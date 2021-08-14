Chỉ cần sở hữu đúng 2 thứ to, 2 thứ nhỏ, cuộc đời phụ nữ sẽ luôn sống trong nhung lụa, giàu sang

Đa số chị em phụ nữ khao khát có một chiếc mũi cao, nhỏ, dáng mũi thon gọn, và xem đây như một chuẩn mực của cái đẹp hiện đại. Thậm chí, hiện nay rất nhiều người lựa chọn phẫu thuật thẩm mỹ để có được nét đẹp này. Tuy nhiên, xét về nhân tướng học , một chiếc mũi to mới chính là dấu hiệu cho thấy cuộc đời người phụ nữ sung sướng, an nhàn hưởng thụ. Về mặt nhân tướng học, nếu phụ nữ chạy theo cái đẹp bên ngoài mà đi chỉnh sửa thì cũng được xem như đã phá mất tài vận của mình.

Tương tự như mũi, đối với phụ nữ, việc sở hữu một chiếc cằm nhỏ, thon gọn chính là mơ ước của biết bao cô gái. Cằm to được cho là thô, xấu và không vừa mắt, nhiều người cũng lựa chọn can thiệp dao kéo để có được chiếc cằm nhỏ ưng ý.

Nhân tướng học cho biết phụ nữ có cằm to thường sẽ giàu sang phú quý - Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, nếu như biết đến nhân tướng học, có thể họ sẽ phải hối hận. Bởi theo nhân tướng học, một chiếc cằm tuy hơi to, nhưng đó là đặc điểm dự báo một người phụ nữ giàu sang, cả đời không phải lo nghĩ tiền bạc. Kể cả công việc hay cuộc sống, tình duyên thì những người phụ nữ này cũng đều gặp nhiều may mắn.

Sở hữu miệng nhỏ

Phụ nữ sở hữu chiếc miệng nhỏ không chỉ xinh đẹp, có duyên, mà theo nhân tướng học, đây còn là những người phụ nữ rất khéo léo, giỏi giang. Những người này làm công việc gì cũng dễ dàng, thành công luôn đợi sẵn nhờ sự nhạy bén, khôn khéo của mình. Chưa hết, nhân tướng học còn nói, những người phụ nữ có khuôn miệng nhỏ còn có số vượng phu ích tử, biết vun vén, chăm lo cho gia đình.

Phụ nữ nào sở hữu miệng nhỏ thì vừa giàu có, vừa đảm đang - Ảnh minh họa: Internet

Sở hữu ngực nhỏ

Mặc dù một đa số chị em đều mong muốn mình có bộ ngực đầy đặn, thế nhưng ít ai biết rằng, chính ngực nhỏ mới là dấu hiệu tốt cho vận mệnh của mình. Đa số phụ nữ có ngực nhỏ thường quý phái, cuộc sống sớm muộn gì cũng giàu sang, sung túc. Đã vậy, nhiều người chỉ cần "ngồi mát ăn bát vàng" mà không cần phải lao động vất vả.

*Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.