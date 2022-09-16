Dự đoán tuần mới (24/8 – 30/8 âm lịch), có duyên với Thần Tài, 3 con giáp thời cơ đến cản không kịp, trúng số đặc biệt ôm trọn 2 tỷ vào người, làm đến đâu gặt hái thành công vang dội đến đấy

Tâm linh - Tử vi 16/09/2022 03:33

Dự đoán tuần mới (24/8 – 30/8 âm lịch), 3 con giáp thời cơ đến cản không kịp, trúng số đặc biệt, làm tới đâu gặt hái thành công vang dội đến đấy

Tuổi Mùi

Dự đoán tuần mới (24/8 – 30/8 âm lịch), tuổi Mùi mang trong mình tinh thần hứng khởi, làm việc hăng hái, công việc thu được khá nhiều thành quả tốt đẹp. Dù là người làm công ăn lương hay kinh doanh, tuần này đều hứa hẹn những trải nghiệm thú vị trong công việc và vấn đề tài chính. 

Cũng theo đó, vận khí ngày càng hanh thông, mưu cầu đại sự dễ thành. Tất nhiên, tài lộc cũng theo hướng đó mà dần khởi vượng. Quý nhân Tam Hợp trợ mệnh tuổi Mùi suốt tháng, đặc biệt trong tuần này, sức mạnh phù trợ tăng lên đột biến. Vì thế, nếu thấy việc ký kết hợp đồng thành công, giao dịch buôn bán lớn suôn sẻ... cũng không có gì quá bất ngờ. 

Dự đoán tuần mới (24/8 – 30/8 âm lịch), có duyên với Thần Tài, 3 con giáp thời cơ đến cản không kịp, trúng số đặc biệt ôm trọn 2 tỷ vào người, làm đến đâu gặt hái thành công vang dội đến đấy - Ảnh 1
Dự đoán tuần mới (24/8 – 30/8 âm lịch), tuổi Mùi có duyên với Thần Tài, thời cơ đến cản không kịp, trúng số đặc biệt ôm trọn 2 tỷ vào người. (Ảnh minh họa: Internet)

Tuần mới (24/8 – 30/8 âm lịch), có thể coi đây là thời điểm mà tuổi Mùi gần như sở hữu trong tay cả 3 yếu tố Thiên thời, Địa lợi, Nhân hòa. Quan trọng là bạn có hạ quyết tâm để theo đuổi mục tiêu tới cùng hay không thôi. Một khi đã có phương hướng và mục tiêu rõ ràng, với những chú Dê, không gì là không thể.

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi dù là đàn ông hay phụ nữ đều chân thành, tử tế và dĩ hòa vi quý. Họ sống nghĩa tình, biết trước biết sau lại chẳng ngần ngại đỡ đần người khó khăn hơn mình nên ai gặp cũng thương yêu, nâng đỡ, quý nhân hết lòng cất nhắc.

Tử vi dự đoán tuần mới (24/8 – 30/8 âm lịch),trong khoảng thời gian tới đây con may mắn sẽ có vô số cơ hội phát tài, hưởng vượng khí từ gia môn. Gặp dữ hóa lành, biến hung thành cát nên càng về cuối năm 2022 này bản mệnh càng tha hồ gánh tiền về nhà, đếm sái tay cũng không xuể. Kinh tế cải thiện cũng giúp cho cuộc sống của tuổi Hợi ngày càng trở nên êm đẹp.

Dự đoán tuần mới (24/8 – 30/8 âm lịch), có duyên với Thần Tài, 3 con giáp thời cơ đến cản không kịp, trúng số đặc biệt ôm trọn 2 tỷ vào người, làm đến đâu gặt hái thành công vang dội đến đấy - Ảnh 2
Dự đoán tuần mới (24/8 – 30/8 âm lịch), tuổi Hợi làm đâu gặt hái thành công vang dội đến đấy(Ảnh minh họa: Internet)

 Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ được biết đến là con giáp khôn khéo, biết đối nhân xử thế. Bản chất bạn là người lạc quan, mạnh mẽ, tích cực và giàu ý chí vươn lên. Dù trải qua nhiều khó khăn, gian khổ nhưng con giáp này vẫn luôn giữ được tinh thần. Bạn mang nét tính cách hướng ngoại, cầu toàn, đôi khi tự làm khó chính mình và những người ở xung quanh mình.

Dự đoán tuần mới (24/8 – 30/8 âm lịch), người tuổi Tỵ được Thần Tài phù hộ, tài lộc dồi dào nhất trong năm. May mắn được phú khí vây quanh, con giáp này làm đâu gặt đấy, công việc có nhiều tiến triển. Người làm công ăn lương sẽ được cấp trên tin tưởng, trọng dụng. Người chưa có công việc cũng sớm tìm được những công việc phù hợp với bản thân. 

Dự đoán tuần mới (24/8 – 30/8 âm lịch), có duyên với Thần Tài, 3 con giáp thời cơ đến cản không kịp, trúng số đặc biệt ôm trọn 2 tỷ vào người, làm đến đâu gặt hái thành công vang dội đến đấy - Ảnh 3
Dự đoán tuần mới (24/8 – 30/8 âm lịch), tuổi Tỵ trúng số đặc biệt ôm trọn 2 tỷ vào người, làm đâu gặt hái thành công vang dội đến đấy. (Ảnh minh họa: Internet)

Người còn đi học thì việc học hành tấn tới, đạt được những thành tích khả quan. Có thể nói, thời điểm tới đây, người tuổi Tỵ có lộc tài tăng tiến, cơ hội làm giàu sẽ nhiều thêm. Hãy nhớ rằng, chỉ cần bạn nỗ lực hết mình, bạn sẽ đạt được những mục tiêu, phần thưởng xứng đáng.

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiêm.

Bước qua ngày mai ngày 16/9, Thần Tài chỉ lối cho 3 con giáp hái ra tiền, trúng số độc đắc dễ như chơi, ôm vàng dát bạc đầy người, thu nhập tăng gấp đôi lợi tức, tiền vào thơm phức

Bước qua ngày mai ngày 16/9, Thần Tài chỉ lối cho 3 con giáp hái ra tiền, trúng số độc đắc dễ như chơi, ôm vàng dát bạc đầy người, thu nhập tăng gấp đôi lợi tức, tiền vào thơm phức

Tử vi dự đoán bước qua ngày mai ngày 16/9, 3 tuổi dưới đây có những bước tiến tương đối lớn trong cuộc sống và sự nghiệp.

Xem thêm
Từ khóa:   Tử vi tâm linh tử vi Dự đoán tuần mới (24/8 – 30/8 âm lịch) có duyên với Thần Tài 3 con giáp thời cơ đến cản không kịp trúng số đặc biệt ôm trọn 2 tỷ vào người

TIN MỚI NHẤT

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 58 phút trước
Đang lái xe giữa đêm, người đàn ông tá hỏa phát hiện rắn độc dài 2 m trong xe máy

Đang lái xe giữa đêm, người đàn ông tá hỏa phát hiện rắn độc dài 2 m trong xe máy

Video 1 giờ 23 phút trước
Trong 15 ngày tới, 3 con giáp Thần Tài đến nhà, ban phát Phúc Lộc, may mắn đủ đường, tương lai tươi sáng, vàng bạc dư dôi, làm gì cũng hanh thông

Trong 15 ngày tới, 3 con giáp Thần Tài đến nhà, ban phát Phúc Lộc, may mắn đủ đường, tương lai tươi sáng, vàng bạc dư dôi, làm gì cũng hanh thông

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 53 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 3 phút trước
Camera giám sát ghi lại được cảnh tượng trăn khổng lồ đang bơi trên con phố ngập lụt

Camera giám sát ghi lại được cảnh tượng trăn khổng lồ đang bơi trên con phố ngập lụt

Video 2 giờ 23 phút trước
Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 53 phút trước
Thần Tài phù trợ đúng ngày mai (3/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Thần Tài phù trợ đúng ngày mai (3/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 3 phút trước
Đi dã ngoại ở biển, 8 học sinh bị dòng nước cuốn trôi

Đi dã ngoại ở biển, 8 học sinh bị dòng nước cuốn trôi

Video 3 giờ 23 phút trước
Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp ngồi không 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp ngồi không 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 53 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 3 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Qua đêm nay, 3 con giáp được Thần Tài gõ cửa, mang Tài Lộc dến nhà, kiếm tiền dễ như trở bàn tay, tương lai tươi sáng

Qua đêm nay, 3 con giáp được Thần Tài gõ cửa, mang Tài Lộc dến nhà, kiếm tiền dễ như trở bàn tay, tương lai tươi sáng

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Trong 15 ngày tới, 3 con giáp Thần Tài đến nhà, ban phát Phúc Lộc, may mắn đủ đường, tương lai tươi sáng, vàng bạc dư dôi, làm gì cũng hanh thông

Trong 15 ngày tới, 3 con giáp Thần Tài đến nhà, ban phát Phúc Lộc, may mắn đủ đường, tương lai tươi sáng, vàng bạc dư dôi, làm gì cũng hanh thông

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả