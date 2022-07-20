Đúng 10 ngày còn lại của tháng 7/2022: Thần Tài và Tam Thánh Mẫu phổ độ ban điều lành, 3 con giáp đưa tay hứng tài lộc, khả năng trúng số 2 lần cực đậm, tình duyên ngọt ngào viên mãn

Trong thời gian này, tuổi Thân có thể gặt hái được thành công rực rỡ, tiền bạc rủng rỉnh. Người làm ăn kinh doanh, đầu tư tài chính có thể gặp cơ hội đổi đời.

Tử vi dự báo rằng đường quan lộ của người tuổi Thân trong 10 ngày còn lại của tháng 7/2022 sẽ vô cùng rực rỡ. Con giáp này vốn tính ngay thẳng, chính trực nên đi đâu cũng có người yêu mến. Họ luôn cố gắng, nỗ lực trong công việc nên được cấp trên trọng dụng, đồng nghiệp tin tưởng. Tuổi Thân có thể được cất nhắc lên vị trí mới cao hơn, hưởng mức lương thưởng lớn hơn.

Tý vốn thông minh, lanh lợi, biết tận dụng mọi cơ hội tốt xung quanh để xây dựng cuộc sống viên mãn sung túc. Người tuổi Tý thường công thành danh toại sớm hơn những con giáp khác, con giáp này không chỉ được thần tài chiếu cố mà còn có quý nhân phù trợ mọi lúc mọi nơi, vì vậy tuổi Tý biết tranh thủ thời cơ để xây dựng mọi thứ viên mãn.

Chuyện tình cảm của tuổi Thân trong 10 ngày này cũng diễn ra suôn sẻ. Người độc thân gặp được ông tơ bà nguyệt dẫn lối. Cứ mạnh dạn gặp gỡ, tìm hiểu, biết đâu bản mệnh lại tìm được ý trung nhân. Những người đã lập gia đình thì có gia đình hạnh phúc, thuận vợ, thuận chồng tình cảm viên mãn.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi 10 ngày còn lại của tháng 7/2022 cho biết, người tuổi Tý nhận được nhiều sự may mắn hơn các con giáp khác. Tuổi Tý sẽ được Thần Tài sẽ gõ cửa và đem đến nhiều điều bất ngờ, thú vị. Tuổi Tý sẽ nhận được một cơ hội kiếm tiền cực lớn.

Tuổi Tý sẽ được quý nhân và Thần Tài chiếu cố nồng hậu, ngoài ra tuổi Tý còn tìm được cơ hội để đổi đời, mọi khó khăn đều được giải quyết, cứ vững tâm tiến về phía trước sẽ xây dựng gia đình viên mãn đủ đầy vào cuối năm nay.

Tý sẽ được tận hưởng hạnh phúc ngọt ngào cùng với nửa kia. Do có sự thương yêu, thấu hiểu, bạn và nửa kia sẽ quấn quýt bên nhau không rời. Sự hòa hợp hiện lên trong ánh mắt của 2 bạn khiến nhiều người ghen tỵ.

Tuổi Ngọ

Ngọ là con giáp có rất nhiều tham vọng, có ham muốn kiếm tiền vô cùng lớn. Vì mục tiêu đã đặt ra, con giáp này sẵn sàng làm tất cả mọi điều, nỗ lực không ngừng nghỉ để thu về cho mình những khoản tài lộc khổng lồ.

Ảnh minh họa: Internet

Đúng 10 ngày còn lại của tháng 7/2022, con giáp này sẽ đón vận may tài lộc tới tấp không ngừng, đặc biệt đây sẽ là thời gian đại phát của người tuổi Ngọ.

Thêm cả quý nhân phù trợ, có thể nói việc kiếm tiền đối với những chú Ngựa dễ như trở bàn tay, cả thu nhập chính và thu nhập phụ đều tăng tiến không ngừng, khiến bao người xung quanh đỏ mắt ghen tị. Nếu biết nắm bắt thời cơ thì vấn đề tài chính trong thời gian tới đối với con giáp này vô cùng thuận lợi. Không cần lo đến tiền bạc vì cứ hết tiền lại có chỗ để kiếm tiền, vận may nhiều không kể xiết.

Vận trình tình duyên của Ngọ trong 10 ngày cuối tháng 7 này không có gì đáng ngại, thậm chí có thể nói là tình duyên viên mãn, vạn sự như ý.

(*) Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm