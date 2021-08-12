10 ngày cuối cùng của tháng 8, 4 con giáp đón lộc đổi vận, từ nghèo khó hóa giàu sang

12 con giáp tử vi 12/08/2021 20:13

Xem ngay tử vi hàng ngày để biết 4 con giáp nào lọt top may mắn, được Thần Tài độ cho phát tài trong 10 ngày cuối của tháng 8/2021.

Tuổi Hợi

Nếu như những ngày vừa qua Hợi đã phải trải qua nhiều khó khăn, vất vả thì trong 10 ngày cuối tháng 8 sắp tới đây, con giáp này sẽ đón nhận cát khí tươi sáng, cuộc sống thảnh thơi hơn bội lần. Công việc của Hợi được tử vi hàng ngày dự đoán sẽ gặp thời phát triển theo hướng đi lên, kéo theo tài lộc cũng vượng phát. Nhìn chung mọi thứ xung quanh Hợi đều trên đà tiến triển tốt đẹp. Hợi có một số việc cần phải đưa ra quyết định trong thời gian này để nhân sự giúp đỡ của quý nhân bên cạnh.

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 Mọi thứ của Hợi đều đang trên đà phát triển tốt – Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Có vẻ như vấn đề lớn nhất của người tuổi Tỵ trong thời gian này là về tiền bạc. Con giáp này có khá nhiều áp lực và gánh nặng tài chính trên vai. Nếu như không tiếp tục cố gắng, Tỵ sẽ phải vô cùng vất vả để làm lại từ đầu. Chính vì thế mà con giáp này không bao giờ cho phép bản thân được lơ đễnh công việc một phút.

Dự đoán của tử vi hàng ngày cho thấy Hợi có vận may mới trong công việc. Riêng phần tài chính thì vượng phát gấp bội lần. Tỵ có thể thoát khỏi cảnh khó khăn, chi tiêu hạn hẹp nhờ nguồn tài chính dư dả hơn trong thời gian tới.

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 Trong 10 ngày cuối tháng 8 này, tài chính của Tỵ sẽ cải thiện rõ rệt - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Đa số những ai tuổi Dần đều có một chí khí vô cùng mạnh mẽ, dù làm công việc gì cũng đều rất tài năng, được đánh giá cao và giao trọng trách lớn. Hiện tại, các công việc mà Dần đang nắm giữ đều đang trên đà tiến triển rất tốt. Còn đường tài vận trong thời gian qua lại có phần gập ghềnh, lúc tăng lúc giảm khó kiểm soát. Tuy nhiên, Dần đừng lo lắng, khi bước vào khoảng 10 ngày cuối của tháng 8, Thần Tài sẽ trút hết tài lộc cho Dần hưởng trọn, tài chính sẽ ổn định, dư dả hơn nhiều.

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 Đường tài vận của Dần sẽ đi lên trong 10 ngày cuối tháng 8 - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Lá số tử vi của người tuổi Tuất cho biết, vào thời điểm 10 ngày cuối tháng 8, con giáp này có khả năng đón lộc liên miên. Đây là thời điểm mà các khoản thu nhập của Tuất đều không hẹn mà đổ dồn về cùng một lúc. Tuất như được trút bỏ gánh nặng, mọi lo lắng về tiền bạc, các khoản chi tiêu, hóa đơn đều sẽ được giải quyết trong một “nốt nhạc”.

*Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

45 ngày tới, 3 con giáp này chuẩn bị tinh thần nghênh đón Thần Tài, mở cửa cho lộc lá đổ vào nhà tha hồ hưởng

45 ngày tới, 3 con giáp này chuẩn bị tinh thần nghênh đón Thần Tài, mở cửa cho lộc lá đổ vào nhà tha hồ hưởng

Dù ai nói ngả nói nghiêng, đúng 45 ngày tới đây, 3 con giáp được tử vi hàng ngày nêu tên bên dưới cứ ung dung mà hưởng lộc, tiền của nhiều gấp bội.

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