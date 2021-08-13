Vừa xong tháng 7 âm lịch, 3 con giáp này nhớ đón luồng đại cát khí, nắm bắt cơ hội để phát tài

12 con giáp tử vi 13/08/2021 08:27

Chỉ cần vừa qua khỏi tháng 7 âm lịch, tử vì hàng ngày tiết lộ 3 con giáp sẽ gặp ngay thần may mắn phù hộ cho làm ăn khấm khá, đổi đời chỉ trong một sớm một chiều.

Tuổi Dần

Người tuổi Dần vốn dĩ luôn khao khát một cuộc sống giàu sang, thịnh vượng, cho nên dễ dàng thấy họ lúc nào cũng cố gắng hết mình, không bỏ qua cơ hội nào để kiếm tiền. Có vẻ như, vận trình của con giáp này đang chuẩn bị có dấu hiệu khởi sắc. Tuy nhiên, tháng 7 âm lịch làm gì cũng khó, phải đợi khi tháng cô hồn này qua đi, cát khí mạnh mẽ mới thực sự tìm đến bên Dần.

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 Tháng 7 âm lịch vừa qua, Dần đón ngay luồng cát khí - Ảnh minh họa: Internet

Dự đoán của tử vi hàng ngày cho rằng, bước sang tháng 8 âm lịch, người tuổi Dần chắc chắn sẽ được Thần Tài chiếu cố, cho hưởng lộc. Dù ít dù nhiều, nhưng chắc chắn Dần sẽ có của ăn của để, không còn lo lắng, áp lực về chuyện thiếu thốn tiền nong như trước.

Tuổi Thìn

Bản mệnh của Thìn mạnh mẽ, gặp ngay tam hợp nên mọi chuyện sẽ vô cùng thuận lợi trong tháng 8 âm lịch. Tử vi hàng ngày cho biết, trong thời gian này, Thìn đón nhận nhiều hỉ sự, hầu hết có liên quan đến tiền bạc. Những ai biết nắm bắt thời cơ sẽ hốt về tay khá nhiều tài lộc. Nhờ đó, chỉ trong thời gian ngắn, Thìn có thể cải thiện cuộc sống, thu nhập và tạo dựng được một tương lai khá đầy đủ, sung túc cho mình.

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 Chỉ cần nắm đúng thời cơ, tiền bạc sẽ ngay lập tức về túi Thìn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Trời sinh tuổi Sửu bản tính lạc quan, dù trong hoàn cảnh nào cũng luôn nhìn thấy mặt tích cực để vươn lên, chẳng bao giờ vì khó khăn mà chùn bước. Tuy nhiên, có một vấn đề lớn khiến Sửu phải liên tục phiền não, đó chính là vấn đề tài chính.

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 Người tuổi Sửu chăm chỉ làm việc chỉ mong trút bỏ gánh nặng tài chính - Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, Sửu không nên quá lo lắng, bởi trong khoảng thời gian cuối tháng 7 âm lịch, chuyển giao sang tháng 8, những ai cầm tinh con trâu đều có khả năng thu hái tài lộc. Một số cơ hội kiếm thêm tiền mở ra, chỉ cần chăm chỉ, Sửu sẽ không bao giờ phải lo thiếu tiền.

*Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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