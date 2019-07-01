3 con giáp hung dữ như ‘sư tử Hà Đông’, hay cằn nhằn nhưng lại yêu chồng thương con hết mực

Tâm linh - Tử vi 01/07/2019 16:28

Những con giáp vượng phu ích tử này tuy nổi tiếng hung dữ, cộc cằn và hay cằn nhằn nhưng lại hết mực vun vén cho gia đình, chiều chồng cưng con.

Nổi tiếng là con giáp vượng phu ích tử nên những nàng giáp này sẽ giúp chồng ăn nên làm ra, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió. Con cái của họ cũng sẽ lớn lên nên người, thành tài trong nay mai.

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Là con giáp vượng phu ích tử nên chỉ cần chồng con sung sướng, đủ đầy họ chấp nhận ôm hết mọi khổ cực, thua thiệt vào người - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Trời sinh phụ nữ tuổi Dần mạnh mẽ, thẳng thắn và khá nóng nảy. Họ thường “giận cá chém thớt”, vì bực dọc trong lòng mà lớn tiếng quát tháo, chửi bới những người không hề liên quan để trút giận. Vậy nên, Dần sẽ khiến chồng bực bội, khó chịu về sự vô lý ấy của mình.

Dù ngang tàng, không nói lý lẽ là thế nhưng Dần lại sống tình cảm, chân thành và hết lòng vì gia đình. Chỉ cần chồng con sung sướng, đủ đầy họ chấp nhận ôm hết mọi khổ cực, thua thiệt vào người. Đây cũng là nàng giáp giỏi vun vén, giúp chồng làm nên nghiệp lớn. Lấy được Dần làm vợ, chồng nghèo mấy cũng thành đại gia bạc tỷ, lắm của nhiều tiền.

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Ngay từ thuở độc thân Tý đã có sự nghiệp thành công, của ăn của để mà chẳng cần cậy nhờ bất cứ ai - Ảnh minh họa: Internet
 

Tuổi Tý

Phụ nữ tuổi Tý là người có tham vọng, cá tính và không ngừng phấn đấu trong sự nghiệp. Họ khát khao khẳng định bản thân, không sân si cũng chẳng đố kỵ với bất cứ ai, cứ lẳng lặng làm tốt việc của mình. Nhờ thế, ngay từ thuở độc thân Tý đã có sự nghiệp thành công, của ăn của để mà chẳng cần cậy nhờ bất cứ ai.

Sau khi kết hôn, Tý vẫn miệt mài lao động, hỗ trợ chồng hết lòng trong sự nghiệp. Dẫu có cứng đầu, ngang bướng nhưng trước người đàn ông mình yêu họ vẫn dịu dàng, nhu mì và hết sức tâm lý nên hôn nhân viên mãn, hạnh phúc cả đời.

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Lấy được Mùi làm vợ chồng sẽ đổi đời ngoạn mục, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Tử vi học chỉ rõ, phụ nữ tuổi Mùi thông minh, tài năng và cực khôn khéo trong đối nhân xử thế. Đúng như câu nói “Tuổi Mùi tâm tính hiền lương, giận ai nói dữ mà lòng xót thương”. Tuy đanh đá, ghê gớm là thế nhưng Mùi sống tình cảm, thiện lương nên được rất nhiều người quý mến, thương yêu.

Sau khi kết hôn, Mùi sẽ một lòng cùng chồng xây dựng mái ấm, chẳng ngại khó khăn. Vậy nên, lấy được Mùi làm vợ chồng sẽ đổi đời ngoạn mục, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió. Con cái của họ sẽ được nuôi dạy tử tế, lớn lên ắt làm nên chuyện lớn, công thành danh toại.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

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