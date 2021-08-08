Chuyên gia tử vi khẳng định: 3 con giáp sắp đón phúc vận trùng điệp, giàu sang tột đỉnh trong 20 ngày tới

Thời gian vừa qua, Thân đã phải gặp khá nhiều biến cố trong cuộc sống, công việc của mình. Nhờ sự nâng đỡ của quý nhân và bản mệnh lạc quan, mạnh mẽ, Thân sớm vực dậy tinh thần, tiếp tục nỗ lực làm việc. Theo dự đoán của tử vi hàng ngày , trong 20 ngày tới, sẽ có nhiều điều bất ngờ xảy đến những ai tuổi Thân. Tuy nhiên, đừng quá lo lắng, bởi đó đều là những tin vui bất ngờ mà thôi.

Để nói về độ may mắn giàu có của Thân trong thời gian tới, có thể tưởng tượng tiền nhiều như lá rụng, đi tới đâu là may mắn theo chân tới đó. Những người tuổi Thân đích thị là “con cưng” của Thần Tài!

Người tuổi Tí sống thiên về tình cảm, cho nên bản thân luôn tự tạo ra những suy nghĩ áp lực, phiền não cho bản thân mình. Tử vi khuyên rằng, Tí nên nghĩ nhẹ nhàng hơn về mọi thứ, thả lỏng và đừng quá ép mình vào một khuôn khổ nào đó. Còn về tài lộc, ngược lại với những chuyện tình cảm, Tí sẽ được nhận nhiều khoản tiền cùng một lúc, tài lộc có khi chạm đỉnh trong 20 ngày tới.

Được cái này mất cái kia, tuy chuyện tình cảm trục trặc nhưng đổi lại Tí lại có đường tài vận vô cùng vượng phát trong 20 ngày tới - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

So với quãng thời gian trước đây, Mão có thể tự nhận ra rằng, cuộc sống của mình đang có bước tiến triển rõ rệt. Rất nhiều sự thay đổi từ công việc, tới tiền bạc, tình cảm… giúp con giáp này như sống một cuộc sống hoàn toàn mới. Đó chính là thành quả xứng đáng dành cho Mão vì đã cố gắng hết mình trong suốt thời gian qua.

Cuộc sống của Mão có nhiều biến chuyển tích cực - Ảnh minh họa: Internet

20 ngày tới đây là lúc mà Mão sẽ còn gặp nhiều may mắn, tin vui hơn nữa. Con đường kiếm tiền của Mão ngày càng dễ dàng, mặc cho có khó khăn cũng không làm con giáp này chùn bước. Dự đoán chỉ trong 20 ngày, Mão có thể kiếm ra số tiền bằng cả mấy tháng vất vả làm lụng.

*Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.