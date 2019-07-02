3 con giáp càng thiện lương càng giàu có, sau ngưỡng 40 sẽ nằm trên đống vàng, tha hồ hưởng lộc

Tâm linh - Tử vi 02/07/2019 14:15

Người thuộc top con giáp giàu có này càng về già càng phú quý đầy nhà, phát tài phát lộc, sung sướng an nhàn khiến ai cũng hờn.

Càng hiền lành, lương thiện 3 con giáp giàu có này càng tích được nhiều công đức, giúp số mệnh của họ thăng hoa rực rỡ, sau ngưỡng 40 chỉ việc rung đùi hốt bạc.

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Là một trong những con giáp giàu có nhất nên Thân sẽ làm nên nghiệp lớn, kiếm được bộn tiền khi còn khá trẻ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Là con giáp khôn khéo, thông minh lại linh hoạt trong ứng xử nên Thân dễ dàng vượt qua những khốn khó, gian truân trong cuộc sống. Dẫu không được sinh ra trong gia đình giàu có nhưng Thân sẽ làm nên nghiệp lớn, kiếm được bộn tiền khi còn khá trẻ.

Càng sống chân thành, chăm làm việc thiện Thân càng phúc phần đầy người, may mắn theo chân. Từ ngưỡng 40 Thân chỉ việc rung đùi hốt bạc, của nả cứ ập xuống đầu tới tấp, muốn nghèo cũng không được.

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Sau ngưỡng 40 Thìn sẽ có nhà lầu xe sang, số dư trong tài khoản lên đến hàng tỷ đồng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tử vi học chỉ rõ, Thìn là con giáp sinh ra đã ngậm thìa vàng, sung sướng hơn người. Hơn cả, con giáp này còn có tham vọng làm giàu, có chí hướng và không ngừng phấn đấu để hiện thực hóa ước mơ. Thế nên, dù phải nếm trải không ít thất bại nhưng Thìn vẫn ngoan cường tiến về phía trước, từng bước khẳng định vị thế của mình.

Sau ngưỡng 40 Thìn sẽ có nhà lầu xe sang, số dư trong tài khoản lên đến hàng tỷ đồng. Càng dấn thân cống hiến Thìn phát tài phát lộc, phải thức trắng đêm để đếm tiền cũng không xuể.

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Chỉ cần dám nghĩ dám làm, dám có ước mơ Dậu chắc chắn sẽ công thành danh toại, muốn gì được nấy - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Trời sinh Dậu dù là đàn ông hay phụ nữ cũng chịu thương chịu khó, chăm chỉ cần cù. Nhờ thế, con giáp này được trời Phật thương yêu, quý nhân chiều chuộng mà ban cho vô số phúc lành. Chỉ cần dám nghĩ dám làm, dám có ước mơ Dậu chắc chắn sẽ công thành danh toại, muốn gì được nấy.

Từ ngưỡng 40 Dậu sẽ có tài vận thăng hoa, túi tiền dồi dào và vị thế đáng ngưỡng mộ chốn công sở. Họ còn có cuộc sống hôn nhân viên mãn, ấm êm với những đứa trẻ thông minh, giỏi giang, là niềm tự hào của mẹ cha.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm. 

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