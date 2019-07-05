Đứa trẻ tuổi này sẽ mang lại may mắn cho gia đình, giúp cha mẹ làm ăn phát đạt, tài lộc thăng hoa, rung đùi hốt bạc

Tử vi học chỉ rõ, đứa trẻ thuộc top con giáp may mắn này không chỉ thông minh, khôn khéo và tài giỏi mà còn giúp cha mẹ làm ăn phát đạt, tài lộc hưng thịnh.

Sinh con thuộc top con giáp may mắn này, cha mẹ chỉ việc rung đùi hốt bạc, chẳng cần nhọc công vẫn giàu sang ngút trời, tài lộc đầy nhà. Con giáp may mắn này sẽ mang đến phúc phần cho gia đình, giúp mẹ cha ăn nên làm ra, đổi đời trong tích tắc - Ảnh minh họa: Internet Tuổi Thìn Thìn là con giáp sinh ra đã có mệnh phú quý, khí chất cao sang hơn người. Nhờ có trời Phật thương yêu, quý nhân nâng đỡ nên bé tuổi Thìn ngay từ nhỏ đã thông minh, nhanh nhẹn, có gan làm giàu. Đứa trẻ này sẽ mang lại may mắn, phúc phần cho gia đình, giúp mẹ cha ăn nên làm ra, đổi đời trong tích tắc.

Đặc biệt, nếu sinh vào tháng 2, 3, 4, 7, 8 thì bé lớn lên chắc chắn sẽ là ông to bà lớn, vừa có địa vị lại có tiền. Cả đời sung túc, phát tài phát lộc, tài vận thăng hoa chính là vận mệnh trời đã sắp đặt. Ngọ sẽ giúp đỡ anh chị em, họ hàng làm ăn để cả dòng tộc đều gia nhập hội đại gia, có bạc tỷ trong tay - Ảnh minh họa: Internet Tuổi Ngọ Trời sinh người tuổi Ngọ độc lập, cá tính và ham học hỏi. Bé dễ bị thu hút bởi những điều mới mẻ, thích khám phá và không ngừng cố gắng để làm cho bằng được những gì mình muốn. Vậy nên, khi trưởng thành trẻ ắt sẽ có chí tiến thân, thăng tiến nhanh như diều gặp gió.

Sau ngưỡng 30 con giáp này sẽ sở hữu nhà lầu, xe sang, có hàng đống tiền để chăm lo, săn sóc cha mẹ chu đáo. Hơn cả, đúng như câu nói “một người làm quan, cả họ được nhờ”, Ngọ sẽ giúp đỡ anh chị em, họ hàng làm ăn để cả dòng tộc đều gia nhập hội đại gia, có bạc tỷ trong tay. Càng về hậu vận cha mẹ càng được nhờ cậy vào Dậu bởi họ chẳng những giỏi kiếm tiền, công thành danh toại mà còn hiếu thuận - Ảnh minh họa: Internet Tuổi Dậu Hiền lành, nhút nhát và khá kiệm lời nhưng người tuổi Dậu lại mang lại phúc khí đầy nhà cho mẹ cha. Con giáp này may mắn hơn người, đại phú đại quý nên ngay từ khi lọt lòng đã giúp gia đại hưng thịnh, cha mẹ làm ăn phát đạt. Càng về hậu vận cha mẹ càng được nhờ cậy vào Dậu bởi họ chẳng những giỏi kiếm tiền, công thành danh toại mà còn hiếu thuận. Dậu ắt sở hữu cuộc sống hôn nhân ấm êm bên người bạn đời tử tế, con cháu thông minh, ngoan ngoãn. *Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

3 con giáp bị HUNG VẬN ĐEO BÁM, xui xẻo trăm bề, cẩn thận kẻo TIỀN MẤT TÌNH TAN Những con giáp xui xẻo này hãy tránh xa thị phi, giữ mình cẩn thận kẻo rước họa vào người, bị người mình tin tưởng lừa gạt hết tiền bạc, tài sản.

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