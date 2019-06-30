3 con giáp không khéo ăn nói nhưng yêu vợ thương con nhất đời, một lòng một dạ với gia đình

Tâm linh - Tử vi 30/06/2019 16:30

Nếu vẫn đang thắc mắc không biết con giáp nào chung tình nhất, thì đây chính là đáp án dành cho bạn, chính xác 100%.

Thay vì phân vân không biết con giáp nào chung tình nhất thì bạn hãy kiểm tra xem chàng có nằm trong danh sách này hay không. Nếu có, hãy giữ thật chặt bởi dù không khéo ăn nói nhưng anh ấy luôn yêu bạn bằng cả con tim.

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Phụ nữ cần biết con giáp nào chung tình nhất để có thể chọn cho mình người chồng thủy chung, thương vợ - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông tuổi Sửu

Sửu là chàng giáp khá khô khan, không hề lãng mạn với một nửa của mình nhưng sau vẻ lạnh lùng ấy là trái tim ấm áp khôn cùng. Dù chẳng nói lời đường mật nhưng Sửu không bao giờ làm điều gì có lỗi với người phụ nữ của mình, toàn tâm toàn ý chăm sóc gia đình.

Chàng giáp này hiểu rằng, chỉ khi giữ được lòng chung thủy họ mới xứng đáng với vợ con. Chỉ một lần sa ngã họ sẽ đánh mất tất cả những gì mình đang có. Họ luôn dứt khoát chối từ những lời dụ dỗ, mời mọc của đàn bà khác để bảo vệ hạnh phúc gia đình mình, để không khiến vợ phải chịu thiệt thòi.

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Với người phụ nữ mình yêu Hợi luôn cố gắng mang đến những điều tốt đẹp nhất cho đối phương - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông tuổi Hợi

Trời sinh đàn ông tuổi Hợi kiệm lời, nóng tính và không biết cách thể hiện cảm xúc ra bên ngoài. Dù yêu hay ghét, hài lòng hay không họ cũng chẳng nói ra, khiến người khác rất khó đoán được suy nghĩ, tình cảm của họ. Vậy nhưng, với người phụ nữ mình yêu Hợi luôn cố gắng mang đến những điều tốt đẹp nhất cho đối phương.

Đấy có thể là một món quà bất ngờ, xắn tay giúp vợ nấu ăn, chăm sóc vợ khi ốm đau hay mua cho vợ những thứ cô ấy thích. Cẩn thận, tử tế lại tâm lý nên ai lấy được chàng giáp chung thủy bậc nhất này làm chồng hãy thầm cảm ơn trời.

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Chị em nào có chồng tuổi Thìn sẽ như bà hoàng, được chồng yêu thương hết mực, cả đời thủy chung, chỉ biết mỗi vợ - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông tuổi Thìn

Tử vi 12 con giáp chỉ rõ, đàn ông tuổi Thìn từ khi sinh ra đã sung sướng hơn người. Họ được cha mẹ nuông chiều, anh chị em chở che nên cả đời không biết khổ là gì. Vậy nhưng, một khi đã lập gia đình họ lại chẳng từ bất cứ việc gì để kiếm tiền lo cho vợ con, sẵn sàng làm tất cả việc nhà để vợ có thêm thời gian nghỉ ngơi, chơi với con để xây dựng tình cảm gia đình.

Không ngoa khi nói Thìn là ông bố quốc dân, chiều vợ, cưng con có tiếng. Chị em nào có chồng tuổi Thìn sẽ như bà hoàng, được chồng yêu thương hết mực, cả đời thủy chung, chỉ biết mỗi vợ.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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