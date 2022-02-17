Niềm vui từ trên trời rơi xuống, 3 con giáp nhàn nhã đón tài lộc nở rộ, tin vui liên tiếp trong 10 ngày cuối tháng 2

Tâm linh - Tử vi 17/02/2022 15:05

Đây là 3 con giáp nhận được nhiều niềm vui trong 10 ngày cuối tháng 2, may mắn "tạp" trúng đầu, tài lộc nở rộ, sự nghiệp thăng tiến.

Tuổi Tý

Theo tử vi 12 con giáp, con giáp tuổi Tý là người thông minh, khéo léo và chăm chỉ. Họ là những con giáp sỉnh để làm việc siêng năng và đối xử với người khác một cách chính trực. Ngũ hành tương sinh thuộc thủy, người tuổi Tý có tài lộc hanh thông, trong cuộc sống ít khi lo lắng về tiền bạc.

10 ngày cuối tháng 2 được dự đoán tài vận của người tuổi Tý vượng phát không ngờ, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, những khó khăn trở ngại trước đây đều được giải quyết dễ dàng, tài lộc tăng vọt, thu nhập tăng gấp đôi. Tuổi Tý có sao tốt phù hộ nên sự nghiệp của bản mệnh phát đạt, cuộc sống thuận buồm xuôi gió, gia tài tăng vọt, hạnh phúc nối tiếp nhau, khiến người khác phải ghen tị.

Niềm vui từ trên trời rơi xuống, 3 con giáp nhàn nhã đón tài lộc nở rộ, tin vui liên tiếp trong 10 ngày cuối tháng 2 - Ảnh 1
Tài vận của người tuổi Tý vượng phát không ngờ, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc - Ảnh: Internet

Tuổi Ngọ

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Ngọ rất siêng năng, ngay thẳng và lạc quan. Họ cũng là người đề cao tình yêu và lẽ phải trong cuộc sống. Những người cầm tinh con giáp tuổi Ngọ luôn dũng cảm kiên trì, không ngại thất bại trên con đường phía trước. 

 

Tử vi có nói, 10 ngày cuối tháng 2 là thời gian may mắn của con giáp tuổi Ngọ khi đại vận từ trên trời rơi xuống, phúc khí dồi dào, vận hội xung quanh tăng tiến, sự nghiệp phát triển thuận buồm xuôi gió. Nhờ thế, của cải của họ cũng được thịnh vượng. Thời gian tới, tuổi Ngọ luôn ngất ngây trong các sự kiện hạnh phúc, cuộc sống viên mãn. 

Niềm vui từ trên trời rơi xuống, 3 con giáp nhàn nhã đón tài lộc nở rộ, tin vui liên tiếp trong 10 ngày cuối tháng 2 - Ảnh 2
Tử vi có nói, 10 ngày cuối tháng 2 là thời gian may mắn của con giáp tuổi Ngọ khi đại vận từ trên trời rơi xuống - Ảnh: Internet

Tuổi Hợi

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Hợi thuộc tuýp người hiền lành, tốt bụng và dễ gần. Họ cũng coi trọng tình yêu và hết lòng vì tình yêu. Người tuổi Hợi luôn sống lạc quan, ngay thẳng dù hành động khá chậm chạp. Tử vi dự đoán 10 ngày cuối tháng 2, nhờ những sao tốt chiếu mệnh, người tuổi Hợi cũng nhận nhiều lộc lá từ trên trời rơi xuống, sự nghiệp khởi sắc lên một tầm cao mới. 

Tài vận vượng phát, người tuổi Hợi làm gì cũng thuận buồm xuôi gió. Đôi khi họ cũng gặp chướng ngại vật nhưng đều tai qua nạn khỏi. Chỉ cần trong thời gian này, con giáp tuổi Hợi biết nắm bắt cơ hội và hành động theo lương tâm thì chắc chắn họ sẽ gặt hái được của cải và thu nhập gấp đôi.

Niềm vui từ trên trời rơi xuống, 3 con giáp nhàn nhã đón tài lộc nở rộ, tin vui liên tiếp trong 10 ngày cuối tháng 2 - Ảnh 3
Tài vận vượng phát, người tuổi Hợi làm gì cũng thuận buồm xuôi gios - Ảnh: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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Ngay cả khi cuộc sống đang rất khó khăn nhưng 3 con giáp này vẫn luôn hướng về phía trước.

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