Dự đoán tuần mới (24/8 – 30/8 âm lịch), có duyên với Thần Tài, 3 con giáp thời cơ đến cản không kịp, trúng số đặc biệt ôm trọn 2 tỷ vào người, làm đến đâu gặt hái thành công vang dội đến đấy

Dự đoán tuần mới (24/8 – 30/8 âm lịch), tuổi Mùi mang trong mình tinh thần hứng khởi, làm việc hăng hái, công việc thu được khá nhiều thành quả tốt đẹp. Dù là người làm công ăn lương hay kinh doanh, tuần này đều hứa hẹn những trải nghiệm thú vị trong công việc và vấn đề tài chính.

Tuần mới (24/8 – 30/8 âm lịch), có thể coi đây là thời điểm mà tuổi Mùi gần như sở hữu trong tay cả 3 yếu tố Thiên thời, Địa lợi, Nhân hòa. Quan trọng là bạn có hạ quyết tâm để theo đuổi mục tiêu tới cùng hay không thôi. Một khi đã có phương hướng và mục tiêu rõ ràng, với những chú Dê, không gì là không thể.

Cũng theo đó, vận khí ngày càng hanh thông, mưu cầu đại sự dễ thành. Tất nhiên, tài lộc cũng theo hướng đó mà dần khởi vượng. Quý nhân Tam Hợp trợ mệnh tuổi Mùi suốt tháng, đặc biệt trong tuần này, sức mạnh phù trợ tăng lên đột biến. Vì thế, nếu thấy việc ký kết hợp đồng thành công, giao dịch buôn bán lớn suôn sẻ... cũng không có gì quá bất ngờ.

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi dù là đàn ông hay phụ nữ đều chân thành, tử tế và dĩ hòa vi quý. Họ sống nghĩa tình, biết trước biết sau lại chẳng ngần ngại đỡ đần người khó khăn hơn mình nên ai gặp cũng thương yêu, nâng đỡ, quý nhân hết lòng cất nhắc.

Tử vi dự đoán tuần mới (24/8 – 30/8 âm lịch),trong khoảng thời gian tới đây con may mắn sẽ có vô số cơ hội phát tài, hưởng vượng khí từ gia môn. Gặp dữ hóa lành, biến hung thành cát nên càng về cuối năm 2022 này bản mệnh càng tha hồ gánh tiền về nhà, đếm sái tay cũng không xuể. Kinh tế cải thiện cũng giúp cho cuộc sống của tuổi Hợi ngày càng trở nên êm đẹp.

Dự đoán tuần mới (24/8 – 30/8 âm lịch), tuổi Hợi làm đâu gặt hái thành công vang dội đến đấy(Ảnh minh họa: Internet)

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ được biết đến là con giáp khôn khéo, biết đối nhân xử thế. Bản chất bạn là người lạc quan, mạnh mẽ, tích cực và giàu ý chí vươn lên. Dù trải qua nhiều khó khăn, gian khổ nhưng con giáp này vẫn luôn giữ được tinh thần. Bạn mang nét tính cách hướng ngoại, cầu toàn, đôi khi tự làm khó chính mình và những người ở xung quanh mình.

Dự đoán tuần mới (24/8 – 30/8 âm lịch), người tuổi Tỵ được Thần Tài phù hộ, tài lộc dồi dào nhất trong năm. May mắn được phú khí vây quanh, con giáp này làm đâu gặt đấy, công việc có nhiều tiến triển. Người làm công ăn lương sẽ được cấp trên tin tưởng, trọng dụng. Người chưa có công việc cũng sớm tìm được những công việc phù hợp với bản thân.

Dự đoán tuần mới (24/8 – 30/8 âm lịch), tuổi Tỵ trúng số đặc biệt ôm trọn 2 tỷ vào người, làm đâu gặt hái thành công vang dội đến đấy. (Ảnh minh họa: Internet)

Người còn đi học thì việc học hành tấn tới, đạt được những thành tích khả quan. Có thể nói, thời điểm tới đây, người tuổi Tỵ có lộc tài tăng tiến, cơ hội làm giàu sẽ nhiều thêm. Hãy nhớ rằng, chỉ cần bạn nỗ lực hết mình, bạn sẽ đạt được những mục tiêu, phần thưởng xứng đáng.

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiêm.