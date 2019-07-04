3 con giáp bị HUNG VẬN ĐEO BÁM, xui xẻo trăm bề, cẩn thận kẻo TIỀN MẤT TÌNH TAN

Tâm linh - Tử vi 04/07/2019 15:34

Những con giáp xui xẻo này hãy tránh xa thị phi, giữ mình cẩn thận kẻo rước họa vào người, bị người mình tin tưởng lừa gạt hết tiền bạc, tài sản.

Trong 7 ngày tới, những con giáp xui xẻo này phải giữ mình, đề cao cảnh giác kẻo sao quả tạ chiếu mệnh, chẳng những tiền mất tật mang còn rước họa vào người.

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Đứng đầu danh sách những con giáp xui xẻo nên Tuất đừng dại cho bất cứ ai vay mượn tiền bạc, cũng chớ dại đầu tư kinh doanh kẻo mất hết tất cả - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Đứng đầu danh sách những con giáp xui xẻo trong 7 ngày tới nên Tuất làm gì cũng thất bại, tiền của cứ đổ sông đổ biển mà chẳng thu về được đồng nào. Trong “tháng cô hồn” này, Tuất đừng dại cho bất cứ ai vay mượn tiền bạc, cũng chớ dại đầu tư kinh doanh kẻo mất hết tất cả.

Để hạn chế thất thoát, giảm thiểu tổn hại Tuất hãy đề cao cảnh giác, cẩn trọng trong mọi điều để giữ mình trước thị phi. Chỉ cần vượt qua tuần mới cam go, trắc trở thì Tuất sẽ được đáp đền bằng việc liên tục đón hỷ sự vào nhà.

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Tiền mất, tình tan, sự nghiệp xuống dốc chính là vận đen mà Sửu phản gánh chịu trong tuần tới - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Tuần tới Sửu phải đối mặt với những ngày đen tối nhất đời mình trong năm nay. Ngoài việc bị đồng nghiệp cướp công, người mình tin tưởng phản bội họ còn bị người mình yêu trở mặt, bắt cá hai tay mà không hề hay biết.

Tiền mất, tình tan, sự nghiệp xuống dốc chính là vận đen mà Sửu phản gánh chịu trong tuần tới. Sửu đừng tuyệt vọng, cũng đừng vội vàng buông xuôi bởi sau cơn mưa trời lại sáng, sau những chông chênh cơ cực Sửu sẽ lại may mắn ngập tràn.

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Thìn sẽ phải đối mặt với nguy cơ lâm vào cảnh trắng tay, đánh mất tất cả những gì mình đang có - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Nổi tiếng là con giáp may mắn hơn người nhưng Thìn chạy trời không khỏi nắng, cố gắng đến mấy cũng không thoát khỏi hung vận. Trong 7 ngày tới, con giáp này sẽ phải đối mặt với nguy cơ lâm vào cảnh trắng tay, đánh mất tất cả những gì mình đang có vào tay kẻ bất nhân.

Nếu không đủ tỉnh táo để nhìn ra người ngay kẻ gian, Thìn sẽ hưởng trọn cú lừa ngoạn mục, bị “chơi xỏ” trắng trợn.

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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Tử vi học chỉ rõ, nhờ được thần tài rót lộc vào nhà 3 con giáp may mắn này sẽ đổi đời ngoạn mục, phát tài phát lộc, giàu sang vô đối trong 45 ngày tới.

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