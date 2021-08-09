Thời tới cực mạnh: 4 con giáp được Thần Tài hộ mệnh, phất lên như diều gặp gió trong 49 ngày tới

12 con giáp tử vi 09/08/2021 06:56

Chẳng cần phải đợi lâu nữa, chỉ trong thời gian ngắn nữa thôi, tử vi hàng ngày khẳng định những ai cầm tinh 1 trong 4 con giáp dưới đây sẽ ngay lập tức trở thành “con cưng” của Thần Tài, tiền nhiều như nước lũ.

Tuổi Thân

Trong 49 ngày tới, người tuổi Thân được dự đoán sẽ gặp ngay quý nhân của đời mình. Thân cũng có thể gặp được những người bạn cùng chí hướng, chỉ dẫn cho con giáp này cách làm ăn, kiếm tiền cực thuận lợi. Chính những mối quan hệ tốt đẹp này sẽ giúp cho Thân có thể gặt hái được khá nhiều thành quả, đặc biệt là một khoản tiền tương đối lớn đủ để con giáp này trở thành triệu phú trong mắt mọi người.

Tử vi hàng ngày nói, 49 ngày tới đây là thời điểm thích hợp để người tuổi Thân thực hiện các kế hoạch làm ăn, kí kết hợp đồng, thu về những khoản lợi nhuận béo bở. Tuy nhận được nhiều lộc nhưng bản thân con giáp này không bao giờ ỷ lại hay chủ quan, ngược lại, luôn luôn tìm cách kiếm thêm nhiều tiền hơn nữa bằng hết sức lực.

tu vi hang ngay 1
 49 ngày tới là lúc Thân sẽ nhận được lộc siêu lớn từ Thần Tài - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Ngay khi vừa bước vào tháng 8 này, người tuổi Hợi đã hưởng được kha khá lộc từ bề trên. Nhưng đó chưa là gì so với khoảng thời gian 49 ngày tới, khi mà con giáp này được phúc tinh chiếu mệnh. Tử vi hàng ngày dự đoán, trong thời gian này, Hợi liên tục gặp hỷ sự, không chỉ về tài chính, mà còn trong công việc.

Hợi có xu hướng trở thành lãnh đạo, hoặc chí ít cũng là người đứng đầu đội nhóm làm việc của mình. Chính điều này sẽ giúp Hợi như “hổ mọc thêm cánh” để bay xa hơn trên con đường sự nghiệp được dự đoán vô cùng rộng mở.

tu vi hang ngay 2
 Trong thời gian này, thành quả lớn nhất mà người tuổi Hợi nhận được chính là sự thăng tiến cực mạnh trong công việc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tí

Tử vi hàng ngày nói rằng, người tuổi Tí trong năm nay làm ăn cực kỳ thuận lợi, phát đạt chưa từng có. Bản thân tuổi Tí sẵn có tố chất thông minh, hoạt bát, nếu như có thêm sự trợ giúp của quý nhân thì lại càng phất lên mạnh mẽ.

Lá số tử vi trong 49 ngày tới của Tí cho biết, con giáp này sẽ được toại nguyện như ý muốn khi có được sự đỡ đầu của quý nhân. Công việc của Tí làm ăn thuận lợi, những nỗ lực của Tí không cần chờ đợi quá lâu, mà chỉ một thời gian ngắn đã cho những thành quả bất ngờ. Vận trình của con giáp này được dự đoán sẽ đi lên thẳng đứng, có thể đạt đỉnh nếu con giáp này biết nắm bắt các cơ hội làm giàu được Thần Tài bày ra sẵn.

tu vi hang ngay 3
 Rất nhiều cơ hội làm ăn hốt bạc được Thần Tài ưu ái dành cho Tí – Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Vận trình tài lộc tươi sáng chính là một phần quà lớn dành cho Dậu khi bước vào 49 ngày trước mắt. Đây sẽ là thời gian mà Dậu sống như một ông hoàng, bà hoàng. Con giáp này liên tục đón những tin vui tài chính, vận trình sự nghiệp cũng suôn sẻ, hanh thông.

Dậu là người có tài năng, nhưng đôi khi lại không dám tin vào chính bản thân mình. Điều này sẽ là một điểm đáng tiếc của Dậu. Tử vi hàng ngày khuyên Dậu nên tự tin hơn vào bản thân và những điều mình làm, rồi một ngày Dậu sẽ nhận ra những thành quả mình có được nằm ngoài sức tưởng tượng.

*Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

Tháng 7 âm lịch, 3 con giáp này hết sức cẩn thận, tránh xa thị phi, coi chừng lừa đảo, mất mát tài lộc

Tháng 7 âm lịch, 3 con giáp này hết sức cẩn thận, tránh xa thị phi, coi chừng lừa đảo, mất mát tài lộc

Có kiêng có lành, bước sang tháng 7 âm lịch (tháng cô hồn), 3 con giáp dưới đây được tử vi hàng ngày khuyên cẩn thận hết sức, kẻo mang họa khôn lường.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi 12 con giáp Dự đoán tử vi 12 con giáp tử vi ngày mới

TIN MỚI NHẤT

Tử vi 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp HƯỞNG LỘC trời cho, TÀI LỘC BUNG CỬA, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Tử vi 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp HƯỞNG LỘC trời cho, TÀI LỘC BUNG CỬA, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Tâm linh - Tử vi 35 phút trước
Tai nạn thương tâm, sập tòa nhà 7 tầng, nhiều người bị mắc kẹt bên trong, ít nhất 1 người không qua khỏi

Tai nạn thương tâm, sập tòa nhà 7 tầng, nhiều người bị mắc kẹt bên trong, ít nhất 1 người không qua khỏi

Video 1 giờ 5 phút trước
Ô tô con lao sang làn đường ngược chiều, đâm trực diện xe buýt và cái kết

Ô tô con lao sang làn đường ngược chiều, đâm trực diện xe buýt và cái kết

Video 1 giờ 34 phút trước
Nhóm ngư dân phấn khích câu được con cá ngừ khổng lồ nặng 506 kg trên biển

Nhóm ngư dân phấn khích câu được con cá ngừ khổng lồ nặng 506 kg trên biển

Video 1 giờ 57 phút trước
Từ ngày 10/10 đến 20/10, 3 con giáp Thần Tài hậu thuẫn, tiền bạc vô biên, trăm sự đều suôn sẻ, LỘC LÁ LÊN HƯƠNG

Từ ngày 10/10 đến 20/10, 3 con giáp Thần Tài hậu thuẫn, tiền bạc vô biên, trăm sự đều suôn sẻ, LỘC LÁ LÊN HƯƠNG

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 35 phút trước
Hết hôm nay, 3 con giáp Quý Nhân trợ lực, vượng phát Tài Lộc, thuận đường tiến thân, công danh phát đạt, tiền tài rủng rỉnh

Hết hôm nay, 3 con giáp Quý Nhân trợ lực, vượng phát Tài Lộc, thuận đường tiến thân, công danh phát đạt, tiền tài rủng rỉnh

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 35 phút trước
Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Xã hội 3 giờ 59 phút trước
Khám phá 5 lợi ích dinh dưỡng dồi dào từ quả đu đủ

Khám phá 5 lợi ích dinh dưỡng dồi dào từ quả đu đủ

Dinh dưỡng 4 giờ 5 phút trước
Lửa cháy dữ dội tại cửa hàng xe máy ở Hà Nội, nhiều phương tiện bị thiêu rụi

Lửa cháy dữ dội tại cửa hàng xe máy ở Hà Nội, nhiều phương tiện bị thiêu rụi

Đời sống 4 giờ 23 phút trước
Trong 2 ngày 9-10/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp lên hương, VẬN SỐ lên hoa, hoan hỷ nhận vô số TÀI LỘC, tiền rủng rỉnh túi

Trong 2 ngày 9-10/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp lên hương, VẬN SỐ lên hoa, hoan hỷ nhận vô số TÀI LỘC, tiền rủng rỉnh túi

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 35 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa