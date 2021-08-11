3 bí mật phong thủy chỉ người giàu mới biết, học theo ngay để tăng vượng khí, hút tài lộc vào nhà

Tâm linh - Tử vi 11/08/2021 19:42

Xem các bí quyết phong thủy của người giàu dưới đây để chiêu tài vượng khí, hút vàng hút bạc mà làm theo, đảm bảo thành công.

Đặt cây phong thủy trước nhà

Về mặt phong thủy, khu vực trước cửa nhà luôn là nơi trực tiếp đón nhận những luồng năng lượng vào trong nhà. Do đó, để hút được năng lượng tốt, hút tài lộc và tránh những điều xui xẻo, nhiều gia đình đặt cây phong thủy ngay vị trí này. Đây chính là một bí quyết phong thủy không phải ai cũng biết. Nếu bạn chưa biết nên trồng những cây phong thủy nào thì có thể lựa chọn các loại như: cây đại lộc, cau cảnh, dừa cảnh, hoa hòe…

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 Trồng cây trước nhà chính là một trong những cách thu hút tài lộc - Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ý nghĩa về mặt phong thủy, việc trồng cây cảnh trước nhà cũng giúp tạo ra mỹ quan cho tổng thể ngôi nhà. Đây là vị trí đập vào mắt người nhìn, cho nên khi đặt cây cảnh trước nhà sẽ giúp tăng cảm giác tươi mát, sinh sôi nảy nở,… Gia chủ nhờ đó cũng có tâm trạng hứng khởi, làm việc hiệu quả, thuận lợi hơn nhiều.

Đặt hòn non bộ trước nhà

Có bao giờ bạn thắc mắc rằng, khi đi vào nhà của những gia đình giàu có, khá giả, thường sẽ thấy một hoặc nhiều hòn non bộ trong khuôn viên trước nhà? Nó không phải đơn thuần là để làm đẹp, trang trí cho khung cảnh, mà còn mang một ý nghĩa phong thủy độc đáo. Đối với những người làm ăn kinh doanh, họ rất ưa thích đặt các hòn non bộ trước nhà. Bởi đây là tượng trưng cho sự tuần hoàn, sinh sôi, trôi chảy. Vị trí đặt hòn non bộ thích hợp nhất là ngay phía trước lối đi vào nhà.

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 Nên đặt hòn non bộ trước nhà để mong cầu may mắn - Ảnh: Internet

Đặt các vật phẩm phong thủy trước nhà

Ngoài việc trồng cây, đặt hòn non bộ, nhiều gia đình cũng lựa chọn đặt các vật phẩm phong thủy ngay trước nhà. Những vật phẩm này sẽ mang lại nguồn năng lượng tốt, chỉ thu hút những điều may mắn, tốt lành cho gia chủ. Ngược lại, những điều xui xẻo, không tốt lành sẽ bị chặn lại không được vào nhà.

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 Lựa chọn các vật phẩm phong thủy để đặt trước nhà nhằm thu hút may mắn - Ảnh: Internet

Quan niệm của dân gian cho rằng, những vật phẩm như đồng tiền xu, dây kết Ngũ Phúc Hoa Mai, Tỳ Hưu Đại Viên,… là những vật mang phong thủy tốt nhất. Đặt những vật này trước cửa nhà, gia chủ chẳng cần lo tai ương hiểm họa, cả đời sống trong may mắn, hạnh phúc, gia đạo luôn bình an.

*Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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