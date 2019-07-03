3 con giáp DỄ NGOẠI TÌNH nhất, chỉ cần có cơ hội sẽ CẮM SỪNG vợ  ngay lập tức

Tâm linh - Tử vi 03/07/2019 11:53

Nổi tiếng hiền lành, hết lòng vì gia đình nhưng đứng trước ‘gái lạ’ đàn ông thuộc top con giáp dễ ngoại tình này sẽ phản bội vợ con ngay lập tức, không hề hối hận, cũng chẳng hề ăn năn.

Nếu đàn ông khác vì lòng thủy chung sẽ không bao giờ tơ tưởng đến chuyện nuôi bồ nhí thì 3 con giáp dễ ngoại tình này sẽ chớp lấy thời cơ mà cặp bồ ngay khi có thể.

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Chỉ cần có tiểu tam xuất hiện, con giáp dễ ngoại tình này sẽ không thèm đếm xỉa đến vợ con, thay tính đổi nết, trở nên xấu xa, tàn nhẫn khôn cùng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Đàn ông tuổi Hợi hiền lành, ấm áp và khéo ăn nói. Họ không quá màu mè, cũng không lãng mạn nhưng lại khiến phụ nữ say mê bởi sự chân thành, chất phác của mình. Đây chính là lý do vì sao dù không có vẻ ngoài điển trai nhưng chàng Hợi vẫn đào hoa hơn người, được nhiều phụ nữ khát khao.

Sau khi kết hôn, dù yêu vợ thương con đến mấy Hợi cũng cả thèm chóng chán, muốn nếm thử “gái lạ” sau lưng vợ. Chỉ cần có tiểu tam xuất hiện, con giáp tệ bạc này sẽ không thèm đếm xỉa đến vợ con, thay tính đổi nết, trở nên xấu xa, tàn nhẫn khôn cùng.

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Lấy đàn ông tuổi Thìn làm chồng, vợ như ngồi trên đống lửa vì bất cứ lúc nào anh ta cũng có thể lên giường với đàn bà khác - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Trời sinh đàn ông tuổi Thìn có nhiều tài lẻ, giỏi đàn hát, hội họa nên dễ dàng chiếm được cảm tình của phụ nữ. Chính vì chẳng cần nhọc công vẫn cưa đổ người khác nên Thìn không hề biết cách trân trọng tình cảm của đối phương, chẳng giữ gìn những gì mình đang có.

Chờ đến khi bị vợ phát hiện ra việc làm sai trái của mình, nhận lấy cơn cuồng nộ của bạn đời Thìn mới giật mình nhận ra tội lỗi của mình thì đã quá muộn. Lấy đàn ông tuổi Thìn làm chồng, vợ như ngồi trên đống lửa vì bất cứ lúc nào anh ta cũng có thể lên giường với đàn bà khác, phản bội vợ con.

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Chính vì muốn được nếm trải cảm giác mới mẻ nên Sửu chẳng ngần ngại cặp bồ dù đã có vợ con đề huề - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Được nhiều người nhận xét là người hiền lành, ngoan ngoãn nhưng đằng sau sự ngây ngô, khù khờ của Sửu lại là sự nổi loạn, bất cần. Chính vì muốn vượt qua những rào cản, muốn được là chính mình, được nếm trải cảm giác mới mẻ nên Sửu chẳng ngần ngại cặp bồ dù đã có vợ con đề huề.

Phải chờ đến khi bị vợ bắt gian tận giường Sửu mới thôi chối cãi. Nếu không, họ vẫn cứ tỏ ra ngây thơ như mình chẳng làm điều gì có lỗi, cứ thế mà qua mặt vợ con từ tháng này sang năm khác mà chẳng hề ăn năn, hối lỗi.

Nếu chồng thuộc top con giáp dễ ngoại tình này, phụ nữ hãy đề cao cảnh giác kẻo bị chồng cắm sừng lúc nào không hay.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm. 

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