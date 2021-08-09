Thời tới cực mạnh: 4 con giáp được Thần Tài hộ mệnh, phất lên như diều gặp gió trong 49 ngày tới

Trong 49 ngày tới, người tuổi Thân được dự đoán sẽ gặp ngay quý nhân của đời mình. Thân cũng có thể gặp được những người bạn cùng chí hướng, chỉ dẫn cho con giáp này cách làm ăn, kiếm tiền cực thuận lợi. Chính những mối quan hệ tốt đẹp này sẽ giúp cho Thân có thể gặt hái được khá nhiều thành quả, đặc biệt là một khoản tiền tương đối lớn đủ để con giáp này trở thành triệu phú trong mắt mọi người.

Tử vi hàng ngày nói, 49 ngày tới đây là thời điểm thích hợp để người tuổi Thân thực hiện các kế hoạch làm ăn, kí kết hợp đồng, thu về những khoản lợi nhuận béo bở. Tuy nhận được nhiều lộc nhưng bản thân con giáp này không bao giờ ỷ lại hay chủ quan, ngược lại, luôn luôn tìm cách kiếm thêm nhiều tiền hơn nữa bằng hết sức lực.

Ngay khi vừa bước vào tháng 8 này, người tuổi Hợi đã hưởng được kha khá lộc từ bề trên. Nhưng đó chưa là gì so với khoảng thời gian 49 ngày tới, khi mà con giáp này được phúc tinh chiếu mệnh. Tử vi hàng ngày dự đoán, trong thời gian này, Hợi liên tục gặp hỷ sự, không chỉ về tài chính, mà còn trong công việc.

Hợi có xu hướng trở thành lãnh đạo, hoặc chí ít cũng là người đứng đầu đội nhóm làm việc của mình. Chính điều này sẽ giúp Hợi như “hổ mọc thêm cánh” để bay xa hơn trên con đường sự nghiệp được dự đoán vô cùng rộng mở.

Trong thời gian này, thành quả lớn nhất mà người tuổi Hợi nhận được chính là sự thăng tiến cực mạnh trong công việc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tí

Tử vi hàng ngày nói rằng, người tuổi Tí trong năm nay làm ăn cực kỳ thuận lợi, phát đạt chưa từng có. Bản thân tuổi Tí sẵn có tố chất thông minh, hoạt bát, nếu như có thêm sự trợ giúp của quý nhân thì lại càng phất lên mạnh mẽ.

Lá số tử vi trong 49 ngày tới của Tí cho biết, con giáp này sẽ được toại nguyện như ý muốn khi có được sự đỡ đầu của quý nhân. Công việc của Tí làm ăn thuận lợi, những nỗ lực của Tí không cần chờ đợi quá lâu, mà chỉ một thời gian ngắn đã cho những thành quả bất ngờ. Vận trình của con giáp này được dự đoán sẽ đi lên thẳng đứng, có thể đạt đỉnh nếu con giáp này biết nắm bắt các cơ hội làm giàu được Thần Tài bày ra sẵn.

Rất nhiều cơ hội làm ăn hốt bạc được Thần Tài ưu ái dành cho Tí – Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Vận trình tài lộc tươi sáng chính là một phần quà lớn dành cho Dậu khi bước vào 49 ngày trước mắt. Đây sẽ là thời gian mà Dậu sống như một ông hoàng, bà hoàng. Con giáp này liên tục đón những tin vui tài chính, vận trình sự nghiệp cũng suôn sẻ, hanh thông.

Dậu là người có tài năng, nhưng đôi khi lại không dám tin vào chính bản thân mình. Điều này sẽ là một điểm đáng tiếc của Dậu. Tử vi hàng ngày khuyên Dậu nên tự tin hơn vào bản thân và những điều mình làm, rồi một ngày Dậu sẽ nhận ra những thành quả mình có được nằm ngoài sức tưởng tượng.

*Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.