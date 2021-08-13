Tháng 8 vận đỏ như son, tháng 9 lộc lá tràn trề, 4 con giáp này đích thị được thần may mắn 'độ hết công suất’

Bước vào đầu tháng 8/2021, Mão đã được tử vi hàng ngày dự đoán sẽ liên tiếp gặp may. Và dường như mọi thứ diễn ra đúng như dự đoán, con giáp này đang trên vận trình cực thuận lợi. Trong suốt cả tháng 8 này, Mão nhận không ít lộc, công việc lại thuận lợi đủ đường. Cho đến tháng 9, con giáp này lại tiếp tục đón vận mệnh đỏ thắm, nhiều dự định được thực hiện suôn sẻ. Nhìn chung, trong cả tháng 8 và tháng 9 này, Mão cứ an yên mà tận hưởng cuộc sống.

Theo lá số tử vi của người tuổi Thân, trong hai tháng 8 và 9, con giáp này có cát tinh chiếu mệnh, mọi thứ đều suôn sẻ không ai bằng. Trong công việc, bản mệnh của Thân rất cẩn thận, chăm chỉ, thành quả thu về luôn ngoài mong đợi. Đối với vận trình tài lộc, Thân rất tích cực chăm chỉ kiếm tiền, hốt bạc từ tháng 8 sang tháng 9. Tuy có một số rắc rối nhỏ xảy ra trong khoảng thời gian này, nhưng Thân đều giải quyết hết và coi đó như bài học cho mình.

Thân rất tích cực kiếm tiền nên tài lộc về tay lúc nào cũng dồi dào - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ có tư duy nhạy bén, lại thông minh hơn người nên công việc thăng tiến tương đối nhanh. Tài năng của Ngọ xuất chúng, cho phép con giáp này có thể làm được những việc mà không phải ai cũng làm được, đồng nghĩa với việc, Ngọ sẽ hưởng thụ những thứ mà không phải ai cũng có được. Dự đoán trong tháng 8, sang tháng 9 tới đây, vận trình sự nghiệp của Ngọ sẽ tiếp tục trên đà thăng tiến này. Tài lộc cũng phất lên như diều gặp gió, không thể chê vào đâu được.

Cả công việc và tài chính của Ngọ đều rất vượng trong thời gian tới - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Tử vi hàng ngày dự đoán người tuổi Sửu có quý nhân nâng đỡ, cuộc sống sẽ gặp nhiều điều bất ngờ trong tháng 8 và tháng 9 này. Có nhiều tin vui đang chờ đợi sẵn Sửu ở phía trước, đặc biệt là về chuyện tiền nong. Riêng đường sự nghiệp, Sửu cứ yên tâm làm tốt công việc hiện có của mình. Sắp tới, thành quả lớn sẽ về tay khiến Sửu vô cùng hài lòng.

*Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.