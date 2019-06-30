Tử vi tuần mới 12 con giáp từ ngày 1/7 đến 7/7/2019: Tý phát tài phát lộc, Tỵ hung cát đan xen, Dậu may mắn ngập tràn

Trong tuần mới này, người tuổi Tý sẽ có vận tài lộc đỏ như son, gặt hái tiền bạc, của nả cứ ùa vào nhà như thác. Không chỉ thăng tiến không phanh, Tý còn có cơ may trúng quả đậm, đổi đời sau một đêm nhờ trúng số độc đắc.

Mời quý độc giả cùng xem tử vi tuần mới 12 con giáp từ ngày 1/7 đến 7/7/2019 chính xác nhất để biết xem vận số của mình sẽ chuyển biến như thế nào.

Tử vi tuần mới cho thấy vận xui ập xuống đầu liên tục khiến Sửu làm gì cũng thất bại, trục trặc. Bị tiểu nhân quấy phá, kẻ xấu vì ganh ghét, đố kỵ mà “thọc gậy bánh xe” nên Sửu cần đề cao cảnh giác, đừng quá tin người.

Từ đầu tuần đến cuối tuần Tý cứ việc đếm tiền sái tay, tha hồ tận hưởng cuộc sống tươi đẹp. Hãy để ngoài tai những lời đơm đặt, bịa tạc về mình để tâm hồn được an yên.

Muốn sóng yên biển lặng Sửu hãy học cách nhẫn nại với thực tại, chỉ cần tuần này trôi qua bạn sẽ nhanh chóng lấy lại những gì đã mất, may mắn hơn người.

Tử vi tuần mới 12 con giáp từ ngày 1/7 đến 7/7/2019 của người tuổi Dần

Dần sẽ được quý nhân giúp đỡ, thần tài chở che trong tuần mới này, giúp họ làm gì cũng đại thắng, kiếm tiền dễ như trở bàn tay. Tuy nhiên, giai đoạn này Dần đừng cho bất cứ ai vay mượn tiền bạc, cũng đừng đổ tiền vào việc kinh doanh kẻo bị lừa gạt mà mất sạch.

Những người bạn tin tưởng, thương yêu chưa chắc đã dùng tình cảm ấy để đáp lại bạn, nhất là người dưng.

Hãy cứ thiện lương như vốn dĩ, dám nghĩ dám làm thì Mão sẽ được nhận phúc đáp trời cho, an yên hưởng lộc - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi tuần mới 12 con giáp từ ngày 1/7 đến 7/7/2019 của người tuổi Mão

Trong tuần mới này Mão sẽ đối mặt với những tin đồn thất thiệt về mình, bị đồng nghiệp ganh ghét, tiểu nhân đố kỵ. Thế nên, để bảo vệ mình trước sóng gió Mão đừng dại đôi co hay tranh cãi với bất cứ ai kẻo bị đưa vào những tình huống oái ăm.

Hãy cứ thiện lương như vốn dĩ, dám nghĩ dám làm thì Mão sẽ được nhận phúc đáp trời cho, an yên hưởng lộc.

Tử vi tuần mới 12 con giáp từ ngày 1/7 đến 7/7/2019 của người tuổi Thìn

Thìn cần tự tin đối mặt với khó khăn, mạnh mẽ vượt qua sóng gió để khẳng định vị thế của mình chốn công sở. Đừng quá cả nể, cũng đừng nhường nhịn những người không biết điều kẻo bị “đè đầu cưỡi cổ”.

Từ giữa tuần này Thìn sẽ gặt hái những thành công đáng ngưỡng mộ trong sự nghiệp, một bước lên tiên khiến ai cũng hờn.

Tử vi tuần mới 12 con giáp từ ngày 1/7 đến 7/7/2019 của người tuổi Tỵ

Từ vi chỉ rõ, Tỵ sẽ có tuần mới với hung cát đan xen, nhiều điều không may xảy đến. Thế nhưng, nhờ có phúc phần trời cho, may mắn hơn người nên Tỵ sẽ nhanh chóng vượt qua sóng gió, đứng vững trên thương trường.

Cuối tuần Tỵ sẽ đón tin vui tài lộc, lương thưởng đều tăng, vui vẻ, an yên bên gia đình thân yêu của mình.

Chỉ cần cống hiến hết mình, không toan tính thiệt hơn Ngọ sẽ được đáp đền xứng đáng, muốn gì được nấy trong tuần mới này - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi tuần mới 12 con giáp từ ngày 1/7 đến 7/7/2019 của người tuổi Ngọ

Tử vi 12 con giáp chỉ rõ, Ngọ sẽ có tuần mới ngập tràn may mắn. Cứ bước chân ra đường là có cơ hội kiếm tiền, về đến nhà tiền rải ngập lối. Hơn cả, Ngọ còn được cấp trên cất nhắc, thăng tiến ngoạn mục chốn công sở.

Chỉ cần cống hiến hết mình, không toan tính thiệt hơn Ngọ sẽ được đáp đền xứng đáng, muốn gì được nấy trong tuần mới này.

Tử vi tuần mới 12 con giáp từ ngày 1/7 đến 7/7/2019 của người tuổi Mùi

Vận trình của Mùi sẽ đỏ như son trong tuần mới này, giúp họ có tiền tài phủ phê, của nả đầy nhà. Mùi sung sướng đến mức không mưu cầu danh lợi cũng công thành danh toại, tình tiền viên mãn.

Cuối tuần này Mùi sẽ tha hồ tận hưởng chuyến du lịch nên thơ, lãng mạn bên một nửa của mình. Phiêu diêu tự tại, đong đầy chân tình.

Tử vi tuần mới 12 con giáp từ ngày 1/7 đến 7/7/2019 của người tuổi Thân

Nhờ có cát tinh chiếu mệnh, thần may mắn bám riết không buông nên Thân sẽ ăn nên làm ra, làm một hưởng mười trong tuần mới này.

Tuy nhiên, Thân cần cẩn trọng chuyện tiền bạc trong thu chi, giao dịch kẻo mất tiền vô nghĩa, dù muốn cũng chẳng thể lấy lại được.

Được thần tài gõ cửa tới tấp nên Dậu sẽ đếm tiền sái tay, phải mua thêm két sắt để chứa tiền - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi tuần mới 12 con giáp từ ngày 1/7 đến 7/7/2019 của người tuổi Dậu

Dậu sẽ có cát khí cực vượng, buôn may bán đắt trong tuần mới này. Được trời thương nên công danh sự nghiệp của Dậu rực rỡ như son, sung sướng an nhàn.

Được thần tài gõ cửa tới tấp nên Dậu sẽ đếm tiền sái tay, phải mua thêm két sắt để chứa tiền.

Tử vi tuần mới 12 con giáp từ ngày 1/7 đến 7/7/2019 của người tuổi Tuất

Công việc của Tuất sẽ gặp phải khá nhiều trở ngại trong tuần mới này. Chẳng những bị đồng nghiệp tranh công, xui xẻo đủ đường Tuất còn đứng trước nguy cơ làm ăn thua lỗ, đánh mất tất cả.

Hung vận còn khiến Tuất và một nửa của mình nảy sinh những mâu thuẫn không đáng có, đứng trước nguy cơ chia ly.

Tử vi tuần mới 12 con giáp từ ngày 1/7 đến 7/7/2019 của người tuổi Hợi

Hợi cần cân nhắc thật kỹ trước những quyết định liên quan đến tiền bạc. Chỉ cần đầu tư sai bạn sẽ phải trả giá bằng việc mất trắng vốn, gánh thêm món nợ cực lớn.

Thế nên, trong tuần này Hợi đừng chi tiền cho những dự dán mình đang ấp ủ kẻo thất bại triền miên.

* Thông tin trong bài viết chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.