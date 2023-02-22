Trong 8h sáng Thứ 5 ngày 23/2: Ngũ thần vượng tài, 3 con giáp sẽ phát tài, phát lộc, gia đình hưng vượng!

Tâm linh - Tử vi 22/02/2023 05:15

Theo các chuyên gia phong thủy, thời điểm này là lúc mà vận may của 3 con giáp sau sẽ bùng nổ, có thể giúp họ chạm tới cuộc sống giàu sang viên mãn.

 

Tuổi Dậu

Theo các chuyên gia phong thủy, Dậu là một trong số các con giáp vừa thông minh, lại chăm chỉ, luôn nỗ lực không ngừng và hầu như chẳng bao giờ kêu ca, phàn nàn khi gặp khó khăn.

Được các sao tốt chiếu rọi, tuổi Dậu được cho là một trong số các con giáp sẽ công thành danh toại trong thời điểm này. Họ được cho là sẽ gặp rất nhiều may mắn trong chuyện làm ăn, có thể giàu có chỉ trong một thời gian ngắn.

Trong 8h sáng Thứ 5 ngày 23/2: Ngũ thần vượng tài, 3 con giáp sẽ phát tài, phát lộc, gia đình hưng vượng! - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Và đặc biệt, những vận may có thể đến với họ vào những ngày đầu tiên của năm mới Canh Tý. Đây đúng là một cách khởi đầu năm mới rất tuyệt vời với người tuổi Dậu và là nguồn động lực vô cùng lớn, giúp họ tăng vượng khí và nhiệt huyết cho cả năm.

Tử vi học có nói, liên tiếp trong thời điểm này, tuổi Dậu có thể sẽ đạt được những bước tiến quan trọng trong sự nghiệp. Điều này sẽ tỷ lệ thuận với khả năng tài chính của họ. Hãy làm việc chăm chỉ, bạn sẽ có được hầu như là mọi thứ mình mong muốn.

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi vốn nổi tiếng vì sự chững chạc, mạnh mẽ. Hơn nữa, họ sở hữu tính cách hiền lành, tốt bụng, giỏi thấu hiểu lòng người và biết quan tâm, chăm sóc người khác. Nhờ vậy mà dù ở đâu, người tuổi Mùi đều dễ dàng nhận được sự quý mến của những người xung quanh.

Trong 8h sáng Thứ 5 ngày 23/2: Ngũ thần vượng tài, 3 con giáp sẽ phát tài, phát lộc, gia đình hưng vượng! - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi là một trong những con giáp đông bạn bè nhất và họ cũng thường được bạn bè giúp đỡ nên luôn gặp vận may. Dù công việc hay cuộc sống của họ đều khá suôn sẻ, tài lộc thì hanh thông. Bước sang thời điểm này, người tuổi Mùi cũng có thể gặp được quý nhân của đời mình và có được cơ hội đầu tư cực hấp dẫn. Nhìn chung, khoảng thời gian sắp tới, cuộc sống của người tuổi Mùi sẽ gắn với sự giàu có, tài lộc, may mắn và sung túc.

Tuổi Thân

Cũng là một trong những con giáp phát tài thời điểm này, tuổi Thân được Thần Tài rót lộc nên làm ăn phát tài lớn, có cơ hội nâng cao tài lộc, đạt được những bước tiến đột phá trong sự nghiệp.

Trong 8h sáng Thứ 5 ngày 23/2: Ngũ thần vượng tài, 3 con giáp sẽ phát tài, phát lộc, gia đình hưng vượng! - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Bản mệnh có sự nhanh nhạy hơn, năng lượng làm việc luôn tràn đầy, chính vì thế hiệu quả công việc tăng lên đáng kể. Con giáp này có thể tìm được cơ hội vàng và gặt hái nhiều thành công đáng kể, tài lộc ùn ùn đổ về túi.

Chỉ cần bạn tin vào bản thân mình và có những suy nghĩ tích cực điều đó sẽ giúp bản mệnh đạt được thành công cho riêng mình.

Đừng quên cuối tuần này Tài thần nằm ở hướng Chính Nam trong thời điểm này, hướng Tây Nam trong ngày chủ nhật. Nếu có ý định cầu tài hay khai trương, mở rộng quy mô kinh doanh thì bản mệnh có thể tham khảo thêm hướng đi này cho mình để mọi việc thêm phần thuận lợi.

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm

Đúng 18h tối Thứ 4 ngày 22/2, mọi vận đen sẽ được tiêu trừ, may mắn sẽ đến: 3 con giáp có chuỗi sự kiện đáng mừng, phát tài gấp bội

Đúng 18h tối Thứ 4 ngày 22/2, mọi vận đen sẽ được tiêu trừ, may mắn sẽ đến: 3 con giáp có chuỗi sự kiện đáng mừng, phát tài gấp bội

Chúc mừng những con giáp này có năng lực đầu tư, lại “thiên thời, địa lợi, nhân hòa” trong thời điểm này, kiếm được bạc tỷ.

Xem thêm
Từ khóa:   Tử vi ngày 23/2 tử vi tu vi ngay 23/2

TIN MỚI NHẤT

Bé gái 4 tuổi mắc dị vật sâu trong "vùng kín", bác sĩ cảnh báo các dấu hiệu cần lưu ý

Bé gái 4 tuổi mắc dị vật sâu trong "vùng kín", bác sĩ cảnh báo các dấu hiệu cần lưu ý

Tin y tế 36 phút trước
Thần Tài chiếu mệnh sau ngày 27/9/2026, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Thần Tài chiếu mệnh sau ngày 27/9/2026, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Tâm linh - Tử vi 48 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 27/9/2026: Người mua lỗ đến 6,5 triệu đồng/lượng chỉ sau một tuần

Giá vàng hôm nay, ngày 27/9/2026: Người mua lỗ đến 6,5 triệu đồng/lượng chỉ sau một tuần

Đời sống 1 giờ 13 phút trước
3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết sau ngày 27/9/2026

3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết sau ngày 27/9/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 43 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 12h30 hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 48 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Đúng 20h hôm nay, ngày 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 18 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 28/9/2026, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 28/9/2026, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 28 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 18 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 27/9/2026, 3 con giáp Hồng Quang soi đường, sự nghiệp lên hương, may mắn tứ phương kéo đến, tiền đẻ ra tiền

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 27/9/2026, 3 con giáp Hồng Quang soi đường, sự nghiệp lên hương, may mắn tứ phương kéo đến, tiền đẻ ra tiền

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 18 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc.

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc.

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 28 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trải chiếu lộc đón vận may, 3 con giáp tiền vàng ngập lối, sự nghiệp hồng phát, ôm trọn tài lộc của thiên hạ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trải chiếu lộc đón vận may, 3 con giáp tiền vàng ngập lối, sự nghiệp hồng phát, ôm trọn tài lộc của thiên hạ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Thần Tài chiếu mệnh sau ngày 27/9/2026, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Thần Tài chiếu mệnh sau ngày 27/9/2026, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết sau ngày 27/9/2026

3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết sau ngày 27/9/2026

Đúng 12h30 hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 12h30 hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 20h hôm nay, ngày 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Đúng 20h hôm nay, ngày 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 28/9/2026, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 28/9/2026, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân