Dự đoán tử vi ngày (2/11) 3 con giáp “Đổi tài, đổi vận” lộc lá vay quanh, tiền tài thăng tiến vượt bậc

Tâm linh - Tử vi 01/11/2022 09:07

Từ đây đến ngày (2/11) công ăn chuyện làm của 3 con giáp này có nhiều dấu hiệu tích cực, tài chính thăng hạng.

Tuổi Tý 

Dự đoán tử vi ngày (2/11) 3 con giáp “Đổi tài, đổi vận” lộc lá vay quanh, tiền tài thăng tiến vượt bậc - Ảnh 1

Tử vi  dự đoán tử vi ngày (2/11), vận trình sự nghiệp của tuổi Tý không được suôn sẻ. Vận trình tài lộc trên đà tăng cao.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi  dự đoán tử vi ngày (2/11), vận trình sự nghiệp của tuổi Tý không được suôn sẻ. Tâm trạng sa sút khiến cho người tuổi này không thể tập trung phát huy tốt năng lực của mình trong công việc. Do đó, việc cân bằng tốt cảm xúc là điều mà bản mệnh nên làm ngay lúc này dù thực không dễ dàng. 

Tài lộc: Vận trình tài lộc trên đà tăng cao. Việc phát huy triệt để khả năng kiếm tiền trong ngày hôm nay giúp con giáp này có được nguồn thu nhập vượt ngoài mong đợi. 

Tình cảm: Vận trình tình cảm tiến triển khả quan. Người độc thân tìm được người ưng ý qua sự giới thiệu của bạn bè. Người đã kết hôn có cuộc sống vợ chồng viên mãn nhờ sự vun vén tình cảm của cả hai. 

Tuổi Sửu

Dự đoán tử vi ngày (2/11) 3 con giáp “Đổi tài, đổi vận” lộc lá vay quanh, tiền tài thăng tiến vượt bậc - Ảnh 2

Tử vi ngày (2/11) cho thấy người tuổi Sửu vận thế ổn định, cần bình tĩnh, hãy suy ngẫm kỹ về một số vấn đề chuyên môn và không ngừng củng cố khả năng. 

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi ngày (2/11) cho thấy người tuổi Sửu vận thế ổn định, cần bình tĩnh, hãy suy ngẫm kỹ về một số vấn đề chuyên môn và không ngừng củng cố khả năng. 

Tình duyên: Trong tình yêu, dù là quá trình không ngừng thử thách đối phương nhưng bạn phải nhớ có chừng mực, nếu không có thể phản tác dụng và trở thành sự ép buộc, từ đó khơi dậy mâu thuẫn giữa hai bạn.

Công việc: Vận trình sự nghiệp khá tốt, nhưng đừng vì thế mà vượt quá quyền hạn của mình. Việc thăng tiến cần phải có quá trình.

Tài lộc: Kiên định trong công việc sẽ có lợi nhuận về tài chính.

Sức khỏe: Bệnh ho khan nếu kéo dài phải đi khám, đừng để lâu. 

Tuổi Dần 

Dự đoán tử vi ngày (2/11) 3 con giáp “Đổi tài, đổi vận” lộc lá vay quanh, tiền tài thăng tiến vượt bậc - Ảnh 3

Tiếp nối tử vi ngày (2/11) Dần may mắn được Thiên Ấn chiếu mệnh nên sự nghiệp sẽ tiến triển hơn trước, đặc biệt những bạn làm công chức, văn phòng.

Ảnh minh họa: Internet

Tiếp nối tử vi ngày (2/11) Dần may mắn được Thiên Ấn chiếu mệnh nên sự nghiệp sẽ tiến triển hơn trước, đặc biệt những bạn làm công chức, văn phòng. Tiếng nói của bạn trong công việc có giá trị, nói có người nghe. Bạn cũng thường xuyên lắng nghe mọi người và nghiêm túc làm ăn, nhưng đôi khi còn hơi nóng tính và thẳng thắn.

Đường tiền bạc tuổi này khởi sắc vì có Tam Hội nâng đỡ. Hôm nay bạn sẽ nhận được tiền lương thưởng hoặc tiền hoa hồng không thiếu một xu. Bạn cũng là người biết tiết kiệm phòng lúc ốm đau chứ không hoang phí như lời đồn.

 

Tình cảm trắc trở vì Mộc Thổ tương khắc. Ai cũng xứng đáng được yêu một cách đàng hoàng và rõ ràng, đừng tin mấy lời hứa suông rồi không làm. Những người có gia đình nên quan tâm con cái nhiều hơn, dạo gần đây sức học của con hơi kém.

Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Tư vi dự báo vào 15h00 ngày (1/11) 3 con giáp gặp xui xẻo, tài chính bất ổn không nên ra đường tránh gặp tiểu nhân.

Tư vi dự báo vào 15h00 ngày (1/11) 3 con giáp gặp xui xẻo, tài chính bất ổn không nên ra đường tránh gặp tiểu nhân.

Hôm nay (1/11) vào đầu giờ chiều, tử vi khuyên 3 con giáp này tốt nhất nên ở yên trong nhà tránh tụ tập giao du.

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