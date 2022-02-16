Từ giờ đến đầu tháng 3, những con giáp này lận đận trăm bề, vận trình tụt dốc không phanh, mọi việc đều dang dở

3 con giáp xui xẻo này làm gì cũng vất vả, vận trình tụt dốc không phanh nên phải càng nỗ lực hơn trong thời gian từ giờ đến đầu tháng 3.

Tuổi Sửu Trong số 12 con giáp, tuổi Sửu được xem là những người hiền lành, sống thật thà, biết trên dưới và tạo cho người khác cảm giác thoải mái. Nhờ vậy mà cuộc sống của họ luôn có quý nhân chiếu cố, bất kể khó khăn gì cũng có thể vượt qua. Tuy nhiên, từ giờ đến cuối tháng 3, có vẻ sao Tốt đã làm lơ với tuổi Sửu vì vậy mà bản mệnh được dự báo nhận toàn điều xui, vận trình tụt dốc. Có cố gắng thế nào thì thành công cũng không mỉm cười với Sửu, mọi lựa chọn trong giai đoạn này đều sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến con đường công danh, sự nghiệp của bản mệnh. Do đó, những việc gì cần đưa ra quyết định thì Sửu nên cân nhắc thật kỹ nhé!

Người tuổi Sửu được dự báo nhận toàn điều xui, vận trình tụt dốc - Ảnh: Internet Tuổi Mão Cuộc sống của tuổi Mão luôn có quý nhân phù trợ, làm gì cũng vượt qua được mọi sóng gió. Người tuổi Mão sống bình yên, không tham vọng, vì vậy họ rất mãn nguyện với cuộc sống của chính mình. Nhưng theo tử vi học dự báo, từ giờ đến đàu tháng 3, người tuổi Mão có thể đối mặt với những tin tức xấu. Con giáp bị tiểu nhân dòm ngó, tìm cách phá hoại vì ghen tỵ với những thành tựu trước đó của bạn. Từ đây, thị phi bủa vây, bản mệnh liên tiếp gánh chịu những điều tiếng không hay, bị mọi người xa lánh, chế giễu. Chuyện tình cảm của Mão cũng gặp nhiều trắc trở. Bạn và nửa kia cãi nhau liên hồi, mâu thuẫn dâng cao. Còn nếu còn độc thân, Mão vẫn chưa tìm được đối tượng như ý, trải qua cảm giác cô đơn, trống trải.

Người tuổi Mão có thể đối mặt với những tin tức xấu - Ảnh: Internet Tuổi Thân Tuổi Thân biết cân bằng cuộc sống của mình, biết cách đối nhân xử thế rất khéo léo và linh hoạt. Cũng chính bởi vậy mà người tuổi này hiếm khi rơi vào chật vật, gặp khó khăn dễ có quý nhân giúp đỡ. Tuy nhiên cuộc sống không phải lúc nào cũng bằng phẳng vậy nên thời gian từ giờ đến đầu tháng 3, tài lộc của tuổi Thân đứt đoạn, xui rủi trăm bề. Ngoài ra, Thân còn bị Hung tinh che mắt, đưa ra nhiều quyết định sai lầm làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự nghiệp. Tiền tài thất thoát, Thân đối mặt với nguy cơ phá sản, sự nghiệp tiêu tan. Đây là thử thách mà con giáp cần bình tĩnh để vượt qua. Sau mỗi thất bại, Thân sẽ rút được những bài học kinh nghiệm quý báo để tiến đến những thành công vang dội trong tương lai. Tuổi Thân bị Hung tinh che mắt, đưa ra nhiều quyết định sai lầm làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự nghiệp - Ảnh: Internet (*) Bài viết chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

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