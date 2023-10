Sau Rằm tháng 7, 4 con giáp sau bỗng lội ngược dòng, tài chính cải thiện, công danh khởi sắc

Kể từ Rằm tháng 7 âm lịch trở đi, vận xui tan biến, may mắn lại dồn về, giúp cho người tuổi Tỵ đón nhận nhiều sự hanh thông tốt lành trong công việc. Tử vi hàng ngày cho biết, sẽ có rất nhiều cơ hội mở ra cho Tỵ, đồng nghĩa với việc con giáp này cũng có thêm nhiều khả năng kiếm tiền. Vận trình của Tỵ trong thời gian này khá lý tưởng, công việc thì ổn định, suôn sẻ, tài chính thì dồi dào, cuộc sống tình cảm cũng vô cùng êm xuôi tốt đẹp.

Một tương lai tốt đẹp đang chờ đợi Tỵ ở phía trước - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Khi bước vào tháng 7 âm lịch này, tử vi hàng ngày đã dự báo có nhiều điềm may đến với Sửu. Tuy nhiên, do bản tính còn hay lo sợ nên có một số cơ hội đã bị Sửu bỏ qua. Tuy nhiên, kể từ giữa tháng trở đi, những khó khăn trở ngại bỗng chốc tan biến. Sửu lấy lại tinh thần, hăng say làm việc để gặt hái nhiều thành quả tốt đẹp.