3 con giáp tha hồ NGHÊNH TÀI ĐÓN LỘC, tháng 7 tiền ùa vào nhà, tháng 8 đại phú đại quý, cuối năm phát tài cực to

Tâm linh - Tử vi 30/06/2019 05:30

Chỉ cần bước chân sang tháng 7/2019, những con giáp giàu có này sẽ một bước thành đại gia, giàu sang vô đối khiến ai cũng hờn.

Những con giáp giàu có này sẽ có cơ may trời cho, của nả chất đống, hết nghênh thần tài lại đón thần may mắn vào nhà, sung sướng không ai bì kịp.

con giap giau co 1
Thuộc top con giáp giàu có nên Ngọ đổi đời sau một đêm, trở thành đại gia là chuyện hiển nhiên - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tử vi học chỉ rõ, Ngọ là con giáp phóng khoáng, ham thích khám phá và không ngừng phấn đấu để hiện thực hóa ước mơ của mình. Dám nghĩ dám làm, có tham vọng lại có sức sáng tạo bất tận nên Ngọ sẽ ăn nên làm ra, có cuộc sống viên mãn như ý.

Kỷ Hợi 2019 người tuổi Ngọ sẽ thêm phúc thêm phần, làm ăn thuận lợi không ngờ. Đặc biệt, từ tháng 7 tới Ngọ sẽ làm một hưởng mười, liên tục đón tin vui tài lộc, đếm mãi cũng chẳng hết tiền. Đổi đời sau một đêm, trở thành đại gia là chuyện hiển nhiên.

con giap giau co 2
Gần nhất là tháng 7 tới, Mùi sẽ trúng quả lớn, phát tài cực to - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Mùi là con giáp khôn ngoan, bản lĩnh và có thừa năng lực đối mặt với khó khăn, thử thách mà không hề sợ hãi, nao núng. Họ cứ điềm đạm mà  sống, dùng đức thắng số, vượt qua nghịch cảnh khiến ai cũng phải trầm trồ.

Là năm tam hợp nên Kỷ Hợi 2019 Mùi sẽ may mắn đủ đường. Gần nhất là tháng 7 tới, Mùi sẽ trúng quả lớn, phát tài cực to. Từ đây đến cuối năm Mùi chỉ việc rung đùi hốt bạc, an nhàn thụ lộc.

con giap giau co 3
Tử vi học có nói, thần tài sẽ rót lộc vào nhà trong tháng 7 tới, giúp Mão quơ tay là có tiền, muốn nghèo cũng không được - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Trời sinh người tuổi Mão thiện lương, biết cách đối nhân xử thế và sống rất tử tế. Họ được trời thương mà ban cho vô số cơ hội kiếm tiền, cộng thêm việc là con cưng của thần tài nên dù sinh ra trong nghèo khó Mão cũng có của nả chất đầy nhà, tiền tỷ trong tay.

Tử vi học có nói, thần tài sẽ rót lộc vào nhà trong tháng 7 tới, giúp Mão quơ tay là có tiền, muốn nghèo cũng không được. Thế nên, dù hiện tại có chán chường, mệt mỏi đến mấy Mão cũng đừng bỏ cuộc bởi cơ may đang chờ bạn phía trước.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

3 con giáp phúc phần đầy người, giúp chồng con có tài lộc vượng phát, hậu vận sung túc

3 con giáp phúc phần đầy người, giúp chồng con có tài lộc vượng phát, hậu vận sung túc

Nổi tiếng là con giáp vượng phu ích tử nên phụ nữ thuộc 3 con giáp này sẽ giúp chồng con sung sướng như tiên, giàu sang vô đối.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn

TIN MỚI NHẤT

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 1 giờ 29 phút trước
Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Tâm sự 2 giờ 29 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Tâm sự Eva 3 giờ 29 phút trước
Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 3 giờ 59 phút trước
Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Tâm sự 4 giờ 29 phút trước
Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Tâm sự gia đình 4 giờ 59 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 29 phút trước
Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 5 giờ 29 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm trớ trêu với người cũ và cái kết muối mặt của người chồng

Sự thật đằng sau màn va chạm trớ trêu với người cũ và cái kết muối mặt của người chồng

Tâm sự 5 giờ 59 phút trước
3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 29 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

Qua đêm nay, Thần Tài đứng chờ trước cửa, 3 con giáp may mắn chạm đỉnh, Tài Lộc bùng nổ, đếm tiền sái tay, tương lai giàu sang không ai sánh bằng

Qua đêm nay, Thần Tài đứng chờ trước cửa, 3 con giáp may mắn chạm đỉnh, Tài Lộc bùng nổ, đếm tiền sái tay, tương lai giàu sang không ai sánh bằng

Song hỷ lâm môn: 3 con giáp may mắn TÌNH TIỀN, sự nghiệp thăng hoa, tình duyên viên mãn, Tài Lộc tỏa sáng trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Song hỷ lâm môn: 3 con giáp may mắn TÌNH TIỀN, sự nghiệp thăng hoa, tình duyên viên mãn, Tài Lộc tỏa sáng trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay