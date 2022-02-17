Dự đoán 2 ngày cuối tuần (19/2 - 20/2), 3 con giáp nhận LỘC lớn, tiền ập vào nhà, làm đâu trúng đó

Tâm linh - Tử vi 17/02/2022 15:35

3 con giáp này được dự báo là sẽ rất phát tài vào 2 ngày cuối tuần. Nguồn thu từ công việc tay trái cũng mang lại một khoản ngoài mong đợi.

Tuổi Tỵ

Khả năng hút tiền của tuổi Tỵ trong 2 ngày cuối tuần cực cao, làm gì cũng hái ra tiền. Các dự án dù lớn hay nhỏ đều được giải quyết triệt để và thu về nguồn lợi nhuận ngoài mong đợi. Bên cạnh đó, có nhiều cơ hội cho con giáp này kiếm tiền dễ dàng qua sự giới thiệu của người thân quen. Phần lớn đều là những cơ hội vàng không nên bỏ lỡ vì vậy Tỵ hãy tranh thủ nắm bắt.

Sự nghiệp của Tỵ trong thời gian này khá ổn định. Công việc tiến triển tốt. Các ý tưởng sáng tạo của bản mệnh được đánh giá cao. Dù phải đối mặt với nhiều thử thách nhưng Tỵ vẫn sẽ dễ dàng vượt qua. Phú quý theo chân, may mắn lại gần, Tỵ hãy chuẩn bị tinh thần để đón nhận nhiều tin vui trong cuối tuần này.

Dự đoán 2 ngày cuối tuần (19/2 - 20/2), 3 con giáp nhận LỘC lớn, tiền ập vào nhà, làm đâu trúng đó - Ảnh 1
Tỵ hãy chuẩn bị tinh thần để đón nhận nhiều tin vui trong cuối tuần này - Ảnh: Internet

Tuổi Mão

Tử vi dự đoán, tuổi Mão biết nắm bắt thời cơ thì 2 ngày cuối tuần này rất dễ phát tài. Đây là thời gian cho Mão có thể kiếm được bộn tiền. Đặc biệt, trong ngày thứ 7, người làm kinh doanh sẽ có nhiều cơ hội thu tiền về túi. Việc buôn bán thuận lợi hơn bao giờ hết giúp Mão an tâm hơn.

Nhờ trong ngày này Tài thần nằm ở hướng Tây Bắc là hướng có lợi cho các hoạt động cầu tài, khai trương nên Mão dễ phát tài phát lộc. Vì vậy, Mão làm một hưởng mười, sung túc đủ đầy. Không chỉ vậy, cát khí của con giáp này cũng rực rỡ không kém. Nhờ vậy mà những Mão làm công ăn lương sẽ có thể nhận được khen ngợi từ cấp trên, thậm chí là được cân nhắc lên một vị trí cao hơn.

Dự đoán 2 ngày cuối tuần (19/2 - 20/2), 3 con giáp nhận LỘC lớn, tiền ập vào nhà, làm đâu trúng đó - Ảnh 2
Cuối tuần là thời gian cho Mão có thể kiếm được bộn tiền - Ảnh: Internet

Tuổi Thân

Tuổi Thân nhanh nhẹn, thông minh và luôn biết cách tận dụng thời cơ để nâng cao chất lượng cuộc sống của mình. Con giáp này đang dần rũ bỏ xui xẻo để thăng hoa hơn bao giờ hết, đặc biệt là ở phương diện tài chính. Tử vi có nói, cuối tuần này, con giáp tuổi Thân gặp nhiều may mắn về tài lộc. Bạn bỏ công ra ắt sẽ thu về kết quả. Những khoản đầu tư lớn có thể chưa có thành quả nhưng đầu tư nhỏ thì lại rất tốt.

Gần như Thân đầu tư đâu là sinh lời đấy, tiền đẻ ra tiền. Con giáp này còn có cơ may trúng số độc đắc, ngồi chơi cũng kiếm được tiền tỷ. Mặc dù vậy, Thân không nên quá ham mê trò đỏ đen vì dễ mất kiểm soát, tài lộc cũng tiêu tán lúc nào không hay.

Dự đoán 2 ngày cuối tuần (19/2 - 20/2), 3 con giáp nhận LỘC lớn, tiền ập vào nhà, làm đâu trúng đó - Ảnh 3
Cuối tuần này, con giáp tuổi Thân gặp nhiều may mắn về tài lộc - Ảnh: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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