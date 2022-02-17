Từ giờ đến giữa tháng 3 dự đoán: 3 con giáp phát đạt không ngừng, tiền vô như nước, quý nhân ngay cửa

Tâm linh - Tử vi 17/02/2022 16:50

Nhờ có sao tốt chiếu mệnh nên những con giáp này có thể gánh lộc về nhà. Hãy tận dụng tốt cơ hội này để làm giàu từ bây giờ.

Tuổi Sửu

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Sửu tài giỏi nhưng rất khiêm tốn, không thích khoe mẽ và luôn giữ được sự khiêm nhường. Người tuổi có thể nhìn thấu mọi chuyện nhưng họ không thích phiền phức và cũng không thích chen vào mọi chuyện của những người khác. Trong công việc, người tuổi Sửu rất cần cù, chịu khó và chu đáo. Họ thể hiện được tinh thần trách nhiệm và luôn cố gắng hết sức để hoàn thành mục tiêu.

Tử vi có nói, từ giờ đến giữa tháng 3 chính là khoảng thời gian sự nghiệp của con giáp tuổi Sửu có nhiều điểm sáng. Con giáp tuổi Sửu được cấp trên khen thưởng, trọng dụng. Người làm kinh doanh có quý nhân phù trợ nên có thể biến nguy thành an và gặt hái được nhiều thành công trên thương trường. Lúc này, người tuổi Sửu cần chủ động hơn nữa khi các cơ hội đến với mình.

Từ giờ đến giữa tháng 3 dự đoán: 3 con giáp phát đạt không ngừng, tiền vô như nước, quý nhân ngay cửa - Ảnh 1
Từ giờ đến giữa tháng 3 chính là khoảng thời gian sự nghiệp của con giáp tuổi Sửu có nhiều điểm sáng - Ảnh: Internet

Tuổi Hợi

Những người tuổi Hợi rất táo bạo. Họ cũng nhận được tình yêu của nhiều người, được Thần Phật phù hộ. Trong công việc Hợi là những con giáp xuất sắc. Về tính cách, bản mệnh luôn vui vẻ, hướng ngoại, coi bạn bè là những người quan trọng. Con giáp này sống tình cảm, chân thành, nhiệt tình nên cũng được nhiều người yêu quý.

Từ giờ đến giữa tháng 3, vận may của người tuổi Hợi tăng lên đáng kể. Từ đây, cuộc đời Hợi bước sang một trang mới, vận may không chỉ tăng vọt mà còn hanh thông. Với phúc khí vô bờ, phúc lộc vô song, cuộc sống của Hợi sẽ không ngừng tiến tới. Trong sự nghiệp cũng sẽ có nhiều đột phá lớn.

Từ giờ đến giữa tháng 3 dự đoán: 3 con giáp phát đạt không ngừng, tiền vô như nước, quý nhân ngay cửa - Ảnh 2
Từ giờ đến giữa tháng 3, vận may của người tuổi Hợi tăng lên đáng kể - Ảnh: Internet

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu phần lớn đều thông minh, giàu cảm xúc. Dậu thích kết bạn nên bạn bè của họ có ở khắp mọi nơi. Chính vì vậy mà khi cần họ luôn có người sẵn sàng giúp đỡ. Bên cạnh đó, Dậu cũng là con giáp chăm chỉ trong công việc. Họ có tài ăn nói, có chí khí, thích thử thách bản thân và không ngừng học hỏi để cải thiện mình. Trong cuộc sống người tuổi Dậu khá sôi nổi.

Tử vi dự đoán, từ giờ đến giữa tháng 3, người tuổi Dậu bước vào vận đào hoa. Trong khoảng thời gian này, Dậu có thể gặp được tình yêu đích thực. Từ đây kéo theo tài lộc của Dậu tăng vọt, có nhiều khoản tiết kiệm. Nếu biết nắm bắt tốt cơ hội này thì đường làm ăn trong tương lai sẽ rất phát triển. Cuộc sống của Dậu tràn ngập niềm vui. Giờ là lúc Dậu tận hưởng cuộc sống giàu sang, viên mãn.

Từ giờ đến giữa tháng 3 dự đoán: 3 con giáp phát đạt không ngừng, tiền vô như nước, quý nhân ngay cửa - Ảnh 3
Tài lộc của Dậu tăng vọt, có nhiều khoản tiết kiệm - Ảnh: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Dự đoán 2 ngày cuối tuần (19/2 - 20/2), 3 con giáp nhận LỘC lớn, tiền ập vào nhà, làm đâu trúng đó

Dự đoán 2 ngày cuối tuần (19/2 - 20/2), 3 con giáp nhận LỘC lớn, tiền ập vào nhà, làm đâu trúng đó

3 con giáp này được dự báo là sẽ rất phát tài vào 2 ngày cuối tuần. Nguồn thu từ công việc tay trái cũng mang lại một khoản ngoài mong đợi.

Xem thêm
Từ khóa:   3 con giáp 3 con giáp may mắn 3 con giáp có vận may 3 con giáp có tài lộc

TIN MỚI NHẤT

3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 7/10/2026, tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 7/10/2026, tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 30 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp Thần Tài gọi tên, chuẩn bị két sắt đựng tiền là vừa, cuộc sống không lo cơm ăn áo mặc

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp Thần Tài gọi tên, chuẩn bị két sắt đựng tiền là vừa, cuộc sống không lo cơm ăn áo mặc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 20 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 7/10/2026, 3 con giáp VƠ VÉT TIỀN TÀI, sự nghiệp bứt phá, may mắn ngập tràn, Quý Nhân xuất hiện giúp đổi đời

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 7/10/2026, 3 con giáp VƠ VÉT TIỀN TÀI, sự nghiệp bứt phá, may mắn ngập tràn, Quý Nhân xuất hiện giúp đổi đời

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 20 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 30 phút trước
Uống nước nghệ thường xuyên, cơ thể sẽ thay đổi như thế nào?

Uống nước nghệ thường xuyên, cơ thể sẽ thay đổi như thế nào?

Dinh dưỡng 3 giờ 20 phút trước
Sau hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Sau hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 35 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (7/10/2026), số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (7/10/2026), số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 5 phút trước
Cuối ngày hôm nay (7/10/2026), Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Cuối ngày hôm nay (7/10/2026), Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 35 phút trước
Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 20 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 20 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

Tuyên tử hình Nguyễn Đức Anh, kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

Tuyên tử hình Nguyễn Đức Anh, kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 20h hôm nay, ngày 7/10/2026, 3 con giáp may túi đựng tiền, HƯỞNG TRỌN LỘC TRỜI, ăn nên làm ra, hóa giải nguy khốn

Đúng 20h hôm nay, ngày 7/10/2026, 3 con giáp may túi đựng tiền, HƯỞNG TRỌN LỘC TRỜI, ăn nên làm ra, hóa giải nguy khốn

3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 7/10/2026, tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 7/10/2026, tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp Thần Tài gọi tên, chuẩn bị két sắt đựng tiền là vừa, cuộc sống không lo cơm ăn áo mặc

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp Thần Tài gọi tên, chuẩn bị két sắt đựng tiền là vừa, cuộc sống không lo cơm ăn áo mặc

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 7/10/2026, 3 con giáp VƠ VÉT TIỀN TÀI, sự nghiệp bứt phá, may mắn ngập tràn, Quý Nhân xuất hiện giúp đổi đời

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 7/10/2026, 3 con giáp VƠ VÉT TIỀN TÀI, sự nghiệp bứt phá, may mắn ngập tràn, Quý Nhân xuất hiện giúp đổi đời

Đúng hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Sau hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Sau hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son