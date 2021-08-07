Sách trời ghi rõ 4 con giáp được ban lộc, tha hồ giàu có, sung túc trong 5 tháng còn lại của năm 2021

12 con giáp tử vi 07/08/2021 07:06

Chỉ còn chưa đầy 5 tháng nữa là kết thúc năm 2021, 4 con giáp sau nghe kỹ lời dự đoán của tử vi hàng ngày để chuẩn bị tinh thần hốt vàng hốt bạc.

Tuổi Thìn

Một cơ hội bất ngờ sắp ập đến với Thìn trong thời gian từ bây giờ cho đến cuối năm. Có vẻ như con giáp này đang tính toán những dự định mới cho công việc của mình. Thìn có thể thực hiện ngay, bởi theo như dự đoán của tử vi hàng ngày thì thời điểm từ giờ đến cuối năm, Thìn chỉ toàn gặp may, vận xui được hóa giải. Trên phương diện tài lộc, Thìn là người sống giản dị, tiết kiệm nên tài sản của con giáp này lúc nào cũng đầy ắp, lại thêm phần lộc lá nên đã giàu lại càng giàu thêm.

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 Thìn là một trong các con giáp giàu có nhất - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Từ đầu năm đến nay, Sửu đã làm việc vô cùng vất vả, đổi lại, con giáp này đã gặt hái được những thành quả nhất định. Tuy không lớn, nhưng đó chính là phần thưởng xứng đáng để Sửu có động lực tiếp tục cố gắng. Đúng như dự đoán, càng cố gắng, Sửu càng được bề trên đãi ngộ hậu hĩnh. Tử vi hàng ngày cho biết, tiền của cứ về túi đều đều, công việc thì suôn sẻ, hanh thông. Từ giờ đến cuối năm, mọi thứ cứ trên đà này mà tiếp diễn, Sửu có thể chờ đợi một tin vui cực lớn trong thời gian cận kề cuối năm nay.

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 Một món lộc lớn sẽ bất ngờ ập đến bên Sửu trong cuối năm nay - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi bản tính chăm chỉ, với những ai làm công ăn lương thì lúc nào cũng cố gắng làm hết sức mình. Còn với những ai làm ăn kinh doanh thì cực kỳ nhạy bén, quyết đoán. Nhờ đó mà Mùi dù làm gì đi nữa cũng rất dễ kiếm tiền, không chỉ vậy mà còn kiếm được rất nhiều tiền. Dự đoán của tử vi hàng ngày cho biết, trong 5 tháng còn lại của năm 2021, Mùi sẽ được hưởng nốt phần lộc mà bề trên ban tặng cho con giáp này trong năm nay.

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 Mùi làm gì cũng dễ kiếm ra rất nhiều tiền - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Trời sinh tuổi Ngọ vốn hiền lành, cần cù chịu khó. Chưa bao giờ Ngọ từ bỏ việc mình làm chỉ vì một chút khó khăn. Chính điều này đã tôi luyện ở Ngọ một bản tính cứng rắn, giỏi chịu đựng. Càng trong gian khó, Ngọ càng tìm ra được cơ hội lớn cho mình. Từ giờ đến cuối năm, Ngọ cần trải qua thêm nhiều thử thách mới, hoàn thành tốt Ngọ sẽ được hưởng tài lộc cực kỳ hậu hĩnh.

*Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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