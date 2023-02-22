Vận đen, họa phá tài rình rập, chỉ một phút chủ quan, bốc đồng đưa ra quyết định vội vàng, những con giáp xui xẻo vào 2 ngày (23 và 24/2) có thể phải trả giá bằng bằng rất nhiều thứ

Tâm linh - Tử vi 22/02/2023 11:15

Xui xẻo bủa vây, 3 con giáp đụng độ hàng loạt rắc rối vào 2 ngày liên tiếp, họ cần phải có kế hoạch dự phòng cho những tình huống xấu xảy ra.

 

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn nên thận trọng nhiều hơn nếu không sẽ phải trải qua ngày cuối tuần buồn thảm vì đủ chuyện rắc rối bủa vây. Đây là thời điểm hung vận cực lớn đối với bản mệnh. Bạn rất dễ gặp bất lợi trong việc triển khai các kế hoạch của bản thân. Lại thêm họa tiểu nhân tiềm tàng, chỉ cần bạn có hành động là đối phương sẽ tìm đủ mọi cách để quấy phá, chọc ngoáy không để bạn được an tâm làm việc của mình.

Vận đen, họa phá tài rình rập, chỉ một phút chủ quan, bốc đồng đưa ra quyết định vội vàng, những con giáp xui xẻo vào 2 ngày (23 và 24/2) có thể phải trả giá bằng bằng rất nhiều thứ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Vấn đề đầu tư tài chính cũng không được chủ quan ở thời điểm này. Điềm báo tử vi cho thấy có thể do đặt lòng tin sai chỗ người tuổi Ngọ có nguy cơ bị lừa gạt tiền bạc, đâm sau lưng. Vì vậy bản mệnh nên đề cao cảnh giác nhiều hơn.

Tuổi Sửu

Chuyên gia tử vi cho biết, tuổi Sửu là con giáp xui xẻo trong khung giờ này nên phải đối diện với khó khăn. Bạn liên tiếp gặp phải lời dị nghị của đồng nghiệp, làm việc gì cũng không được ủng hộ nên khó thu được thành quả như ý.

Vận đen, họa phá tài rình rập, chỉ một phút chủ quan, bốc đồng đưa ra quyết định vội vàng, những con giáp xui xẻo vào 2 ngày (23 và 24/2) có thể phải trả giá bằng bằng rất nhiều thứ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, bạn nên tin tưởng vào bản thân và học cách bỏ ngoài tai những điều sai trái. Người làm ăn kinh doanh trước mắt vẫn chưa thể thu được một khoản lãi lời ổn định. Bạn nên tiếp tục cố gắng đi theo con đường mà mình đã chọn và nhanh chóng cải thiện những điểm yếu của mình.

Tuổi Tý

Một trong những con giáp dễ gặp xui rủi trong thời gian này là người tuổi Tý. Theo đó, vận trình của tuổi Tý có hung cát đan xen, có quý nhân phù trợ nhưng vì gặp phải họa tiểu nhân mà không tránh được xui xẻo.

Vận đen, họa phá tài rình rập, chỉ một phút chủ quan, bốc đồng đưa ra quyết định vội vàng, những con giáp xui xẻo vào 2 ngày (23 và 24/2) có thể phải trả giá bằng bằng rất nhiều thứ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Sự không tập trung về tinh thần còn khiến bản mệnh có thể mắc sai lầm trong những lĩnh vực khác. Cộng thêm vào đó, sự ngáng trở của kẻ tiểu nhân khiến bản mệnh nếu không tỉnh táo có thể sẽ mất tiền hao của, thậm chí mất đi nhiều mối quan hệ tốt.

Điều mà tuổi Tý cần phải nhớ là luôn suy nghĩ kỹ trước khi nói. Trải qua mỗi chật vật, bản mệnh hãy rút ra những kinh nghiệm cho mình để đảm bảo rằng sẽ không vấp phải một lần nữa.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo.

Hung vận lấn át cát vận, khó khăn chồng chất khó khăn, 3 con giáp xui xẻo đủ đường vào Thứ 5 ngày 23/2

Hung vận lấn át cát vận, khó khăn chồng chất khó khăn, 3 con giáp xui xẻo đủ đường vào Thứ 5 ngày 23/2

Do bị hung vận bủa vây, những con giáp xui xẻo vào Thứ 5 ngày 23/2 sẽ phải chịu đựng nhiều khó khăn, vất vả.

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