Khung giờ vàng lúc 9h00 sáng ngày (30/10) 3 con giáp ra đường "Gặp ngay quý nhân" tiền chui vào túi.

Tử vi vui vào lúc 9h00 sáng ngày (30/10) con giáp cho thấy người tuổi Sửu được quý nhân giúp đỡ, cầu được ước thấy.

Tình duyên: Dù đã rất quen và hiểu nhau nhưng vẫn nên còn chút lễ nghĩa trong cuộc sống, có như vậy thì mối quan hệ mới bền lâu hơn.

Tử vi vui vào lúc 9h00 sáng ngày (30/10) con giáp cho thấy người tuổi Sửu được quý nhân giúp đỡ, cầu được ước thấy.

Công việc: Nên chung sống hòa thuận với đồng nghiệp, không nên gây thù chuốc oán. Nếu không, khi làm việc gì cũng bị cản trở khắp nơi.

Tài lộc: Được quý nhân giúp đỡ, công việc làm ăn sẽ ngày càng phát đạt.

Sức khỏe: Chú ý cân bằng dinh dưỡng, đừng ăn kiêng quá nhiều.

Tuổi Mão

Tử vi ngày mới khung giờ vàng lúc 9h00 sáng ngày (30/10), vận trình công việc của tuổi Mão diễn ra hanh thuận về mọi mặt. Ảnh minh họa: Internet

Tử vi ngày mới khung giờ vàng lúc 9h00 sáng ngày (30/10), vận trình công việc của tuổi Mão diễn ra hanh thuận về mọi mặt. Người tuổi này nhận được kết quả xứng đáng trong quá trình làm việc nhờ vào những nỗ lực không ngừng nghỉ trong suốt thời gian qua. Do đó, bản mệnh hãy kiên trì và đừng ngại cố gắng nếu muốn nhanh chóng chinh phục đỉnh cao của sự nghiệp.

Tài lộc: Vận trình tài lộc tương đối dư dả, dồi dào. Ngoài thu nhập từ công việc chính thì con giáp này còn có thêm nhiều khoản thu nhập khác từ các nghề tay trái.

Tình cảm: Vận trình tình cảm trì trệ. Hiểu lầm chính là nguyên nhân gây ra không ít xung khắc trong mối quan hệ của các cặp đôi. Còn người độc thân chưa muốn nói chuyện yêu đương vì vẫn mải mê ham chơi.

Tuổi Tỵ

Được Chính Ấn hậu thuẫn, sự nghiệp của người tuổi Tị tiến triển khá tốt vào lúc 9h00 sáng ngày (30/10). Ảnh minh họa: Internet

Được Chính Ấn hậu thuẫn, sự nghiệp của người tuổi Tị tiến triển khá tốt vào lúc 9h00 sáng ngày (30/10). Các kế hoạch diễn ra trôi chảy đúng như dự tính ban đầu của bạn. Hơn nữa, con giáp này còn rất biết cách dẫn dắt người khác, ý chí mạnh mẽ nên thường giành ưu thế trong các cuộc cạnh tranh.

Chẳng những sự nghiệp, đường tài lộc của bạn khá hanh thông. Con giáp này được giới thiệu cho những mối làm ăn lớn, hợp tác với những khách hàng tiềm năng, lại khá phù hợp với khả năng và sở thích của bản thân nên thu về một khoản lợi nhuận không nhỏ.

Hỏa sinh Thổ báo tin vui về phương diện tình cảm của Tị. Nếu bạn đang có đối tượng, hãy thử ngỏ lời xem sao, đối phương cũng đang chờ bạn "bật đèn xanh" đó. Với người đã có đôi, mối quan hệ của hai bạn vẫn bền chặt như nó vốn có.

Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm