Bước sang tháng 7 âm lịch, 4 con giáp ung dung đếm tiền, thu nhập tăng gấp chục lần, may mắn từ đầu đến chân

Tháng 6 âm lịch vừa rồi quả là một khoảng thời gian đầy thử thách với người tuổi Thìn. Mặc dù cũng đón nhận kha khá tài lộc, nhưng nhiêu đó vẫn chưa thấm vào đâu so với những công sức mà Thìn đã bỏ ra. Trong tháng 7 âm lịch sắp tới, tử vi hàng ngày dự đoán cuộc sống của Thìn sẽ bước sang một trang mới, tiền bạc ùn ứ phải chi tiêu bớt, công việc thì thuận lợi, gặp nhiều điều may.

Chỉ vài ngày nữa thôi, khi tháng 7 âm lịch đến, những ai cầm tinh con Khỉ sẽ chính thức đón nhận tài vận cực tốt đẹp của mình. Mặc cho khó khăn bủa vây, với bản lĩnh và sự thông minh của mình, Thân đều vượt qua tất cả. Đổi lại, con giáp này sẽ nhận về tay rất nhiều khoản lộc bất ngờ, cả tháng tiền về nhiều đến nỗi chỉ ngồi đếm tiền thôi cũng hết thời gian.

Danh sách đại gia chính thức gọi tên Thân trong tháng 7 âm lịch - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Chào đón tháng mới - tháng 7 âm lịch, người tuổi Dậu tha hồ mà tận hưởng lộc. Đây sẽ là khoảng thời gian Dậu được cát tinh liên tục chiếu mệnh, làm ăn trúng mánh, tài chính đi lên mạnh mẽ. Tử vi hàng ngày cho biết, thời gian này rất thích hợp nếu như Dậu bỏ tiền ra đầu tư, bởi lúc này Dậu đang được Thần Tài trợ yểm , bỏ vốn 1 mà lời tới 10, thậm chí 100. Biết cách làm ăn kiếm tiền, Dậu chẳng mấy chốc mà thành đại gia.

Tháng 7 âm lịch là thời cơ tốt để Dậu đầu tư kiếm lời - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Chốt lại danh sách con giáp may mắn nhất trong tháng 7 âm lịch này chính là người tuổi Tuất. Theo dự đoán của sổ sách tử vi, người tuổi Tuất có vận mệnh khá rực rỡ, tốt đẹp trong tháng mới này. Vốn dĩ Tuất đã xây dựng được cho mình một nguồn thu tương đối ổn định, vững chắc. Trong tháng 7 âm lịch, tài chính của Tuất được dự đoán sẽ đi lên mãi, có thời gian sẽ chạm đỉnh, mang đến cho con giáp này cuộc sống giàu sang không ai bằng.

*Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.