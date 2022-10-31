Tư vi dự báo vào 15h00 ngày (1/11) 3 con giáp gặp xui xẻo, tài chính bất ổn không nên ra đường tránh gặp tiểu nhân.

Tâm linh - Tử vi 31/10/2022 09:51

Hôm nay (1/11) vào đầu giờ chiều, tử vi khuyên 3 con giáp này tốt nhất nên ở yên trong nhà tránh tụ tập giao du.

Tuổi Tý

Tư vi dự báo vào 15h00 ngày (1/11) 3 con giáp gặp xui xẻo, tài chính bất ổn không nên ra đường tránh gặp tiểu nhân. - Ảnh 1

Tử vi hôm nay vào 15h00 ngày (1/11) của tuổi Tý cho thấy công việc đang bị đảo lộn. Con giáp này có chút mệt mỏi.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi hôm nay  vào 15h00 ngày (1/11) của tuổi Tý cho thấy công việc đang bị đảo lộn. Con giáp này có chút mệt mỏi vì cuối tuần vẫn không có thời gian nghỉ ngơi vì có nhiều vấn đề cần được giải quyết. Thời gian này bản mệnh luôn trong trạng thái căng thẳng và rất cần được người khác hỗ trợ.

Tài vận: Vận trình tài lộc không biến động. Con giáp này đang có nhiều công việc cần xử lý nên không thể tập trung vào những dự án đầu tư. Cuối tháng nhưng tiền lương chưa về khiến bản mệnh có chút khó khăn về tài chính.

Tình cảm: Vận trình tình duyên nhiều thay đổi. Những cặp đôi yêu nhau trong tuần vừa qua không có nhiều thời gian bên thì đây là lúc các bạn có thể hẹn hò và hâm nóng tình cảm. Những con giáp còn độc thân sẽ tìm được người phù hợp nhưng để thành đôi thì cần thêm thời gian.

Tuổi Dần 

Tư vi dự báo vào 15h00 ngày (1/11) 3 con giáp gặp xui xẻo, tài chính bất ổn không nên ra đường tránh gặp tiểu nhân. - Ảnh 2

Tử vi hôm nay vào 15h00 ngày (1/11)  cho thấy người tuổi Dần đừng dễ dàng tin tưởng ai đó, đừng bất chấp quá kẻo tai hoạ.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi hôm nay vào 15h00 ngày (1/11) cho thấy người tuổi Dần đừng dễ dàng tin tưởng ai đó, đừng bất chấp quá kẻo tai hoạ.

Tình duyên: Khi theo đuổi người khác phái cũng phải có biện pháp nhất định. Nếu bạn quá điên cuồng, có thể dễ dàng làm mọi người sợ hãi.

Công việc: Luôn có ý tưởng trong sự nghiệp và biết cách biến mọi thứ trở nên hoàn hảo. Khả năng quản lý cũng tương đối mạnh, có thể dẫn dắt đội ngũ đạt được những bước đột phá.

Tài lộc: Không được tốt lắm, khi quá tin tưởng sẽ dễ bị sa đà, hao tài tốn của trong đầu tư.

Sức khỏe: Nên bổ sung canxi chống loãng xương, tập luyện đều đặn hơn nữa.

Tuổi Thìn

Tư vi dự báo vào 15h00 ngày (1/11) 3 con giáp gặp xui xẻo, tài chính bất ổn không nên ra đường tránh gặp tiểu nhân. - Ảnh 3

Tử vi hôm nay vào 15h00 ngày (1/11) cho thấy người tuổi Thìn cần bình tĩnh khi phát sinh bất ngờ một số vấn đề.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi hôm nay vào 15h00 ngày (1/11) cho thấy người tuổi Thìn cần bình tĩnh khi phát sinh bất ngờ một số vấn đề.

Tình duyên: Trước sự theo đuổi của người khác sẽ nảy sinh tâm lý ức chế. Tôi chưa sẵn sàng để yêu nên tạm thời vẫn phải sống độc thân.

Công việc: Bạn rất chủ động trong sự nghiệp, biết một số công việc không thuộc về mình nhưng bạn vẫn rất siêng năng giúp đỡ người khác để cùng nhau hoàn thành, có duyên thì sự nghiệp sẽ suôn sẻ hơn.

Tài lộc: Có nhiều khoản phát sinh bất ngờ nên sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch tiết kiệm của bạn. Tiêu nhiều một cách khó hiểu, bạn cần phải làm việc chăm chỉ hơn để kiếm tiền thu hồi.

Sức khỏe: Hạn chế thức khuya, dùng đồ điện tử trong tối hại mắt. 

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