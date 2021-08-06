Top 4 con giáp được Thần Tài ‘cưng như trứng mỏng’, cho hưởng tài lộc liên miên ai cũng ghen tỵ trong 21 ngày tới

12 con giáp tử vi 06/08/2021 09:56

Sổ sách tử vi hàng ngày đã ghi rõ, có 4 con giáp sau được Thần Tài chiếu cố, ưu ái độ lượng, lộc ban hưởng chưa kịp xong đã nhận lộc mới.

Tuổi Tỵ

Trời ban cho tuổi Tỵ một tố chất thông minh, lại thêm tính tình siêng năng, chăm chỉ, người tuổi Tỵ làm việc trong lĩnh vực nào cũng kiếm được nhiều tiền, lại dễ thăng quan tiến chức. Đó là tương lai xa, còn trong 21 ngày trước mắt đây, người tuổi Tỵ được tử vi hàng ngày dự đoán sẽ có tài vận vô cùng dồi dào, nhờ được Thần Tài chiếu cố mà chỗ nào làm ăn béo bở cũng có mặt Tỵ. Con giáp này tha hồ mà tận hưởng sự giàu có.

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 Chỗ nào kiếm ra tiền, chỗ đó có Tỵ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Theo dự đoán của các chuyên gia tử vi, trong 21 ngày tới đây sẽ là thời kỳ cực kỳ tốt vận dành cho Thân. Nếu như cách đây không lâu, Thân phải đối diện với không ít rắc rối, lại lo toan tiền bạc, thì trong thời gian này, Thân sẽ rũ bỏ được toàn bộ gánh nặng ấy. Thay vào đó, con giáp này sẽ an yên mà tận hưởng lộc trời ban, công việc cũng cứ êm xuôi mà thẳng tiến.

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 Thân chẳng phải lo nghĩ gì nhiều trong 21 ngày tới - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Sinh ra đã mang số mệnh sung sướng, người tuổi Hợi luôn khiến người đời phải ghen tỵ vì thường xuyên được Thần Tài ưu ái cho lộc lá quanh năm. Trong 21 ngày tới cũng vậy, Hợi chuẩn bị tinh thần bị tiền “rơi trúng đầu”, may mắn ở đâu bỗng nhiên ùn ùn kéo đến. Công việc trước đó có khúc mắc gì cứ nhân cơ hội này mà tháo gỡ.

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 Chỉ 21 ngày tới, Hợi sẽ cảm nhận rõ bản mệnh may mắn của mình là như thế nào - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tí

Chúc mừng người tuổi Tí vì liên tiếp lọt danh sách con giáp may mắn được bề trên nâng đỡ. Vận trình tài lộc của Tí trong 21 ngày tới đây phất lên rực rỡ. Riêng đường sự nghiệp, Tí có thể phát triển mạnh mẽ năng lực của bản thân, chứng minh cho những người xung quanh không còn ai phải ngờ vực về khả năng của Tí. Con giáp này cứ làm việc chăm chỉ, cố gắng. Mọi thứ tốt đẹp sẽ thay phiên nhau đến bên.

*Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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