Sau Rằm tháng 7, 4 con giáp sau bỗng lội ngược dòng, tài chính cải thiện, công danh khởi sắc

12 con giáp tử vi 11/08/2021 17:47

Dù đang nghèo khó, chỉ cần bước qua Rằm tháng 7 âm lịch, 4 con giáp sau được tử vi hàng ngày dự đoán 99% sẽ có tiền về tay, tài chính cải thiện rõ rệt.

Tuổi Tỵ

Kể từ Rằm tháng 7 âm lịch trở đi, vận xui tan biến, may mắn lại dồn về, giúp cho người tuổi Tỵ đón nhận nhiều sự hanh thông tốt lành trong công việc. Tử vi hàng ngày cho biết, sẽ có rất nhiều cơ hội mở ra cho Tỵ, đồng nghĩa với việc con giáp này cũng có thêm nhiều khả năng kiếm tiền. Vận trình của Tỵ trong thời gian này khá lý tưởng, công việc thì ổn định, suôn sẻ, tài chính thì dồi dào, cuộc sống tình cảm cũng vô cùng êm xuôi tốt đẹp.

tu vi hang ngay 1
 Một tương lai tốt đẹp đang chờ đợi Tỵ ở phía trước - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Khi bước vào tháng 7 âm lịch này, tử vi hàng ngày đã dự báo có nhiều điềm may đến với Sửu. Tuy nhiên, do bản tính còn hay lo sợ nên có một số cơ hội đã bị Sửu bỏ qua. Tuy nhiên, kể từ giữa tháng trở đi, những khó khăn trở ngại bỗng chốc tan biến. Sửu lấy lại tinh thần, hăng say làm việc để gặt hái nhiều thành quả tốt đẹp.

Song song với sự nghiệp, vận trình tài lộc của Sửu cũng khởi sắc không kém. Với những ai tuổi Sửu làm công việc kinh doanh, đường tài lộc được dự đoán vô cùng vượng phát, Sửu phất lên như diều gặp gió trong thời điểm này. Nhờ có Thần Tài dẫn dắt, túi tiền của Sửu lúc nào cũng đầy ắp, rủng rỉnh.

tu vi hang ngay 2
 Người tuổi Sửu sắp đón vận trình cực sung túc trong thời gian tới – Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Lá số tử vi hàng ngày của Thìn dự báo con giáp này nên chuẩn bị tinh thần để bước vào vận trình cực kỳ khởi sắc của mình. Từ chỗ đang nợ nần, thiếu thốn, Thìn bỗng chốc trở thành chủ nợ, tiền tiêu chẳng hết. Sẽ có khoản tiền bất ngờ về tay, Thìn đã chờ đợi từ lâu trước đó. Bản mệnh chăm chỉ sẽ không vì thắng lợi này mà quên cố gắng, nhờ đó tài chính liên tục dồi dào, không bị vơi đi.

tu vi hang ngay 3
 Sự chăm chỉ sẽ mang lại cho Thìn một cuộc sống cực kỳ sung túc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Chuyên gia tử vi cho biết, những người tuổi Mão sắp gặp Tam Hợp Thái Tuế trong tháng 7 âm lịch này. Cụ thể là từ giữa tháng trở đi, Mão sẽ liên tục đón vận may từ các vì tinh tú chiếu mệnh. Con đường sự nghiệp thăng hoa rõ rệt, tài chính cũng được cải thiện trông thấy. Nếu như trước đó Mão vẫn đang áp lực với chuyện tiền bạc thì nay sẽ không còn phải lo lắng vì túi tiền lúc nào cũng căng phồng nhờ có Thần Tài hộ mệnh.

*Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

Từ giữa tháng 7 âm lịch, 4 con giáp tài vận hanh thông, công việc tiền bạc chỉ có đi lên chứ không thể xuống

Từ giữa tháng 7 âm lịch, 4 con giáp tài vận hanh thông, công việc tiền bạc chỉ có đi lên chứ không thể xuống

Kể từ giữa tháng 7 âm lịch trở đi, 4 con giáp sau có thể thở phào hưởng lộc, lại được tử vi hàng ngày dự đoán sẽ có cục tiền “rơi trúng đầu”.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi 12 con giáp Dự đoán tử vi 12 con giáp tử vi ngày mới

TIN MỚI NHẤT

Tử vi 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp HƯỞNG LỘC trời cho, TÀI LỘC BUNG CỬA, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Tử vi 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp HƯỞNG LỘC trời cho, TÀI LỘC BUNG CỬA, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Tâm linh - Tử vi 34 phút trước
Tai nạn thương tâm, sập tòa nhà 7 tầng, nhiều người bị mắc kẹt bên trong, ít nhất 1 người không qua khỏi

Tai nạn thương tâm, sập tòa nhà 7 tầng, nhiều người bị mắc kẹt bên trong, ít nhất 1 người không qua khỏi

Video 1 giờ 4 phút trước
Ô tô con lao sang làn đường ngược chiều, đâm trực diện xe buýt và cái kết

Ô tô con lao sang làn đường ngược chiều, đâm trực diện xe buýt và cái kết

Video 1 giờ 33 phút trước
Nhóm ngư dân phấn khích câu được con cá ngừ khổng lồ nặng 506 kg trên biển

Nhóm ngư dân phấn khích câu được con cá ngừ khổng lồ nặng 506 kg trên biển

Video 1 giờ 57 phút trước
Từ ngày 10/10 đến 20/10, 3 con giáp Thần Tài hậu thuẫn, tiền bạc vô biên, trăm sự đều suôn sẻ, LỘC LÁ LÊN HƯƠNG

Từ ngày 10/10 đến 20/10, 3 con giáp Thần Tài hậu thuẫn, tiền bạc vô biên, trăm sự đều suôn sẻ, LỘC LÁ LÊN HƯƠNG

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 34 phút trước
Hết hôm nay, 3 con giáp Quý Nhân trợ lực, vượng phát Tài Lộc, thuận đường tiến thân, công danh phát đạt, tiền tài rủng rỉnh

Hết hôm nay, 3 con giáp Quý Nhân trợ lực, vượng phát Tài Lộc, thuận đường tiến thân, công danh phát đạt, tiền tài rủng rỉnh

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 34 phút trước
Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Xã hội 3 giờ 59 phút trước
Khám phá 5 lợi ích dinh dưỡng dồi dào từ quả đu đủ

Khám phá 5 lợi ích dinh dưỡng dồi dào từ quả đu đủ

Dinh dưỡng 4 giờ 4 phút trước
Lửa cháy dữ dội tại cửa hàng xe máy ở Hà Nội, nhiều phương tiện bị thiêu rụi

Lửa cháy dữ dội tại cửa hàng xe máy ở Hà Nội, nhiều phương tiện bị thiêu rụi

Đời sống 4 giờ 23 phút trước
Trong 2 ngày 9-10/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp lên hương, VẬN SỐ lên hoa, hoan hỷ nhận vô số TÀI LỘC, tiền rủng rỉnh túi

Trong 2 ngày 9-10/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp lên hương, VẬN SỐ lên hoa, hoan hỷ nhận vô số TÀI LỘC, tiền rủng rỉnh túi

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 34 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa