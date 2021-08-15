Dù thiếu thốn cũng đừng dại mà dùng 3 món đồ cũ này, kẻo rước họa vào thân lúc nào không biết

Nhiều người quan niệm rằng, nếu được cho một chiếc ví tiền cũ và chủ nhân cũ của nó rất giàu có thì có thể sẽ được “hưởng vía” và cũng giàu có như vậy. Tuy nhiên, xét về mặt phong thủy thì lại ngược lại. Theo phong thủy, mỗi chiếc ví tiền sẽ mang vận mệnh của người đã sử dụng nó. Và vận mệnh của mỗi người là hoàn toàn khác nhau, đó là lý do bạn không nên sử dụng lại ví tiền cũ của người khác.

Khi đã qua quá trình sử dụng, chiếc ví tiền sẽ mang nguồn năng lượng của người chủ cũ, có thể năng lượng tiêu cực trong đó sẽ ảnh hưởng đến bạn nếu sử dụng lại chiếc ví đó. Hơn nữa, một chiếc ví đã qua sử dụng, tức là đã bị lấy hết may mắn, tài lộc, chắc chắn sẽ không bao giờ mang lại điều gì may mắn cho người sử dụng sau đó.

Nếu được ai đó tặng cho một chiếc đồng hồ hoặc nhặt được ở đâu đó một chiếc đồng hồ, bạn đừng vội vui mừng mà sử dụng. Bởi đồng hồ cũ chính là một vật đại kỵ phong thủy, nếu sử dụng có thể mang lại nhiều điều xui xẻo. Nhiều người nếu muốn giữ đồng hồ đã chết làm kỉ niệm cũng nên chú ý điều này. Đồng hồ chính là vật tượng trưng cho sự luân phiên của thời gian, một khi nó đã ngừng lại thì chắc chắn sẽ không thể nào mang lại vận khí tốt đẹp cho con người.

Đồng hồ chết thường mang lại nhiều xui xẻo cho người dùng - Ảnh minh họa: Internet

Bát hương đã qua sử dụng

Trong mỗi gia đình, bàn thờ luôn là nơi linh thiêng không phải thứ gì cũng có thể tùy tiện đặt lên đó. Đặc biệt là các vật dụng như bát hương, bình hoa. Một số gia đình khi chuyển đến nơi ở mới, thường sử dụng lại các đồ dùng này từ chủ cũ để lại mà không hề hay biết sẽ mang đến những hậu quả như thế nào.

Tuyệt đối không dùng bát hương cũ cho bàn thờ - Ảnh minh họa: Internet

Theo các chuyên gia phong thủy, nếu sử dụng các đồ dùng cũ cho bàn thờ sẽ khiến nguồn năng lượng xấu có cơ hội xâm nhập vào gia đình, chưa kể sẽ khiến mất đi sự linh thiêng, tôn kính đối với tổ tiên được thờ cúng.

*Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.