giáp này không trục trặc thì cũng thất bại nửa chừng. Dù bạn đã tính toán rất cẩn thận nhưng mọi chuyện vẫn chẳng được như ý muốn, khiến bạn muộn phiền vô cùng.

Buổi sáng Thứ 5 ngày 23/2: 3 con giáp xui xẻo bậc nhất, vận trình ảm đạm, chớ nên tin người mà rước họa vào thân - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Họa thị phi cũng có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Bản mệnh có thể bị tiểu nhân đặt điều nói xấu, gây tổn hại đến thanh danh cũng như uy tín của bạn, điều này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến con đường thăng tiến phía trước. Để hạn chế rắc rối có thể gặp phải, bạn cần thận trọng và chu đáo, kiểm tra kỹ càng trước khi bàn giao bất cứ việc gì.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo.

Từ 4h sáng Thứ 5 ngày 23/2: 3 con giáp vô cùng may mắn, sự nghiệp thăng tiến, tài lộc vượng phát, hưởng trọn vinh hoa phú quý

Từ 4h sáng Thứ 5 ngày 23/2: 3 con giáp vô cùng may mắn, sự nghiệp thăng tiến, tài lộc vượng phát, hưởng trọn vinh hoa phú quý

Từ khung giờ này, có 3 con giáp làm đâu thắng đó, sự nghiệp may mắn thành công, giàu sang phú quý không ai sánh bằng.

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