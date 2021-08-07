Bước sang tháng 7 âm lịch, 4 con giáp ung dung đếm tiền, thu nhập tăng gấp chục lần, may mắn từ đầu đến chân

Xin chúc mừng 4 con giáp được tử vi hàng ngày gọi tên dưới đây. Bước vào tháng 7 âm, 4 con giáp này tha hồ mà đếm tiền, ăn sung mặc sướng, vận may tràn trề.
- Thiên thời địa lợi, 4 con giáp sau làm ăn đại phát, tiền về chật két trong suốt nửa năm tới
- Một khi thời đã tới, 3 con giáp này có trốn đằng trời cũng không thoát được tài lộc, may mắn lũ lượt đến bên
Tuổi Thìn
Tháng 6 âm lịch vừa rồi quả là một khoảng thời gian đầy thử thách với người tuổi Thìn. Mặc dù cũng đón nhận kha khá tài lộc, nhưng nhiêu đó vẫn chưa thấm vào đâu so với những công sức mà Thìn đã bỏ ra. Trong tháng 7 âm lịch sắp tới, tử vi hàng ngày dự đoán cuộc sống của Thìn sẽ bước sang một trang mới, tiền bạc ùn ứ phải chi tiêu bớt, công việc thì thuận lợi, gặp nhiều điều may.
Tuổi Thân
Chỉ vài ngày nữa thôi, khi tháng 7 âm lịch đến, những ai cầm tinh con Khỉ sẽ chính thức đón nhận tài vận cực tốt đẹp của mình. Mặc cho khó khăn bủa vây, với bản lĩnh và sự thông minh của mình, Thân đều vượt qua tất cả. Đổi lại, con giáp này sẽ nhận về tay rất nhiều khoản lộc bất ngờ, cả tháng tiền về nhiều đến nỗi chỉ ngồi đếm tiền thôi cũng hết thời gian.
Tuổi Dậu
Chào đón tháng mới - tháng 7 âm lịch, người tuổi Dậu tha hồ mà tận hưởng lộc. Đây sẽ là khoảng thời gian Dậu được cát tinh liên tục chiếu mệnh, làm ăn trúng mánh, tài chính đi lên mạnh mẽ. Tử vi hàng ngày cho biết, thời gian này rất thích hợp nếu như Dậu bỏ tiền ra đầu tư, bởi lúc này Dậu đang được Thần Tài trợ yểm , bỏ vốn 1 mà lời tới 10, thậm chí 100. Biết cách làm ăn kiếm tiền, Dậu chẳng mấy chốc mà thành đại gia.
Tuổi Tuất
Chốt lại danh sách con giáp may mắn nhất trong tháng 7 âm lịch này chính là người tuổi Tuất. Theo dự đoán của sổ sách tử vi, người tuổi Tuất có vận mệnh khá rực rỡ, tốt đẹp trong tháng mới này. Vốn dĩ Tuất đã xây dựng được cho mình một nguồn thu tương đối ổn định, vững chắc. Trong tháng 7 âm lịch, tài chính của Tuất được dự đoán sẽ đi lên mãi, có thời gian sẽ chạm đỉnh, mang đến cho con giáp này cuộc sống giàu sang không ai bằng.
*Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.