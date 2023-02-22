3 con giáp xui xẻo đủ đường cuối tuần này, cần đề phòng kẻo mang họa vào thân

Tâm linh - Tử vi 22/02/2023 10:59

Nếu nằm trong số những con giáp dưới đây thì bạn cần phải thật đề phòng kẻo dễ mang họa vào thân nhé

Tuổi Tý

Thời điểm này, gười tuổi Tý làm gì cũng phải hết sức thận trọng, tính toán nhiều lần cẩn thận kẻo va vấp phải những sai sót không đáng trong thời điểm hung vận khá lớn. Công việc có những trục trặc nhất định, ảnh hưởng tới khả năng phát huy của bản mệnh. Dù bạn đã rất nỗ lực nhưng vẫn phải mất khá nhiều thời gian mới khắc phục được vấn đề.

3 con giáp xui xẻo đủ đường cuối tuần này, cần đề phòng kẻo mang họa vào thân - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Cũng bởi nhiều việc xảy ra không như ý, tâm tính của Tý cũng dễ trở nên bất ổn. Một vài mối quan hệ trong công việc cũng dễ xấu đi vì nguyên nhân này. Lời khuyên cho bạn là nên chú ý lời lẽ và thái độ trước khi phát ngôn để không gây ra xích mích.

Tuổi Sửu

Thời điểm này những người tuổi Sửu chính là con giáp gặp xui xẻo. Đặc biệt, nhất là trong chuyện tiền bạc, sẩy chân một chút là có thể rước tai họa dễ tán lộc. Đặc biệt, trong thời gian này mệnh là con giáp gặp xui xẻo nhưng đừng vì thế mà đổi lỗi do hoàn cảnh vì chủ yếu là bản thân bạn để xảy ra sai sót khiến công việc khó lòng thăng tiến. Trong thời gian này, bạn đừng quá cứng đầu vì tin vào kiến thức và khả năng của mình, thậm chí ai khuyên gì tuổi Sửu cũng không chịu lắng nghe.

3 con giáp xui xẻo đủ đường cuối tuần này, cần đề phòng kẻo mang họa vào thân - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Trong vấn đề sức khỏe và tài chính của bạn có thể bị ảnh hưởng trong tháng này. Nếu tuổi Sửu đang đối mặt với một vấn đề mà tiền bạc có thể giải quyết, thì hãy coi đó như một bài học kinh nghiệm, quan trọng nhất là phải tránh lặp lại sai lầm tương tự.

Tuổi Mão

Xin chia buồn với tuổi Mão, có thể bạn sẽ phải vất vả hơn rất nhiều khi có nhiều vấn đề rắc rối xảy ra khiến bạn không kịp trở tay. Với người làm công ăn lương, tinh thần làm việc của bạn giảm sút do chịu ảnh hưởng của Thương Quan. Chính điều này khiến tiến độ công việc trì trệ, lãng phí thời gian nhưng hiệu quả không được như yêu cầu.

3 con giáp xui xẻo đủ đường cuối tuần này, cần đề phòng kẻo mang họa vào thân - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Với người làm ăn, tốt nhất bạn cũng không nên mở rộng quy mô kinh doanh hay hạng mục đầu tư trong tuần này, bởi tỉ lệ thành công không cao, thậm chí gặp rắc rối nhiều về nguồn vốn. Chuyện tình cảm cũng không được tốt. Cho dù bạn đã tìm kiếm được người hợp ý nhưng chặng đường phía trước còn rất gian nan, đến với nhau chẳng hề dễ dàng.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo

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