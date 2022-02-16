Từ giờ đến đầu tháng 3, những con giáp này lận đận trăm bề, vận trình tụt dốc không phanh, mọi việc đều dang dở

Tâm linh - Tử vi 16/02/2022 09:30

3 con giáp xui xẻo này làm gì cũng vất vả, vận trình tụt dốc không phanh nên phải càng nỗ lực hơn trong thời gian từ giờ đến đầu tháng 3.

Tuổi Sửu

Trong số 12 con giáp, tuổi Sửu được xem là những người hiền lành, sống thật thà, biết trên dưới và tạo cho người khác cảm giác thoải mái. Nhờ vậy mà cuộc sống của họ luôn có quý nhân chiếu cố, bất kể khó khăn gì cũng có thể vượt qua.

Tuy nhiên, từ giờ đến cuối tháng 3, có vẻ sao Tốt đã làm lơ với tuổi Sửu vì vậy mà bản mệnh được dự báo nhận toàn điều xui, vận trình tụt dốc. Có cố gắng thế nào thì thành công cũng không mỉm cười với Sửu, mọi lựa chọn trong giai đoạn này đều sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến con đường công danh, sự nghiệp của bản mệnh. Do đó, những việc gì cần đưa ra quyết định thì Sửu nên cân nhắc thật kỹ nhé!

Từ giờ đến đầu tháng 3, những con giáp này lận đận trăm bề, vận trình tụt dốc không phanh, mọi việc đều dang dở - Ảnh 1
Người tuổi Sửu được dự báo nhận toàn điều xui, vận trình tụt dốc - Ảnh: Internet

Tuổi Mão

Cuộc sống của tuổi Mão luôn có quý nhân phù trợ, làm gì cũng vượt qua được mọi sóng gió. Người tuổi Mão sống bình yên, không tham vọng, vì vậy họ rất mãn nguyện với cuộc sống của chính mình. Nhưng theo tử vi học dự báo, từ giờ đến đàu tháng 3, người tuổi Mão có thể đối mặt với những tin tức xấu. Con giáp bị tiểu nhân dòm ngó, tìm cách phá hoại vì ghen tỵ với những thành tựu trước đó của bạn.

Từ đây, thị phi bủa vây, bản mệnh liên tiếp gánh chịu những điều tiếng không hay, bị mọi người xa lánh, chế giễu. Chuyện tình cảm của Mão cũng gặp nhiều trắc trở. Bạn và nửa kia cãi nhau liên hồi, mâu thuẫn dâng cao. Còn nếu còn độc thân, Mão vẫn chưa tìm được đối tượng như ý, trải qua cảm giác cô đơn, trống trải.

Từ giờ đến đầu tháng 3, những con giáp này lận đận trăm bề, vận trình tụt dốc không phanh, mọi việc đều dang dở - Ảnh 2
Người tuổi Mão có thể đối mặt với những tin tức xấu - Ảnh: Internet

Tuổi Thân

Tuổi Thân biết cân bằng cuộc sống của mình, biết cách đối nhân xử thế rất khéo léo và linh hoạt. Cũng chính bởi vậy mà người tuổi này hiếm khi rơi vào chật vật, gặp khó khăn dễ có quý nhân giúp đỡ. Tuy nhiên cuộc sống không phải lúc nào cũng bằng phẳng vậy nên thời gian từ giờ đến đầu tháng 3, tài lộc của tuổi Thân đứt đoạn, xui rủi trăm bề.

Ngoài ra, Thân còn bị Hung tinh che mắt, đưa ra nhiều quyết định sai lầm làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự nghiệp. Tiền tài thất thoát, Thân đối mặt với nguy cơ phá sản, sự nghiệp tiêu tan. Đây là thử thách mà con giáp cần bình tĩnh để vượt qua. Sau mỗi thất bại, Thân sẽ rút được những bài học kinh nghiệm quý báo để tiến đến những thành công vang dội trong tương lai.

Từ giờ đến đầu tháng 3, những con giáp này lận đận trăm bề, vận trình tụt dốc không phanh, mọi việc đều dang dở - Ảnh 3
Tuổi Thân bị Hung tinh che mắt, đưa ra nhiều quyết định sai lầm làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự nghiệp - Ảnh: Internet

(*) Bài viết chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

Bước qua ngày 16/2, 3 con giáp mở cửa đón Thần Tài, may mắn chạm đỉnh, tiền tài tràn về nhiều khôn xiết

Bước qua ngày 16/2, 3 con giáp mở cửa đón Thần Tài, may mắn chạm đỉnh, tiền tài tràn về nhiều khôn xiết

Con giáp may mắn khi bước qua ngày 16/2 sẽ gọi tên ai? Liệu bạn có nằm trong số đó?

Xem thêm
Từ khóa:   3 con giáp lận đận trăm bề 3 con giáp xui xẻo 3 con giáp chú ý sức khoẻ

TIN MỚI NHẤT

Sau ngày 10/10/2026, 3 con giáp HƯỞNG TRỌN LỘC TRỜI BAN, đánh đâu thắng đó, tiền của dư dả, tiêu xài thả ga, đào hoa rộng mở

Sau ngày 10/10/2026, 3 con giáp HƯỞNG TRỌN LỘC TRỜI BAN, đánh đâu thắng đó, tiền của dư dả, tiêu xài thả ga, đào hoa rộng mở

Tâm linh - Tử vi 48 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 18 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 7/10/2026, 3 con giáp may túi đựng tiền, HƯỞNG TRỌN LỘC TRỜI, ăn nên làm ra, hóa giải nguy khốn

Đúng 20h hôm nay, ngày 7/10/2026, 3 con giáp may túi đựng tiền, HƯỞNG TRỌN LỘC TRỜI, ăn nên làm ra, hóa giải nguy khốn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 48 phút trước
3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 7/10/2026, tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 7/10/2026, tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 58 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp Thần Tài gọi tên, chuẩn bị két sắt đựng tiền là vừa, cuộc sống không lo cơm ăn áo mặc

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp Thần Tài gọi tên, chuẩn bị két sắt đựng tiền là vừa, cuộc sống không lo cơm ăn áo mặc

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 48 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 7/10/2026, 3 con giáp VƠ VÉT TIỀN TÀI, sự nghiệp bứt phá, may mắn ngập tràn, Quý Nhân xuất hiện giúp đổi đời

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 7/10/2026, 3 con giáp VƠ VÉT TIỀN TÀI, sự nghiệp bứt phá, may mắn ngập tràn, Quý Nhân xuất hiện giúp đổi đời

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 48 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 58 phút trước
Uống nước nghệ thường xuyên, cơ thể sẽ thay đổi như thế nào?

Uống nước nghệ thường xuyên, cơ thể sẽ thay đổi như thế nào?

Dinh dưỡng 4 giờ 48 phút trước
Sau hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Sau hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 3 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (7/10/2026), số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (7/10/2026), số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 33 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

Tuyên tử hình Nguyễn Đức Anh, kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

Tuyên tử hình Nguyễn Đức Anh, kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc' sau ngày 7/10/2026

3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc' sau ngày 7/10/2026

Sau ngày 10/10/2026, 3 con giáp HƯỞNG TRỌN LỘC TRỜI BAN, đánh đâu thắng đó, tiền của dư dả, tiêu xài thả ga, đào hoa rộng mở

Sau ngày 10/10/2026, 3 con giáp HƯỞNG TRỌN LỘC TRỜI BAN, đánh đâu thắng đó, tiền của dư dả, tiêu xài thả ga, đào hoa rộng mở

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Đúng 20h hôm nay, ngày 7/10/2026, 3 con giáp may túi đựng tiền, HƯỞNG TRỌN LỘC TRỜI, ăn nên làm ra, hóa giải nguy khốn

Đúng 20h hôm nay, ngày 7/10/2026, 3 con giáp may túi đựng tiền, HƯỞNG TRỌN LỘC TRỜI, ăn nên làm ra, hóa giải nguy khốn

3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 7/10/2026, tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 7/10/2026, tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp Thần Tài gọi tên, chuẩn bị két sắt đựng tiền là vừa, cuộc sống không lo cơm ăn áo mặc

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp Thần Tài gọi tên, chuẩn bị két sắt đựng tiền là vừa, cuộc sống không lo cơm ăn áo mặc