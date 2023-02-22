Buổi tối ngày 22/2: 3 con giáp xui xẻo nhất, gặp ngay đại hạn, đề phòng tiểu nhân, dễ gặp họa hao tài

Tâm linh - Tử vi 22/02/2023 10:44

Trong thời điểm này có 3 con giáp xui xẻo nhất, họ nên cẩn trọng kẻo mang họa vào thân.

 

 

 

Tuổi Tý

Ngày này đầy thách thức đối với người tuổi Tý, do có Thương Quan và Kiếp Tài chiếu mệnh. Tiểu Hao khuyên bản mệnh cần phải mua sắm có chừng mực, hạn chế chạy theo số đông. Hãy chỉ mua sắm những gì cần thiết với mình, nếu không thì kiếm được nhiều tiền mấy cũng cháy túi.

Buổi tối ngày 22/2: 3 con giáp xui xẻo nhất, gặp ngay đại hạn, đề phòng tiểu nhân, dễ gặp họa hao tài - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Chuyện tình cảm của con giáp này cũng khá ảm đạm bởi các cặp đôi dành phần lớn thời gian trong tuần để mâu thuẫn, cãi cọ. Hai người thường xuyên không hài lòng về cách nói năng, hành xử của nhau nên chỉ 1 tác động nhỏ cũng có thể thổi bùng lên ngọn lửa lớn.

Tuổi Dậu

Sự nghiệp của người tuổi Dậu có dấu hiệu sa sút do chịu ảnh hưởng khá lớn từ Tương Hại cục. Công việc gặp khá nhiều trở ngại, mưu sự cũng khó được như ý.

Trong ngày này còn có Nguyệt Lệnh lâm Đế Vượng, vốn là một tín hiệu vô cùng đáng mừng nhưng lại bị Tương Hại “triệt tiêu” gần như toàn bộ cát vận. Thậm chí Đế Vượng xuất hiện ở thời điểm này còn dễ thôi thúc cái tôi cá nhân, dễ khiến bản mệnh trở nên cao ngạo, kiêu căng, làm mất lòng người khác.

Buổi tối ngày 22/2: 3 con giáp xui xẻo nhất, gặp ngay đại hạn, đề phòng tiểu nhân, dễ gặp họa hao tài - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Ở thời điểm này, con giáp này nên tập trung vào làm tốt các công việc hiện tại, không nên ôm đồm quá nhiều việc kẻo việc gì cũng không đạt kết quả như ý muốn. Vận khí bất ổn nên không thích hợp để đầu tư quy mô lớn, hãy bắt đầu từ những hạng mục nhỏ, nhờ vậy có thể hạn chế rủi ro xảy ra.

Tình cảm tuy không gặp sóng to gió lớn nào đe dọa tới mối quan hệ, cũng không xảy ra mâu thuẫn hay khắc khẩu nghiêm trọng, nhưng mọi thứ lại phát triển theo hướng bình bình, đôi khi gây ra sự nhàm chán, tẻ nhạt.

Tuổi Thìn

Xem tử vi khoa học, rất tiếc khi tuổi Thìn chính là một trong những con giáp xui xẻo vào thời điểm này. Đặc biệt, tài chính của bạn có thể đối mặt với rất nhiều nguy cơ, tuyệt đối không được phép chủ quan. Hung tinh chiếu mệnh, con giáp này có nguy cơ thất thoát tiền bạc, đầu tư dễ rơi vào cảnh thua lỗ hoặc bị lừa lọc. Rắc rối một khi xảy ra sẽ rất khó có thể giải quyết được trong một sớm một chiều.

Buổi tối ngày 22/2: 3 con giáp xui xẻo nhất, gặp ngay đại hạn, đề phòng tiểu nhân, dễ gặp họa hao tài - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Để tránh những điều ngoài ý muốn xảy ra, con giáp này cần tỉnh táo, bình tĩnh để tránh đưa ra những quyết định sai lầm ảnh hưởng trầm trọng hơn. Một số người có thể sẽ nhận được lời hỏi vay mượn từ người thân, bạn bè. Bạn nên xem xét đến khả năng chi trả, mục đích sử dụng của đối phương, đừng nên tin tưởng người khác hoàn toàn mà có thể mất tiền bạc của mình.

 

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

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Những con giáp sau luôn luôn cố gắng hoàn thành mọi nhiệm vụ. Chỉ cần là việc của bản thân thì 3 con giáp này sẽ toàn tâm toàn lực, dốc sức cho công việc, do đó không bao giờ phải lo thiếu tiền.

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