Từ giữa tháng 7 âm lịch, 4 con giáp tài vận hanh thông, công việc tiền bạc chỉ có đi lên chứ không thể xuống

12 con giáp tử vi 11/08/2021 06:32

Kể từ giữa tháng 7 âm lịch trở đi, 4 con giáp sau có thể thở phào hưởng lộc, lại được tử vi hàng ngày dự đoán sẽ có cục tiền “rơi trúng đầu”.

Tuổi Dần

Theo dự đoán của tử vi hàng ngày, tháng 7 âm lịch này, người tuổi Dần không gặp quá nhiều chuyện xui. Tuy nhiên, vẫn có một số rắc rối nhỏ xảy ra khiến con giáp này phải dốc sức giải quyết. Đến giữa tháng, một số tin vui xuất hiện, và kể từ thời điểm này trở đi, Dần chỉ có đón nhận tin vui chứ không còn chuyện xui xẻo. Vận trình tốt lại gặp thêm tam hợp nên Dần cứ thế mà thăng tiến vùn vụt. Đôi khi do công chuyện làm ăn quá tốt nên Dần hơi xao nhãng chuyện tình cảm của mình. Tử vi khuyên Dần nên cố gắng cân bằng cả hai.

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 Tình hình công việc, tài chính của Dần trong thời gian tới vô cùng viên mãn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Những ai tuổi Sửu hãy nghe cho kỹ, trong tháng 7 âm lịch này, Sửu có thể đón nhận “cục tiền” từ trên trời rơi xuống. Nếu từ đầu tháng đến nay Sửu vẫn chưa nhận được, thì rất có thể vận may đó rơi vào nửa cuối tháng. Khi mà các vì sao may mắn hội tụ đủ đầy, lại thêm sự chiếu rọi của Chính Tài, Sửu chắc chắn đón ngay lộc lớn. Trong thời gian đó, Sửu vẫn luôn cố gắng làm việc chăm chỉ để đạt được nhiều tài lộc hơn.

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 Sửu chuẩn bị tinh thần đón ngay lộc trời trong tháng 7 âm lịch này – Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Người tuổi Thân trong thời gian nửa cuối tháng 7 âm lịch ngũ hành tương sinh, vận trình luôn gặp những điều may mắn, thuận lợi. Con giáp này có xu hướng sẽ bước vào hàng ngũ của những người giàu có, vừa nhiều tiền vừa giàu đức độ. Bản thân của con giáp này cũng sẽ đón nhận vô vàn tin vui trong cuộc sống. Đặc biệt, chỉ trong nửa cuối tháng 7 âm lịch, Thân sẽ trên 1 lần được gặp quý nhân của cuộc đời mình.

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 Gặp gỡ quý nhân chính là điều may mắn nhất dành cho Thân trong nửa cuối tháng 7 âm lịch - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Trời sinh tuổi Ngọ đầu óc tinh thông, lạc quan, lại vô cùng nhạy bén. Vì vậy, mỗi khi có cơ hội nào đến bên, Ngọ sẽ chẳng ngần ngại gì mà bỏ qua. Từ giữa tháng 7 âm lịch trở đi, Ngọ được dự đoán sẽ tiếp tục gặp cơ hội như vậy, giúp cho đường tài vận của con giáp này liên hồi rực rỡ. Dẫu vậy, Ngọ cũng nên chú ý quản lý chi tiêu của mình, đừng phung phí quá mức kẻo đến khi thời đi, lại tiếc hùi hụi.

*Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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