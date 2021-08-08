Tháng 7 âm lịch, 3 con giáp này hết sức cẩn thận, tránh xa thị phi, coi chừng lừa đảo, mất mát tài lộc

12 con giáp tử vi 08/08/2021 12:19

Có kiêng có lành, bước sang tháng 7 âm lịch (tháng cô hồn), 3 con giáp dưới đây được tử vi hàng ngày khuyên cẩn thận hết sức, kẻo mang họa khôn lường.

Tuổi Dần

Lá số tử vi của người tuổi Dần cho biết, bước vào tháng 7 âm lịch này, người tuổi Dần có nguy cơ gặp khá nhiều chuyện không mong muốn. Mặc dù tài lộc được dự đoán sẽ có khởi sắc, nhưng Dần vẫn khá phiền não vì những chuyện rắc rối đưa đến nơi thân.

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 Tháng 7 âm lịch, Dần nên chú ý những chuyện rắc rối có thể xảy đến - Ảnh minh họa: Internet

Các chuyên gia tử vi hàng ngày đã nói, Dần gặp ngay cục diện xấu trong tháng âm lịch này, thêm phần cát khí tiêu tan khiến Dần mất tập trung trong công việc. Tử vi khuyên Dần nên chú ý cẩn thận trong chuyện bạn bè, đồng nghiệp, có nguy cơ bị kẻ xấu hãm hại sau lưng.

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu số mệnh rất cao, hầu như ít khi gặp phải chuyện xui xẻo. Thế nhưng, con giáp này cũng khó lòng tránh khỏi những chuyện thị phi trong suốt tháng 7 âm lịch tới. Dậu nên chú ý chuyện tiền bạc của bản thân. Tốt nhất không nên cho mượn tiền, ngay cả những người thân quen, bởi nguy cơ rước họa vào thân, mang bực vào người là rất lớn.

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 Dậu nên chú ý vấn đề tài chính trong tháng 7 âm lịch này - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ bản tính hiền lành, nhạy bén trong công việc, tuy nhiên cuộc sống đôi khi lại gặp nhiều trắc trở, muộn phiền không đáng có. Đặc biệt là trong tháng 7 âm lịch tới đây, Tỵ được dự đoán có vận trình xấu, không thể nào phát triển chuyện tiền bạc. Những kế hoạch làm ăn nên hoãn lại, chờ thời cơ tốt hơn để tiến hành.

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 Tỵ nên hoãn những kế hoạch đầu tư làm ăn lớn kẻo mất trắng - Ảnh minh họa: Internet

Sổ sách tử vi hàng ngày đã nói, những ai cầm tinh con rắn trong tháng 7 âm lịch này bỗng chốc đối diện với nhiều chuyện thị phi ập đến. Cách tốt nhất là Tỵ nên bỏ qua ngoài ra, chỉ chú tâm làm ăn phần mình, chẳng cần phải lo thiên hạ nghĩ gì về bản thân mình.

*Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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