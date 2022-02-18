Đúng 10 ngày tới (19/2-28/2), 3 con giáp vận may tăng vọt, trời thương ban phát tài lộc, làm ăn phát tài, một bước đổi đời, mua nhà sắm xe

Tâm linh - Tử vi 18/02/2022 06:30

Nhận được lộc trời ban, 3 con giáp này trong 10 ngày tới sẽ có vận may đỏ rực, làm gì cũng thuận lợi, hanh thông, thậm chí có cơ hội đổi đời nếu biết nắm bắt cơ hội.

Tuổi Mão

Bước vào một giai đoạn nhất định, tuổi Mão sẽ làm được những điều mình ao ước từ lâu, tình cảm thăng hoa kéo theo tài vận cũng có nhiều khởi sắc đáng kể. Đặc biệt, năm 2022 này chính là thời điểm giúp họ phát huy hết tiềm năng, nếu gặp được cơ hội tốt thì sẽ thăng hoa như diều gặp gió.

Đúng 10 ngày tới (19/2-28/2), 3 con giáp vận may tăng vọt, trời thương ban phát tài lộc, làm ăn phát tài, một bước đổi đời, mua nhà sắm xe - Ảnh 1
10 ngày tới, người tuổi Mão khổ tận cam lai, cơ hội sẽ đến với họ. (Ảnh minh họa: Internet)

Tử vi dự báo, 10 ngày tới, người tuổi Mão khổ tận cam lai, cơ hội sẽ đến với họ. Con giáp này sẽ nhận được một công việc mới, một nghề tay trái hoặc một cơ hội hợp tác làm ăn. Nếu có thể nắm bắt đúng cơ hội, người tuổi này không những làm ăn phát tài, có thu nhập cao hơn nhiều so với trước đây mà còn có thể một bước đổi đời, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện dễ dàng.

Tuổi Mùi

Năm 2021, tuổi Mùi cũng gặp nhiều trắc trở nhưng không đáng kể, thế nhưng với bản lĩnh hơn người, tuổi Mùi đã từng bước tìm cách vượt qua, họ tin rằng sự nỗ lực và cố gắng sẽ giúp họ lấy lại mọi thứ đã mất. Bước qua năm 2022, cuộc sống tuổi Mùi sẽ bước lên tầm cao mới, nếu biết nắm bắt cơ hội thì sẽ thăng hoa vượt trội.

Đúng 10 ngày tới (19/2-28/2), 3 con giáp vận may tăng vọt, trời thương ban phát tài lộc, làm ăn phát tài, một bước đổi đời, mua nhà sắm xe - Ảnh 2
Cuộc sống tuổi Mùi sẽ bước lên tầm cao mới, nếu biết nắm bắt cơ hội thì sẽ thăng hoa vượt trội. Ảnh minh họa: Internet

Trong 10 ngày tới, tài vận của con giáp tuổi Mùi tăng lên nhanh chóng, thời cơ của họ sẽ đến. Con giáp này có thể gặt hái được những thành công đáng mong chờ. Nhờ đó, tiền vào túi cũng ngày một nhiều. Với người làm ăn kinh doanh, việc ký kết hợp đồng diễn ra thuận lợi, có thể mở rộng quy mô làm ăn. Tương lai, con giáp này sẽ đón nhận nhiều thành công rực rỡ, biến năm 2022 thành dấu mốc đáng nhớ.

Tuổi Hợi

Tử vi học có nói, 10 ngày tới đây, con giáp tuổi Hợi gặp nhiều may mắn, tay phải vét tài, tay trái vơ lộc. Người tuổi này sẽ có nguồn tài phú to lớn. Quý nhân xuất hiện mang lại may mắn, tài lộc, cơ hội phát triển. Chỉ cần biết nắm bắt thời cơ, bản mệnh không chỉ thành công trong công việc mà còn có thể có thêm nguồn tiền bạc không nhỏ.

Đúng 10 ngày tới (19/2-28/2), 3 con giáp vận may tăng vọt, trời thương ban phát tài lộc, làm ăn phát tài, một bước đổi đời, mua nhà sắm xe - Ảnh 3
Người tuổi Hợi có được sự che chở phù hộ của Đức Phật. (Ảnh minh họa: Internet)

Người tuổi Hợi trời sinh tính tình lương thiện, tự tế, có đức tin chân thành. Hơn nữa, trong cuộc sống thường ngày họ cũng không phải là những người hoạt bát, bởi vì tính cách của họ đa phần là không thích tranh giành, thường khiêm nhường, mức độ hợp tác cao. Do đó, những người nho nhã tử tế, trong lòng lương thiện như người tuổi Hợi thường có được sự che chở phù hộ của Đức Phật, một đời sống trong cảnh bình an, hiếm khi gặp tai ương, hoạn nạn.

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

 

 

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